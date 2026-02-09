Home
Sedu abre inscrição para cursos gratuitos de inglês e espanhol

A seleção é aberta a estudantes regularmente matriculados na 1ª ou na 2ª série do Ensino Médio da Rede Estadual; inscrições podem ser feitas até 18 de fevereiro

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 14:03

Sedu
Sede da Secretaria de Estado da Educação - Sedu Crédito: Carlos Alberto Silva

A Secretaria da Educação do Espírito Santo (Sedu) vai abrir, às 10 horas desta terça-feira (10), as inscrições para o processo seletivo dos Centros Estaduais de Idiomas (CEI). Ao todo, são oferecidas 5.220 vagas, sendo 4.800 para Língua Inglesa e 450 para Língua Espanhola. As chances são referente ao ano letivo de 2026.

A seleção é aberta a estudantes regularmente matriculados na 1ª ou na 2ª série do Ensino Médio da Rede Estadual; inscrições podem ser feitas até 18 de fevereiro

Sedu abre inscrição para cursos gratuitos de inglês e espanhol

Do total de oportunidades, 50% são destinadas à ampla concorrência, 45% a estudantes pretos, pardos, indígenas e quilombolas (PPIQ) e 5% a pessoas com deficiência (PcD).

A seleção é aberta a estudantes regularmente matriculados na 1ª ou na 2ª série do Ensino Médio da Rede Estadual. Para se inscrever, é necessário informar o Cadastro de Pessoa Física (CPF), o número de identificação estudantil (ID 2026) e, caso tenha, o número do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

O atendimento aos candidatos ocorre até as 23h59 do dia 18 de fevereiro, no site selecaoaluno.es.gov.br/Idiomas/.

A lista dos candidatos classificados será divulgada no dia 27 de fevereiro, a partir das 17 horas.

Em 2026, o governo do Estado implanta novos Centros Estaduais de Idiomas e amplia as vagas, principalmente no interior. 

Entre as novas unidades estão os CEIs implantados eme Afonso Cláudio, Santa Maria de Jetibá, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Mantenópolis, Ecoporanga, Baixo Guandu, Iúna, Irupi, Ibiraçu, João Neiva, Nova Venécia, Pinheiros, Alfredo Chaves, Piúma e Anchieta. Também houve ampliação da oferta em municípios, como Serra, Vitória, Vila Velha, Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, ressalta que o ensino de idiomas tem papel fundamental na formação dos estudantes e na ampliação de oportunidades acadêmicas e profissionais.

“Aprender um novo idioma amplia horizontes, fortalece a autonomia dos estudantes e contribui para sua preparação para o mundo do trabalho, para o acesso ao ensino superior e para a convivência em uma sociedade cada vez mais conectada. Além disso, a matrícula em um CEI é um dos requisitos para que o estudante possa participar do Programa Intercâmbio Estudantil”, destaca.

Confira a distribuição das vagas

AFONSO CLÁUDIO

  • CEEMTI Afonso Cláudio
  • Inglês: 60 

SANTA MARIA DE JETIBÁ 

  • EEEFM Graça Aranha 
  • Inglês: 60

CONCEIÇÃO DO CASTELO

  • CEEFMTI Elisa Paiva 
  • Inglês: 60

DOMINGOS MARTINS

  • EEEFM Teofilo Paulino
  • Inglês: 60

BARRA DE SÃO FRANCISCO

  • EEEFM Governador Lindenberg
  • Inglês: 60

MANTENÓPOLIS 

  • EEEFM Job Pimentel 
  • Inglês: 60

ECOPORANGA 

  • EEEFM Ecoporanga
  • Inglês: 60

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

  • CEEMTI Liceu Muniz Freire
  • Inglês: 150

  • EEEM CEI Áttila De Almeida Miranda
  • Inglês: 60

  • EEEFM Zacheu Moreira da Fraga 
  • Inglês: 60

ITAPEMIRIM

  • EEEFM Leopoldino Rocha
  • Inglês: 60

MIMOSO DO SUL

  • CEEFMTI Antonio Acha
  • Inglês: 60

CASTELO 

  • EEEFM João Bley
  • Inglês: 60 

SERRA

  • EEEFM Aristobulo Barbosa Leao
  • Inglês: 390
  • Espanhol: 120

  • EEEFM Marinete de Souza Lira
  • Inglês: 150

  • EEEM Clóvis Borges Miguel
  • Inglês: 60

  • EEEFM Clotilde Rato
  • Inglês: 60

VITÓRIA

  • CEEMTI Professora Flavia Amboss Mercon Leonardo
  • Inglês: 300
  • Espanhol: 60

  • EEEM Colégio Estadual 
  • Inglês: 120
  • Espanhol: 60

  • EEEFM Aflordizio Carvalho Da Silva
  • Inglês: 60 

SANTA TERESA

  • EEEFM José Pinto Coelho
  • Inglês: 60

CARIACICA

  • EEEFM Hunney Everest Piovesan 
  • Inglês: 180

  • EEEFM Jesus Cristo Rei
  • Inglês: 180
  • Espanhol: 60

  • EEEFM Jose Vitor Filho
  • Inglês: 60
  • Espanhol: 30

VIANA

  • EEEFM Nelson Vieira Pimentel
  • Inglês: 90

MARECHAL FLORIANO

  • EEEFM Emilio Oscar Hulle
  • Inglês: 60 

COLATINA

  • EEEFM Geraldo Vargas Nogueira
  • Inglês: 90

  • BAIXO GUANDU 

  • CEEMTI Baixo Guandu
  • Inglês: 60

ALEGRE 

  • EEEFM Professor Pedro Simão
  • Inglês: 60

IÚNA 

  • CEEFMTI Henrique Coutinho
  • Inglês: 60

IBATIBA

  • EEEFM Prof Maria Trindade Oliveira
  • Inglês: 60

IRUPI

  • EEEFM Bernardo Horta
  • Inglês: 60

LINHARES

  • EEEM Emir de Macedo Gomes
  • Inglês: 120

JOÃO NEIVA

  • EEEFM João Neiva
  • Inglês: 60 

IBIRAÇU

  • EEEFM Narceu De Paiva Filho
  • Inglês: 60

ARACRUZ

  • EEEFM Misael Pinto Netto
  • Vagas: 60

BOA ESPERANÇA

  • EEEFM Antonio Dos Santos Neves
  • Inglês: 90

SÃO GABRIEL DA PALHA

  • EEEFM Ilda Ferreira Da Fonseca Martins
  • Inglês: 60

NOVA VENÉCIA 

  • EEEM Dom Daniel Comboni
  • Inglês: 60

PINHEIROS

  • EEEM Nossa Senhora De Lourdes
  • Vagas: 60

SÃO MATEUS

  • CEEFMTI Marita Motta Santos
  • Inglês: 210

PEDRO CANÁRIO

  • CEEFMTI Manoel Duarte Da Cunha
  • Inglês: 60

GUARAPARI

  • EEEFM Angélica Paixão 
  • Inglês: 90

ANCHIETA

  • EEEFM Coronel Gomes de Oliveira
  • Inglês: 120

PIÚMA

  • EEEFM Prof Filomena Quitiba
  • Inglês: 60

ALFREDO CHAVES

  • EEEFM Camila Motta
  • Inglês: 60

VILA VELHA

  • VILA VELHA
  • EEEFM Florentino Avidos
  • Inglês: 300
  • Espanhol: 60

  • EEEFM Luiz Manoel Vellozo
  • Inglês: 60

  • EEEFM Terra Vermelha
  • Inglês: 60

  • EEEFM Cora Coralina
  • Inglês: 180

