Servidora da prefeitura de Colatina morre após ser atingida por disparo

Adélia era servidora pública da Prefeitura de Colatina e trabalhava na Secretaria Municipal de Saúde. Crédito: Leitor/A Gazeta

Uma mulher identificada como Adélia Lamburghini Barbosa, de 55 anos, morreu após ser atingida por uma bala perdida no bairro São Miguel, em Colatina, região Noroeste do Espírito Santo, na tarde de sábado (14). Ela era servidora da Prefeitura de Colatina e atuava na Secretaria Municipal de Saúde. A administração publicou uma nota de pesar pela perda da servidora.

A Polícia Militar informou que foi acionada para atender disparos de arma de fogo na região. Durante a ocorrência, os militares foram informados de que a vítima havia sido socorrida por um popular ao Hospital Silvio Ávidos, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. Durante buscas, policiais visualizaram dois indivíduos em uma motocicleta preta, que fugiram ao perceber a presença das guarnições.

Um dos suspeitos estava armado e abandonou a motocicleta, fugindo a pé e pulando muros de residências; ele não foi localizado. Segundo informações da PM, os disparos ocorreram durante uma perseguição entre ocupantes de um veículo e indivíduos na motocicleta, momento em que a vítima foi atingida.