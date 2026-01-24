Home
>
Cotidiano
>
'Mamãe comprou': menina de 2 anos viraliza ao conhecer irmão recém-nascido no ES

'Mamãe comprou': menina de 2 anos viraliza ao conhecer irmão recém-nascido no ES

Vídeo do encontro entre Acsa e o pequeno Asher já ultrapassa 8 milhões de visualizações nas redes sociais. Família é de Vila Velha

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 13:39

Vídeo do encontro entre Acsa e o pequeno Asher já ultrapassa 8 milhões de visualizações nas redes sociais. Família é de Vila Velha, na Grande Vitória

A reação espontânea da pequena Acsa, de 2 anos, ao conhecer o irmão recém-nascido viralizou na internet. No vídeo divulgado em uma rede social, a menina diz "mamãe comprou" ao se referir ao bebê que tinha acabado de chegar em casa. A cena já ultrapassa 8 milhões de visualizações. A família mora em Vila Velha e a gravação mostra o primeiro encontro dos irmãos. Asher nasceu no dia 28 de dezembro, e Acsa tinha completado 2 anos poucos dias antes, em 10 de dezembro.

Recomendado para você

Vídeo do encontro entre Acsa e o pequeno Asher já ultrapassa 8 milhões de visualizações nas redes sociais. Família é de Vila Velha

'Mamãe comprou': menina de 2 anos viraliza ao conhecer irmão recém-nascido no ES

Fiscais do conselho tentavam apurar denúncias de trabalhadores da unidade, nesta sexta-feira (23), mas ação foi impedida e a Polícia Militar acabou acionada

Fiscalização do Coren-ES em hospital de Vitória vira caso de polícia

Trecho no sentido Centro de Vitória ficará fechado entre às 7h de sábado (24) até às 12h de domingo (25) para ação preventiva para evitar deslizamentos

Avenida Maruípe será interditada para limpeza de encosta neste fim de semana

Em entrevista ao g1 ES, a mãe Larissa Rocha Martins Rangel contou que a filha acompanhou toda a gestação, mas pela pouca idade ainda não compreendia exatamente o que significava ter um bebê dentro da barriga. “Desde que a barriga começou a aparecer, eu sempre falava com ela, explicava que tinha um irmão ali dentro. Mas eu acho que ela não entendia de fato que um dia ele ia nascer e sair da barriga”, contou.

Acsa, de 2 anos, feliz ao conhecer o irmão recém-nascido
Acsa, de 2 anos, feliz ao conhecer o irmão recém-nascido Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

Larissa contou que, sem entender o processo da gravidez e como, de repente, chegou em casa com o bebê, a garota achou que a mãe, na verdade, saiu de casa e comprou o irmão para ela. "Em algum momento, passou pela cabeça dela que era como se tivesse sido uma compra mesmo. Hoje, eu explico para ela que não foi a mamãe que comprou, que foi Deus que colocou o irmãozinho na barriga da mamãe, que foi Deus que fez ele", completou.

Hoje, um mês após a chegada de Asher, a relação entre os irmãos já chama atenção pelo carinho. Segundo Larissa, não houve ciúmes, pelo contrário. “Ela acha que o Asher é dela. Fala: ‘mamãe, me dá o meu Asher’. Quer beijar, fazer carinho, pegar no colo. Quando ele chora, ela vem correndo: ‘mamãe, pega o Asher'".

Carinho de sobra

Tanto é que há vários vídeos mostrando o carinho e cuidado da garota com o irmão. A mãe disse ainda que Acsa canta para o irmão quando ele chora, repetindo um hábito que a família tinha com ela quando era bebê. "Ela canta para ele se acalmar, do mesmo jeito que a gente cantava para ela dormir. E, muitas vezes, ele se acalma só de ouvir a voz dela", finalizou em entrevista ao g1 ES.

Essa não foi a primeira vez que Acsa viralizou. Segundo a família, a menina já apareceu em outros vídeos com grande alcance nas redes sociais, sempre com falas espontâneas e reações naturais. "Ela é muito comunicativa, fala bastante, é muito expressiva. Sempre solta essas 'pérolas' dela", contou Larissa.

*Com informações de Viviane Machado do G1 ES

Leia mais

Imagem - O adolescente peruano que viralizou narrando final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras do alto de morro

O adolescente peruano que viralizou narrando final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras do alto de morro

Imagem - O adolescente fã de Sherlock Holmes que viralizou em foto 'misteriosa' na cena do roubo do Louvre

O adolescente fã de Sherlock Holmes que viralizou em foto 'misteriosa' na cena do roubo do Louvre

Imagem - Viralizou: após formatura, grupo 'ajuda' amigo a terminar corrida em Vitória

Viralizou: após formatura, grupo 'ajuda' amigo a terminar corrida em Vitória

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais