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Operação contra tráfico em Afonso Cláudio resulta em quatro prisões
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Operação contra tráfico em Afonso Cláudio resulta em quatro prisões

Atualizado em 15/03/2026 às 12h39

Quatro pessoas foram presas no bairro São Vicente, em Afonso Cláudio, na região serrana do Espírito Santo, durante a Operação “Família do Crime”. A Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da DENARC da 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, deflagrou a ação no último sábado (14) para combater o tráfico de drogas na região.

Durante a operação, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva contra um homem de 46 anos, o filho dele, de 24 anos, e a namorada do jovem, de 25 anos. Uma outra pessoa também foi presa em flagrante, totalizando quatro detidos conduzidos à delegacia.

Foram apreendidas 34 pedras de crack, uma pedra maior de 34 gramas, cerca de 444 gramas de maconha, 45 comprimidos semelhantes a êxtase, uma porção semelhante à cocaína, R$ 1.202 em espécie, duas balanças de precisão, materiais para embalo de drogas, três celulares, duas câmeras de videomonitoramento, um cartão de memória e uma motoneta utilizada no tráfico. A operação contou com apoio do CIAT Serrano e da Força Tática da Polícia Militar. Todos os detidos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.

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