Em Jardim Camburi

Motorista com sinais de embriaguez causa acidente em Vitória

Segundo a Polícia Militar, o homem de 36 anos, que conduzia um Corolla, estava em alta velocidade quando colidiu com um Gol e, posteriormente, contra a estrutura de uma igreja

Publicado em 15 de março de 2026 às 13:25

Motorista com sinais de embriaguez colidiu com outro carro em Jardim Camburi, Vitória Crédito: Leitor A Gazeta

Um motorista com sinais de embriaguez provocou um acidente, na madrugada deste domingo (15), no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Segundo a Polícia Militar, o homem de 36 anos, que conduzia um Corolla, estava em alta velocidade quando colidiu com um Gol e, posteriormente, contra a estrutura de uma igreja.

Ainda de acordo com a corporação, o condutor também teria tentado deixar o local sem prestar socorro, sendo contido por moradores da região até a chegada da polícia.

“O motorista do Gol sofreu escoriações leves e recusou atendimento médico. Já o motorista do Corolla, de 36 anos, não se feriu, mas apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora. Ele foi convidado a realizar o teste do etilômetro, porém se recusou, sendo lavrado o Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora.”

O veículo foi removido ao pátio e o condutor foi encaminhado à delegacia. A Polícia Civil informou que somente após a finalização das oitivas haverá informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante.

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