Vista de vários bairros

Coluna de fumaça densa chama atenção de moradores em Vila Velha

Incêndio em vegetação foi registrado na região de Jardim Marilândia na tarde desta terça-feira (17)

Publicado em 17 de março de 2026 às 17:42

Chamas foram vistas na tarde desta terça-feira (17) de diferentes pontos de Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma grande coluna de fumaça chamou a atenção de moradores e de quem passava por diferentes pontos de Vila Velha na tarde desta terça-feira (17). Imagens registradas por populares mostram a fumaça densa sendo vista, principalmente, nas areas ao longo da Avenida Carlos Lindenberg (veja acima).

Incêndio começou em vegetação Crédito: Tarciane Vasconcelos

Procurado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 16h20 para uma ocorrência de incêndio em vegetação nas proximidades do bairro Jardim Marilândia, também em Vila Velha. Segundo a corporação, uma equipe foi encaminhada ao local e a ocorrência seguia em andamento até perto das 17h.

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