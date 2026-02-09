Oportunidades

ES tem 5.263 vagas de emprego nesta segunda-feira (9)

Há oportunidades para motorista, atendente, garçom, conferente, operador de caixa, armador, agente de portaria, ajudante de cozinha, entre outros postos

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 10:15

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.263 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (9). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.

Vagas: 528. Há oportunidades para auxiliar de limpeza, auxiliar de estoque, carpinteiro, cozinheiro, desenhista técnico de engenharia civil, frentista, lavador de artefatos de tapeçaria, porteiro, entre outras chances. Veja as vagas.

Agência do Trabalhadr de Cariacica

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.212, sendo 226 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para motorista, atendente, garçom, conferente, operador de caixa, armador, entre outros postos. Veja as vagas.

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.285. Há oportunidades para agente de portaria, ajudante de cozinha, ajudante pizzaiolo, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar administrativo, promotor de vendas, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 235. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadorias, auxiliar de confeitaria, balconista, eletricista, repositor de mercadorias, técnico de edificações, vendedor de comércio varejista, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.

Sine de Caracica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h

Vagas: 716. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga, amarrador, atendente de setor de frios, auxiliar de produção, auxiliar operacional de logística, conferente de logística, encanador, instalador de equipamentos de comunicação, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 45. Há oportunidades para armador, servente de obras, carpinteiro, cozinheiro de hotel, açougueiro, atendente comercial, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141, Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 88. Há oportunidades para alinhador de veículos, auxiliar de logística, borracheiro de automóveis, motorista, resinador, técnico agropecuário, trabalhador de serviços gerais, entre outros postos. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Marataízes

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 47. Há oportunidades para atendente de loja, auxiliar de linha de produção, motorista entregador, pedreiro, técnico de enfermagem, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria, 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 271. Há oportunidades para ajudante de cozinha, analista de testes pleno, auxiliar de zeladoria, camareira, montador de andaimes NPE, oficial armador zortea, operador de ponte rolante, programador, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.

Vagas: 154. Há oportunidades para auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, mecânico diesel, operador de bomba hidrojato, pintor alpinista, pintor letrista, técnico mecânica autos, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de São Mateus

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 430. Há oportunidades para atendente de padaria, auxiliar de caldeiraria, auxiliar de logística de supermercado, ajudante de obras, balconista de padaria de supermercado, caseiro, conferente, montador de placas de gesso, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Barra de São Francisco

Como se candidatar: os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.

Vagas: 94. Há oportunidades para auxiliar de produção, operador de ponte rolante, auxiliar de polidor, empacotador, estoquista, consultor técnico, doméstica, churrasqueiro, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Colatina

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Vagas: 36. Há oportunidades para agente funerário, ajudante de obras, auxiliar de corte, armador de estrutura de concreto, costureiro na confecção em série, promotor de vendas, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 120. Há oportunidades para auxiliar de eletricista, auxiliar de mecânico, cortador de pedras, encanador de redes, operador volante, pedreiro, servente de obras, entre outras chances. Veja as vagas.

