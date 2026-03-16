Jardim Camburi

Preso após acidente em Vitória é filho de prefeito de Laranja da Terra

Fernando Marques, 36 anos, conduzia um Corolla e, segundo a PM, estaria em alta velocidade quando colidiu contra um Gol e, posteriormente, contra uma igreja

Publicado em 16 de março de 2026 às 11:01

Motorista com sinais de embriaguez colidiu com outro carro em Camburi, Vitória Crédito: Leitor A Gazeta

O motorista que foi detido após um acidente em Vitória neste domingo (15) é filho do prefeito de Laranja da Terra, Joadir Lourenço (sem partido). A informação foi confirmada à reportagem de A Gazeta no fim da tarde do domingo, pelo próprio chefe do Executivo municipal. Segundo a Polícia Militar, o condutor do veículo apresentava sinais de embriaguez. Fernando Marques, 36 anos, conduzia um Corolla e, segundo a polícia, estaria em alta velocidade quando colidiu contra um Gol e, posteriormente, contra a estrutura de uma igreja.

A Polícia Civil informou que o motorista foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e, por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.

O prefeito de Laranja da Terra disse lamentar o acidente envolvendo o filho e afirmou que, se ele tiver cometido algum erro, deverá responder pelo ocorrido. O prefeito informou ainda que o filho deve passar por audiência de custódia nesta segunda-feira (16).

O acidente ocorreu no bairro Jardim Camburi e, ainda segundo a PM, Fernando teria tentado deixar o local sem prestar socorro, sendo contido por moradores até a chegada da polícia. “O motorista do Gol sofreu escoriações leves e recusou atendimento médico. Já o motorista do Corolla não se feriu, mas apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora. Ele foi convidado a realizar o teste do bafômetro, porém se recusou, sendo lavrado o Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora", informou.

O veículo foi removido ao pátio e Fernando foi encaminhado à delegacia. Em seguida, foi encaminhado para o Centro de Triagem.

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