Serra vence Sport-ES e se recupera de derrota na estreia da Copa ES

O Serra se recuperou da derrota na estreia e conquistou a primeira vitória na Copa Espírito Santo 2026. Na noite deste sábado, no jogo de abertura da segunda rodada, o Cobra-Coral derrotou o Sport-ES, por 1 a 0, no estádio Robertão.
O gol do time serrano saiu nos acréscimos, marcado por Bruno Paixão. Aos 47 minutos do segundo tempo, Higor cobrou uma falta da direita e, livre de marcação, o meia cabeceou sem chances para o goleiro do Sport.
Com o resultado, o Serra somou os seus três primeiros pontos e se juntou a Rio Branco-ES, Vitória-ES, Vilavelhense e Audax São Mateus, que venceram na rodada de abertura e ainda vão jogar. O Sport-ES, que sofreu a sua segunda derrota, em duas partidas, segue sem pontuar. Na Copa ES, apenas os quatro melhores classificados avançam para as semifinais.
A Copa Espírito Santo 2026 prossegue no próximo final de semana, com os jogos da terceira rodada da primeira fase. No sábado, às 19h, o Serra recebe o Vilavelhense, no estádio Robertão, em Serra Sede. O Sport-ES volta a campo no domingo, às 15h, quando pega o Audax São Mateus, também no Robertão.