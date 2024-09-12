Viralizou: após formatura, grupo 'ajuda' amigo a terminar corrida em Vitória

O encontro de um corredor da Maratona de Vitória e de sete pessoas que saíam de uma formatura no bairro Bento Ferreira, na Capital, viralizou nas redes sociais. A cena aconteceu em 25 de agosto, e o vídeo chegou a mais de 250 mil visualizações. O maratonista, que se chama Thales Bergantini, de 24 anos, é amigo de infância do grupo. Quando os colegas o viram, correram juntos para incentivá-lo a completar a primeira corrida da vida dele.

Além da apoiar o amigo, o momento se tornou uma forma de comemorar com ele, já que Thales só não esteve na festa devido ao compromisso. “Falei que não conseguiria ir, até tinha dito para eles que poderiam me ajudar no dia seguinte, já que ia finalizar a corrida passando em frente a onde foi a formatura, mas não achei que ia acontecer”, afirmou Thalles, que é empresário.

"Muita gente comentou que seria massa se todo mundo tivesse uma amizade assim, que está com você em qualquer momento. Eu fiquei impressionado, me animei e até acabei aumentando o meu pace (ritmo do corredor)" Thales Bergantini - Empresário e maratonista

Além de animar, os amigos o acompanharam por mais de 200 metros. Depois, uma parte da trupe esperou Thales na linha de chegada, na Praça do Papa, com direito a bebidas sendo jogadas no corredor e megafone. Para não perder o amigo completando a maratona, alguns chegaram a dormir na grama do local. Um dos que o aguardaram foi Caio Dias, 22, amigo que estava formando.

“Foi um sentimento de felicidade! Crescemos todos juntos no mesmo bairro em Cariacica e foi legal demais. Cantamos até para qualquer pessoa que passasse, e depois até o pessoal que acompanhava a corrida começou a cantar também”, disse Caio.

Os amigos Caio Dias, Thalles Bergantini, Bernardo Servare e Nathan Mendes (da esquerda para a direita) logo após a maratona Crédito: Arquivo pessoal

O assessor administrativo Rodrigo Servare, 23, também estava presente e disse que o dia vai ficar marcado na história da vida dele. "Foi como marcar um gol e uma final de campeonato. Sabe aquela frase que a gente precisa de pouco para ser feliz? Foi realmente assim, um dos melhores momentos, de verdade, porque a gente brincou muito", contou.