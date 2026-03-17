Dentro da boca: jovem é detido com cocaína, crack e maconha em Vitória
Um jovem de 22 anos foi detido no bairro Enseada do Suá, em Vitória, com drogas escondidas na boca. Segundo a Guarda Municipal, ele estava com oito pinos de cocaína, duas pedras de crack e duas buchas de maconha. Ele foi descoberto porque não conseguia falar durante a abordagem. O caso foi registrado na noite de segunda-feira (16).
De acordo com a corporação, o suspeito estava acompanhado de outro homem, próximo a uma motocicleta nas imediações da Praça da Ciência. Ao perceberem a aproximação da viatura, os dois demonstraram nervosismo, o que levantou suspeitas dos agentes.
“O motociclista afirmou que não conhecia o outro rapaz e que apenas o havia cumprimentado, deixando o local em seguida. Então, abordamos o indivíduo que estava sem a moto e, inicialmente, nada foi encontrado durante a revista pessoal. No entanto, ao tentarmos conversar, ele não respondeu às perguntas e evitava levantar o rosto. Foi quando pedimos que abrisse a boca”, relatou o inspetor Vasconcelos.
O jovem foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. A reportagem de A Gazeta aguarda retorno da Polícia Civil sobre a autuação do suspeito.