Sedu abre inscrição para cursos gratuitos de inglês e espanhol

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 14:03
A Secretaria da Educação do Espírito Santo (Sedu) vai abrir, às 10 horas desta terça-feira (10), as inscrições para o processo seletivo dos Centros Estaduais de Idiomas (CEI). Ao todo, são oferecidas 5.220 vagas, sendo 4.800 para Língua Inglesa e 450 para Língua Espanhola. As chances são referente ao ano letivo de 2026.
Do total de oportunidades, 50% são destinadas à ampla concorrência, 45% a estudantes pretos, pardos, indígenas e quilombolas (PPIQ) e 5% a pessoas com deficiência (PcD).
A seleção é aberta a estudantes regularmente matriculados na 1ª ou na 2ª série do Ensino Médio da Rede Estadual. Para se inscrever, é necessário informar o Cadastro de Pessoa Física (CPF), o número de identificação estudantil (ID 2026) e, caso tenha, o número do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
O atendimento aos candidatos ocorre até as 23h59 do dia 18 de fevereiro, no site selecaoaluno.es.gov.br/Idiomas/.
A lista dos candidatos classificados será divulgada no dia 27 de fevereiro, a partir das 17 horas.
Em 2026, o governo do Estado implanta novos Centros Estaduais de Idiomas e amplia as vagas, principalmente no interior.
Entre as novas unidades estão os CEIs implantados eme Afonso Cláudio, Santa Maria de Jetibá, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Mantenópolis, Ecoporanga, Baixo Guandu, Iúna, Irupi, Ibiraçu, João Neiva, Nova Venécia, Pinheiros, Alfredo Chaves, Piúma e Anchieta. Também houve ampliação da oferta em municípios, como Serra, Vitória, Vila Velha, Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim.
O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, ressalta que o ensino de idiomas tem papel fundamental na formação dos estudantes e na ampliação de oportunidades acadêmicas e profissionais.
“Aprender um novo idioma amplia horizontes, fortalece a autonomia dos estudantes e contribui para sua preparação para o mundo do trabalho, para o acesso ao ensino superior e para a convivência em uma sociedade cada vez mais conectada. Além disso, a matrícula em um CEI é um dos requisitos para que o estudante possa participar do Programa Intercâmbio Estudantil”, destaca.
AFONSO CLÁUDIO
SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONCEIÇÃO DO CASTELO
DOMINGOS MARTINS
BARRA DE SÃO FRANCISCO
MANTENÓPOLIS
ECOPORANGA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ITAPEMIRIM
MIMOSO DO SUL
CASTELO
SERRA
VITÓRIA
SANTA TERESA
CARIACICA
VIANA
MARECHAL FLORIANO
COLATINA
ALEGRE
IÚNA
IBATIBA
IRUPI
LINHARES
JOÃO NEIVA
IBIRAÇU
ARACRUZ
BOA ESPERANÇA
SÃO GABRIEL DA PALHA
NOVA VENÉCIA
PINHEIROS
SÃO MATEUS
PEDRO CANÁRIO
GUARAPARI
ANCHIETA
PIÚMA
ALFREDO CHAVES
VILA VELHA
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o