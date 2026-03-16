Em Jardim Camburi

"Se errou, tem que pagar", diz prefeito sobre filho preso após acidente em Vitória

"Ele precisa responder pelo erro dele. É maior de idade e sabe o que faz", afirmou Joadir Lourenço, prefeito de Laranja da Terra

Publicado em 16 de março de 2026 às 11:07

Motorista com sinais de embriaguez colidiu com outro carro em Camburi, Vitória Crédito: Leitor A Gazeta

"Não importa se é filho de prefeito ou não. Se errou, tem que pagar". Foi com essa afirmação que o prefeito de Laranja da Terra, Joadir Lourenço (sem partido), repercutiu a prisão do filho Fernando Marques, de 36 anos, após um acidente de trânsito no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Segundo a Polícia Militar, o motorista apresentava sinais de embriaguez e teria tentado fugir sem prestar socorro.

“O motorista do Gol sofreu escoriações leves e recusou atendimento médico. Já o motorista do Corolla (conduzido por Marques) não se feriu, mas apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora. Ele foi convidado a realizar o teste do bafômetro, porém se recusou, sendo lavrado o Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora", informou a corporação.

A Polícia Civil informou que o motorista foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e, por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.

Ainda de acordo com o prefeito, se considerado culpado, o filho deve ser legalmente responsabilizado. "Ele precisa responder pelo erro dele. É maior de idade e sabe o que faz", afirmou Joadir.

O prefeito informou ainda que o filho deve passar por audiência de custódia nesta segunda-feira (16).

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