Santa Mônica Popular

Casa em Vila Velha é alvo de tiros após suspeitos avistarem homem em varanda

À polícia, uma moradora disse que estava em casa com o marido quando indivíduos em dois carros – um Creta branco e um Gol G5 branco – avistaram o esposo dela e começaram a efetuar os disparos de arma de fogo

Publicado em 15 de março de 2026 às 11:07

Os tiros estilhaçaram as janelas e também o vidro da varanda do imóvel Crédito: Alice Sousa

Uma residência foi alvejada na tarde de sábado (14), no bairro Santa Mônica Popular, em Vila Velha. À polícia, uma moradora disse que estava em casa com o marido quando indivíduos em dois carros – um Creta branco e um Gol G5 branco – avistaram o esposo dela na varanda e começaram a efetuar os disparos de arma de fogo.

As vidraças da frente da casa foram danificadas, porém, a vítima conseguiu escapar. Um vizinho, de 51 anos, que não quis se identificar, relatou ter escutado uma rajada de tiros e disse que a situação foi assustadora, inclusive por conta do horário. Tudo aconteceu por volta das 15h30. “Foram um 10, 20 tiros, e depois voltaram (a atirar) de novo”, disse em entrevista à repórter Alice Sousa, da TV Gazeta.

A Polícia Militar confirmou que foi acionada para averiguar os disparos. "O companheiro da solicitante não estava no local no momento da chegada da guarnição. A vítima foi orientada a registrar o fato na delegacia."

Já a Polícia Civil frisou, em nota, que o crime de disparo de arma de fogo é considerado um crime condicionado à representação criminal para que seja investigado. Assim, é essencial que a vítima registre o ocorrido junto à corporação, para que as autoridades tomem conhecimento do caso e iniciem as investigações necessárias. “O registro pode ser efetuado pessoalmente em uma delegacia ou através da Delegacia Online, acessível em https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br.”

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