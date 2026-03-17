Foragida no exterior

Mulher procurada por homicídio no Espírito Santo é presa nos EUA

Suspeita de assassinato em Cariacica, Kele Cristian Alves Pereira, de 38 anos, foi localizada após investigação de furto de cartões de crédito em Massachusetts

Publicado em 17 de março de 2026 às 08:45

Kele Cristian Alves Pereira se apresentava como “Kelly Cristian” e trabalhava como faxineira nos Estados Unidos Crédito: Gnews USA

Uma mulher procurada por um assassinato ocorrido em Cariacica, no Espírito Santo, foi presa em Boston, nos Estados Unidos, no último dia 13. A mineira Kele Cristian Alves Pereira, de 38 anos, trabalhava como faxineira no país e teve a identidade descoberta após ser suspeita de furtar cartões de crédito. As informações foram divulgadas pelo repórter Thathyanno Desa, do site Gnews USA, e replicada por portais brasileiros no exterior.

Segundo o site, Kele se apresentava como “Kelly Cristian”. No dia 2 de janeiro de 2026, após realizar uma faxina, uma cliente percebeu o desaparecimento de cartões de crédito. Em seguida, compras não autorizadas foram feitas em um supermercado em Massachusetts. A vítima relatou prejuízo de aproximadamente 2.500 dólares (cerca de R$ 13 mil).

A partir da suspeita de furto, a verdadeira identidade de Kele foi descoberta. Ela foi detida ao sair de um supermercado e aguarda desdobramentos da Justiça local, além de possível extradição para o Brasil.

Homicídio no Espírito Santo

De acordo com o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), Kele foi denunciada pela morte de Vanda Derli Rangel Teixeira, ocorrida em 7 de agosto de 2017, no bairro Santa Luzia, em Cariacica.

No processo, o MPES denunciou Randerles Neves de Oliveira, conhecido como “Rantaro”, Renan Neves Santos e Kele Cristian Alves Pereira por homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. A ação penal está na fase final de instrução, restando apenas os interrogatórios dos acusados.

Em relação a Kele, o processo esteve suspenso devido à sua não localização. Nesse período, foram realizadas oitivas de testemunhas como produção antecipada de provas.

"Recentemente, foi comunicada ao juízo a informação sobre a localização da acusada no exterior, circunstância que deverá permitir o prosseguimento regular do processo também em relação a ela, constando, ainda, mandado de prisão em aberto em seu desfavor. O processo tramita em relação aos três denunciados e permanece em andamento, aguardando a conclusão da fase de instrução para posterior deliberação judicial quanto à pronúncia dos acusados perante o Tribunal do Júri de Cariacica", finalizou o MPES.

A Polícia Civil informou, em nota, que realiza a investigação por meio de inquérito policial e, após a conclusão das diligências, o procedimento é encaminhado ao Ministério Público, que pode oferecer denúncia à Justiça quando entende haver elementos suficientes, passando então o caso a tramitar no âmbito do Poder Judiciário.

A reportagem de A Gazeta solicitou informações à Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

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