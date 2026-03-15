Operação contra tráfico em Afonso Cláudio resulta em quatro prisões

Quatro pessoas foram presas no bairro São Vicente, em Afonso Cláudio, na região serrana do Espírito Santo, durante a Operação “Família do Crime”. A Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da DENARC da 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, deflagrou a ação no último sábado (14) para combater o tráfico de drogas na região.

Durante a operação, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva contra um homem de 46 anos, o filho dele, de 24 anos, e a namorada do jovem, de 25 anos. Uma outra pessoa também foi presa em flagrante, totalizando quatro detidos conduzidos à delegacia.