'Mamãe comprou': menina de 2 anos viraliza ao conhecer irmão recém-nascido no ES

Vídeo do encontro entre Acsa e o pequeno Asher já ultrapassa 8 milhões de visualizações nas redes sociais. Família é de Vila Velha

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 13:39

A reação espontânea da pequena Acsa, de 2 anos, ao conhecer o irmão recém-nascido viralizou na internet. No vídeo divulgado em uma rede social, a menina diz "mamãe comprou" ao se referir ao bebê que tinha acabado de chegar em casa. A cena já ultrapassa 8 milhões de visualizações. A família mora em Vila Velha e a gravação mostra o primeiro encontro dos irmãos. Asher nasceu no dia 28 de dezembro, e Acsa tinha completado 2 anos poucos dias antes, em 10 de dezembro.

Em entrevista ao g1 ES, a mãe Larissa Rocha Martins Rangel contou que a filha acompanhou toda a gestação, mas pela pouca idade ainda não compreendia exatamente o que significava ter um bebê dentro da barriga. “Desde que a barriga começou a aparecer, eu sempre falava com ela, explicava que tinha um irmão ali dentro. Mas eu acho que ela não entendia de fato que um dia ele ia nascer e sair da barriga”, contou.

Acsa, de 2 anos, feliz ao conhecer o irmão recém-nascido Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

Larissa contou que, sem entender o processo da gravidez e como, de repente, chegou em casa com o bebê, a garota achou que a mãe, na verdade, saiu de casa e comprou o irmão para ela. "Em algum momento, passou pela cabeça dela que era como se tivesse sido uma compra mesmo. Hoje, eu explico para ela que não foi a mamãe que comprou, que foi Deus que colocou o irmãozinho na barriga da mamãe, que foi Deus que fez ele", completou.

Hoje, um mês após a chegada de Asher, a relação entre os irmãos já chama atenção pelo carinho. Segundo Larissa, não houve ciúmes, pelo contrário. “Ela acha que o Asher é dela. Fala: ‘mamãe, me dá o meu Asher’. Quer beijar, fazer carinho, pegar no colo. Quando ele chora, ela vem correndo: ‘mamãe, pega o Asher'".

Carinho de sobra

Tanto é que há vários vídeos mostrando o carinho e cuidado da garota com o irmão. A mãe disse ainda que Acsa canta para o irmão quando ele chora, repetindo um hábito que a família tinha com ela quando era bebê. "Ela canta para ele se acalmar, do mesmo jeito que a gente cantava para ela dormir. E, muitas vezes, ele se acalma só de ouvir a voz dela", finalizou em entrevista ao g1 ES.

Essa não foi a primeira vez que Acsa viralizou. Segundo a família, a menina já apareceu em outros vídeos com grande alcance nas redes sociais, sempre com falas espontâneas e reações naturais. "Ela é muito comunicativa, fala bastante, é muito expressiva. Sempre solta essas 'pérolas' dela", contou Larissa.

*Com informações de Viviane Machado do G1 ES

