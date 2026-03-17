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Idoso de 94 anos é salvo por vizinhos após casa pegar fogo em Vila Velha

Idoso de 94 anos é salvo por vizinhos após casa pegar fogo em Vila Velha

Incêndio teria começado em poste em frente ao imóvel no segundo andar e se alastrou para residência no bairro Sagrada Família; residência ficou completamente destruída

Redação de A Gazeta

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Publicado em 17 de março de 2026 às 14:35

Incêndio teria começado em poste e se alastrou para residência no bairro Sagrada Família; casa ficou destruída

Um incêndio atingiu uma residência e mobilizou moradores na noite dessa segunda-feira (16), no bairro Sagrada Família, em Vila Velha. Um idoso de 94 anos, que estava sozinho no imóvel e tem mobilidade reduzida, precisou ser resgatado por vizinhos após o fogo se espalhar pela casa. Apesar do susto, ele não ficou ferido e está com familiares em outra residência. As informações são do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.

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Segundo relatos, as chamas teriam começado em um poste de energia em frente ao imóvel, após um possível estouro, e se alastraram pela fiação até atingir a casa, localizada no segundo andar. Vizinhos perceberam o incêndio e, ao verem o idoso na varanda pedindo ajuda, arrombaram o portão para resgatá-lo.

“Os meninos conseguiram quebrar o portão, entraram e salvaram ele ali na varanda. Eles o abraçaram pela cintura e trouxeram carregado, porque ele não anda direito”, contou a moradora Cremilda dos Santos.

Incêndio aconteceu na noite desta segunda-feira (16) na casa de um idoso no bairro Sagrada Família, em Vila Velha
Incêndio aconteceu na noite desta segunda-feira (16) na casa de um idoso no bairro Sagrada Família, em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta

O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou mais de uma hora para controlar as chamas. Um dos moradores que ajudou no resgate sofreu queimaduras nas costas. Dentro da residência, a destruição foi grande, após uma faísca atingir um sofá e o fogo se espalhar rapidamente pelos cômodos. “Quando eu olhei, era o poste pegando fogo. Apareciam aquelas tochas, caía e começava tudo de novo”, relatou a moradora Nadir Souza.

Por causa do incêndio, parte do bairro ficou sem energia elétrica e internet. Em nota, a concessionária de energia EDP informou que equipes seguem no local e cerca de 15 clientes ainda estavam sem luz por volta de 12h desta terça-feira (17). A causa do incêndio será investigada, e até o momento não há informações sobre possível ressarcimento ao idoso, que teve a casa atingida.

*Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta 

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