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Idoso de 94 anos é salvo por vizinhos após casa pegar fogo em Vila Velha

Incêndio teria começado em poste em frente ao imóvel no segundo andar e se alastrou para residência no bairro Sagrada Família; residência ficou completamente destruída

Publicado em 17 de março de 2026 às 14:35

Um incêndio atingiu uma residência e mobilizou moradores na noite dessa segunda-feira (16), no bairro Sagrada Família, em Vila Velha. Um idoso de 94 anos, que estava sozinho no imóvel e tem mobilidade reduzida, precisou ser resgatado por vizinhos após o fogo se espalhar pela casa. Apesar do susto, ele não ficou ferido e está com familiares em outra residência. As informações são do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.

Segundo relatos, as chamas teriam começado em um poste de energia em frente ao imóvel, após um possível estouro, e se alastraram pela fiação até atingir a casa, localizada no segundo andar. Vizinhos perceberam o incêndio e, ao verem o idoso na varanda pedindo ajuda, arrombaram o portão para resgatá-lo.

“Os meninos conseguiram quebrar o portão, entraram e salvaram ele ali na varanda. Eles o abraçaram pela cintura e trouxeram carregado, porque ele não anda direito”, contou a moradora Cremilda dos Santos.

Incêndio aconteceu na noite desta segunda-feira (16) na casa de um idoso no bairro Sagrada Família, em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta

O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou mais de uma hora para controlar as chamas. Um dos moradores que ajudou no resgate sofreu queimaduras nas costas. Dentro da residência, a destruição foi grande, após uma faísca atingir um sofá e o fogo se espalhar rapidamente pelos cômodos. “Quando eu olhei, era o poste pegando fogo. Apareciam aquelas tochas, caía e começava tudo de novo”, relatou a moradora Nadir Souza.

Por causa do incêndio, parte do bairro ficou sem energia elétrica e internet. Em nota, a concessionária de energia EDP informou que equipes seguem no local e cerca de 15 clientes ainda estavam sem luz por volta de 12h desta terça-feira (17). A causa do incêndio será investigada, e até o momento não há informações sobre possível ressarcimento ao idoso, que teve a casa atingida.

*Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta

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