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Coluna de fumaça densa chama atenção de moradores em Vila Velha

Coluna de fumaça densa chama atenção de moradores em Vila Velha

Incêndio em vegetação foi registrado na região de Jardim Marilândia na tarde desta terça-feira (17)

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de março de 2026 às 17:42

Chamas foram vistas na tarde desta terça-feira (17) em Vila Velha
Chamas foram vistas na tarde desta terça-feira (17) de diferentes pontos de Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma grande coluna de fumaça chamou a atenção de moradores e de quem passava por diferentes pontos de Vila Velha na tarde desta terça-feira (17). Imagens registradas por populares mostram a fumaça densa sendo vista, principalmente, nas areas ao longo da Avenida Carlos Lindenberg (veja acima).

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Incêndio começou em vegetação
Incêndio começou em vegetação Crédito: Tarciane Vasconcelos

Procurado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 16h20 para uma ocorrência de incêndio em vegetação nas proximidades do bairro Jardim Marilândia, também em Vila Velha. Segundo a corporação, uma equipe foi encaminhada ao local e a ocorrência seguia em andamento até perto das 17h. 

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