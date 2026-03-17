Justiça manda soltar filho de prefeito preso após acidente em Vitória

Motorista com sinais de embriaguez colidiu com outro carro em Camburi, Vitória Crédito: Leitor A Gazeta

A Justiça capixaba concedeu liberdade a Fernando Marques, de 36 anos, preso na madrugada de domingo (15) após um acidente de trânsito no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Segundo a Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus-ES), ele foi solto nesta terça-feira (17), após passar por audiência de custódia.

O motorista é filho do prefeito de Laranja da Terra, Joadir Lourenço (sem partido), e, segundo a Polícia Militar, na data do acidente, apresentava sinais de embriaguez e teria tentado fugir sem prestar socorro ao condutor do outro veículo, que teve escoriações leves.

Após o acidente, a Polícia Civil informou que Marques foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e, por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.