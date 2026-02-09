5.220 vagas

Sedu abre inscrição para cursos gratuitos de inglês e espanhol

A seleção é aberta a estudantes regularmente matriculados na 1ª ou na 2ª série do Ensino Médio da Rede Estadual; inscrições podem ser feitas até 18 de fevereiro

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 14:03

Sede da Secretaria de Estado da Educação - Sedu Crédito: Carlos Alberto Silva

A Secretaria da Educação do Espírito Santo (Sedu) vai abrir, às 10 horas desta terça-feira (10), as inscrições para o processo seletivo dos Centros Estaduais de Idiomas (CEI). Ao todo, são oferecidas 5.220 vagas, sendo 4.800 para Língua Inglesa e 450 para Língua Espanhola. As chances são referente ao ano letivo de 2026.

Do total de oportunidades, 50% são destinadas à ampla concorrência, 45% a estudantes pretos, pardos, indígenas e quilombolas (PPIQ) e 5% a pessoas com deficiência (PcD).

A seleção é aberta a estudantes regularmente matriculados na 1ª ou na 2ª série do Ensino Médio da Rede Estadual. Para se inscrever, é necessário informar o Cadastro de Pessoa Física (CPF), o número de identificação estudantil (ID 2026) e, caso tenha, o número do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

O atendimento aos candidatos ocorre até as 23h59 do dia 18 de fevereiro, no site selecaoaluno.es.gov.br/Idiomas/.

A lista dos candidatos classificados será divulgada no dia 27 de fevereiro, a partir das 17 horas.

Em 2026, o governo do Estado implanta novos Centros Estaduais de Idiomas e amplia as vagas, principalmente no interior.

Entre as novas unidades estão os CEIs implantados eme Afonso Cláudio, Santa Maria de Jetibá, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Mantenópolis, Ecoporanga, Baixo Guandu, Iúna, Irupi, Ibiraçu, João Neiva, Nova Venécia, Pinheiros, Alfredo Chaves, Piúma e Anchieta. Também houve ampliação da oferta em municípios, como Serra, Vitória, Vila Velha, Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, ressalta que o ensino de idiomas tem papel fundamental na formação dos estudantes e na ampliação de oportunidades acadêmicas e profissionais.

“Aprender um novo idioma amplia horizontes, fortalece a autonomia dos estudantes e contribui para sua preparação para o mundo do trabalho, para o acesso ao ensino superior e para a convivência em uma sociedade cada vez mais conectada. Além disso, a matrícula em um CEI é um dos requisitos para que o estudante possa participar do Programa Intercâmbio Estudantil”, destaca.

Confira a distribuição das vagas

AFONSO CLÁUDIO

CEEMTI Afonso Cláudio

Inglês: 60

SANTA MARIA DE JETIBÁ

EEEFM Graça Aranha

Inglês: 60

CONCEIÇÃO DO CASTELO

CEEFMTI Elisa Paiva

Inglês: 60

DOMINGOS MARTINS

EEEFM Teofilo Paulino

Inglês: 60

BARRA DE SÃO FRANCISCO

EEEFM Governador Lindenberg

Inglês: 60

MANTENÓPOLIS

EEEFM Job Pimentel

Inglês: 60

ECOPORANGA

EEEFM Ecoporanga

Inglês: 60

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CEEMTI Liceu Muniz Freire

Inglês: 150

EEEM CEI Áttila De Almeida Miranda

Inglês: 60

EEEFM Zacheu Moreira da Fraga

Inglês: 60

ITAPEMIRIM

EEEFM Leopoldino Rocha

Inglês: 60

MIMOSO DO SUL

CEEFMTI Antonio Acha

Inglês: 60

CASTELO

EEEFM João Bley

Inglês: 60

SERRA

EEEFM Aristobulo Barbosa Leao

Inglês: 390

Espanhol: 120

EEEFM Marinete de Souza Lira

Inglês: 150

EEEM Clóvis Borges Miguel

Inglês: 60

EEEFM Clotilde Rato

Inglês: 60

VITÓRIA

CEEMTI Professora Flavia Amboss Mercon Leonardo

Inglês: 300

Espanhol: 60

EEEM Colégio Estadual

Inglês: 120

Espanhol: 60

EEEFM Aflordizio Carvalho Da Silva

Inglês: 60

SANTA TERESA

EEEFM José Pinto Coelho

Inglês: 60

CARIACICA

EEEFM Hunney Everest Piovesan

Inglês: 180

EEEFM Jesus Cristo Rei

Inglês: 180

Espanhol: 60

EEEFM Jose Vitor Filho

Inglês: 60

Espanhol: 30

VIANA

EEEFM Nelson Vieira Pimentel

Inglês: 90

MARECHAL FLORIANO

EEEFM Emilio Oscar Hulle

Inglês: 60

COLATINA

EEEFM Geraldo Vargas Nogueira

Inglês: 90

BAIXO GUANDU

CEEMTI Baixo Guandu

Inglês: 60

ALEGRE

EEEFM Professor Pedro Simão

Inglês: 60

IÚNA

CEEFMTI Henrique Coutinho

Inglês: 60

IBATIBA

EEEFM Prof Maria Trindade Oliveira

Inglês: 60

IRUPI

EEEFM Bernardo Horta

Inglês: 60

LINHARES

EEEM Emir de Macedo Gomes

Inglês: 120

JOÃO NEIVA

EEEFM João Neiva

Inglês: 60

IBIRAÇU

EEEFM Narceu De Paiva Filho

Inglês: 60

ARACRUZ

EEEFM Misael Pinto Netto

Vagas: 60

BOA ESPERANÇA

EEEFM Antonio Dos Santos Neves

Inglês: 90

SÃO GABRIEL DA PALHA

EEEFM Ilda Ferreira Da Fonseca Martins

Inglês: 60

NOVA VENÉCIA

EEEM Dom Daniel Comboni

Inglês: 60

PINHEIROS

EEEM Nossa Senhora De Lourdes

Vagas: 60

SÃO MATEUS

CEEFMTI Marita Motta Santos

Inglês: 210

PEDRO CANÁRIO

CEEFMTI Manoel Duarte Da Cunha

Inglês: 60

GUARAPARI

EEEFM Angélica Paixão

Inglês: 90

ANCHIETA

EEEFM Coronel Gomes de Oliveira

Inglês: 120

PIÚMA

EEEFM Prof Filomena Quitiba

Inglês: 60

ALFREDO CHAVES

EEEFM Camila Motta

Inglês: 60

VILA VELHA

VILA VELHA

EEEFM Florentino Avidos

Inglês: 300

Espanhol: 60

EEEFM Luiz Manoel Vellozo

Inglês: 60

EEEFM Terra Vermelha

Inglês: 60

EEEFM Cora Coralina

Inglês: 180

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta