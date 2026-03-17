Coluna de fumaça densa chama atenção de moradores em Vila Velha

Publicado em 17 de março de 2026 às 17:42
Uma grande coluna de fumaça chamou a atenção de moradores e de quem passava por diferentes pontos de Vila Velha na tarde desta terça-feira (17). Imagens registradas por populares mostram a fumaça densa sendo vista, principalmente, nas areas ao longo da Avenida Carlos Lindenberg (veja acima).
Procurado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 16h20 para uma ocorrência de incêndio em vegetação nas proximidades do bairro Jardim Marilândia, também em Vila Velha. Segundo a corporação, uma equipe foi encaminhada ao local e a ocorrência seguia em andamento até perto das 17h.
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