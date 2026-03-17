PF mira ES e mais 3 estados após apreensão de cocaína em mesas de granito

Polícia Federal cumpriu 11 mandados de busca e apreensão e dois de prisão no Espírito Santo, em Minas Gerais, São Paulo e Goiás Crédito: Divulgação | PF

A cidade de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, e outros três estados foram alvo da Operação Caminho das Pedras, deflagrada pela Polícia Federal (PF) na manhã desta terça-feira (17). Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e dois de prisão no Espírito Santo, em Minas Gerais, São Paulo e Goiás.

A operação investiga um esquema de tráfico internacional de cocaína, a partir de uma apreensão realizada em 4 de dezembro de 2025, no Aeroporto Internacional de Confins, em Minas Gerais. Na ocasião, foram encontrados 1,2 tonelada da droga escondida em bases de mesas de granito, que seriam enviadas à Europa. O objetivo da ação é aprofundar as investigações e identificar os responsáveis pelo envio da carga ilícita.

De acordo com a Polícia Federal, os investigados podem responder por tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar a até 25 anos de prisão. A corporação não informou quantos mandados foram cumpridos em cada estado.

O objetivo é identificar quem enviou 1,2 tonelada de cocaína apreendida no Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, em dezembro de 2025. Na época, a droga estava escondida dentro de mesas de granito que seriam enviadas para a Europa.