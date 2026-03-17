Mulher procurada por homicídio no Espírito Santo é presa nos EUA

Publicado em 17 de março de 2026 às 08:45
Uma mulher procurada por um assassinato ocorrido em Cariacica, no Espírito Santo, foi presa em Boston, nos Estados Unidos, no último dia 13. A mineira Kele Cristian Alves Pereira, de 38 anos, trabalhava como faxineira no país e teve a identidade descoberta após ser suspeita de furtar cartões de crédito. As informações foram divulgadas pelo repórter Thathyanno Desa, do site Gnews USA, e replicada por portais brasileiros no exterior.
Segundo o site, Kele se apresentava como “Kelly Cristian”. No dia 2 de janeiro de 2026, após realizar uma faxina, uma cliente percebeu o desaparecimento de cartões de crédito. Em seguida, compras não autorizadas foram feitas em um supermercado em Massachusetts. A vítima relatou prejuízo de aproximadamente 2.500 dólares (cerca de R$ 13 mil).
A partir da suspeita de furto, a verdadeira identidade de Kele foi descoberta. Ela foi detida ao sair de um supermercado e aguarda desdobramentos da Justiça local, além de possível extradição para o Brasil.
De acordo com o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), Kele foi denunciada pela morte de Vanda Derli Rangel Teixeira, ocorrida em 7 de agosto de 2017, no bairro Santa Luzia, em Cariacica.
No processo, o MPES denunciou Randerles Neves de Oliveira, conhecido como “Rantaro”, Renan Neves Santos e Kele Cristian Alves Pereira por homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. A ação penal está na fase final de instrução, restando apenas os interrogatórios dos acusados.
Em relação a Kele, o processo esteve suspenso devido à sua não localização. Nesse período, foram realizadas oitivas de testemunhas como produção antecipada de provas.
"Recentemente, foi comunicada ao juízo a informação sobre a localização da acusada no exterior, circunstância que deverá permitir o prosseguimento regular do processo também em relação a ela, constando, ainda, mandado de prisão em aberto em seu desfavor. O processo tramita em relação aos três denunciados e permanece em andamento, aguardando a conclusão da fase de instrução para posterior deliberação judicial quanto à pronúncia dos acusados perante o Tribunal do Júri de Cariacica", finalizou o MPES.
A Polícia Civil informou, em nota, que realiza a investigação por meio de inquérito policial e, após a conclusão das diligências, o procedimento é encaminhado ao Ministério Público, que pode oferecer denúncia à Justiça quando entende haver elementos suficientes, passando então o caso a tramitar no âmbito do Poder Judiciário.
A reportagem de A Gazeta solicitou informações à Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), mas não houve retorno até a publicação desta matéria.
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