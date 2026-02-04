Home
Vale, Biancogrês e outras 11 empresas abrem vagas de emprego na Grande Vitória

Há postos assistente administrativo, auxiliar de logística, analista contábil, eletromecânico, operador industrial, auxiliar de produção, técnico mecânico, entre outras chances

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 14:09

Oportunidade para quem quer trabalhar na Viminas
Oportunidade para quem quer trabalhar na Viminas Crédito: Divulgação/Viminas

Quem procura emprego ou estágio na indústria do Espírito Santo já pode separar o currículo. Isso porque 13 empresas da Grande Vitória estão com vagas abertas para profissionais de vários níveis de escolaridade.

Os interessados devem enviar o currículo conforme o modelo adotado pelas organizações. É importante lembrar que as oportunidades são atualizadas constantemente, à medida que são preenchidas.

Adcos

Como participar: os interessados podem fazer o cadastro na página do Linkedin da empresa. 

  • Vagas: 
  • Assistente administrativo (logística) (Vitória)
  • Estagiário (a) comunicação interna (Serra)
  • Auxiliar de logística (Cariacica)
  • Assistente de compras (Serra)
  • Analista contábil (Serra)

Biancogrês

Como participar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 

  • Vagas: para Serra
  • Eletromecânico
  • Programa de estágio Construir
  • Analista de processos e qualidade
  • Auxiliar de serviços gerais pcd
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Auxiliar de limpeza industrial
  • Assistente de PCP
  • Operador industrial 
  • Supervisor administrativo - vinílico
  • Operador de classificação
  • Libertador de produto
  • Almoxarife
  • Comprador

Cedisa

Como participar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 

  • Vagas: para Serra
  • Auxiliar de armazenista
  • Auxiliar de produção - noturno
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Consultor de vendas interno - matriz

Coca-Cola Andina

Como participar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 

  • Vagas: para Cariacica
  • Ajudante de entregas
  • Assistente administração equipamentos pcd
  • Assistente administrativo pcd 
  • Auxiliar de carregamento
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Motorista de entregas
  • Operador de empilhadeira
  • Repositor ativador 
  • Repositor
  • Supervisor segurança do trabalho
  • Técnico de enfermagem do trabalho

Fibrasa

Como participar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 

  • Vagas: para Serra
  • Analista de projetos - Engenharia Elétrica
  • Estágio - TI
  • Lubrificador
  • Operador de produção - sem experiência
  • Técnico mecânico junior - sem experiência 

Fortbras

Como participar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 

  • Vagas: a maioria para Serra
  • Analista de sistemas
  • Assistente administrativo(a)
  • Assistente administrativo(a) pcd
  • Assistente de atendimento - Hipervarejo
  • Assistente de cobrança 
  • Auxiliar administrativo(a) 
  • Auxiliar de estoque (Vila Velha, Serra)
  • Auxiliar de serviços gerais (Vitória)
  • Auxiliar de estoque 
  • Líder de operações
  • Mecânico SR (Cariacica, Vila Velha)
  • Motorista entregador(a) (Viana)
  • Operador(a) de logística (Vila Velha, Cariacica, Serra, Vitória)
  • Vendedor(a) interno(a) (Serra, Cariacica, Vila Velha, Viana)

Fortlev

Como participar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 

  • Vagas: 14, todas para Serra
  • Analista de sistemas jr – ABAP
  • Analista de sistemas jr - QA
  • Analista de suprimentos - cadastro de materiais
  • Analista logístico JR
  • Auxiliar de produção
  • Desenvolvedor full stack (PJ)
  • Eletricista de manutenção
  • Especialista de produto - irrigação
  • Estagiário(a) - custos e orçamento
  • Estagiário(a) de contabilidade
  • Estagiário (a) – funcional sap tm
  • Estagiário de crédito
  • Estagiário - TI N1

Grupo Argalit

Como participar: os interessados podem curriculo pelo whatsapp (27) 99947-4302, informando o título da vaga

  • Vagas: para Viana
  • Auxiliar de produção
  • Operador de máquina de produção
  • Conferente
  • Mecânico de manutenção industrial
  • Auxiliar de almoxarifado

Grupo Tristão

Como participar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 

  • Vagas: para Viana
  • Estágio em Nível Superior
  • Auxiliar de cozinha
  • Auxiliar de gestão de resíduos
  • Auxiliar de higienização
  • Auxiliar de produção
  • Auxiliar de serviços gerais 
  • Técnico de planejamento e manutenção PL
  • Supervisor de operações logísticas

Simec

Como participar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 

  • Vagas: para Cariacica
  • Analista de qualidade - metrologia
  • Auxiliar de serviços industriais
  • Estágio nível técnico em mecânica
  • Estágio técnico em elétrica
  • Estágio técnico em metalurgia
  • Maçariqueiro
  • Operador de laminação
  • Operador de ponte rolante
  • Operador refratário
  • Técnico em planejamento e programação da manutenção

Vale

Como participar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

  • Vagas: 25, todas para Vitória
  • Analista de tecnologia da informação
  • Analista de tecnologia da informação sênior
  • Coordenador processos confiabilidade e planejamento operacional - porto
  • Engenheira especialista sênior - estrutura de túneis - corporativo
  • Engenheira sênior - gestão de projetos
  • Estagiário superior 6H
  • Mecânica (o) manutenção - porto
  • Operador equipamentos instalações - vaga afirmativa para pessoas com deficiência - operação de insumos - pelotização - pcd
  • Operadora equipamentos instalações - vaga afirmativa para mulheres - operação de insumos - pelotização
  • Operadora equipamentos instalações- vaga afirmativa para mulheres
  • Operadora equipamentos instalações - vaga afirmativa para mulheres - usinas de pelotização 5 a 7 - pelotização
  • Operadora(o) de equipamentos e instalações  - operação - usina - vaga afirmativa para pessoas com deficiência
  • Técnica(o) prevenção controle perdas  - vaga preferencial para mulheres - emergência - porto tubarão
  • Técnico (a) prevenção controle perdas - vaga preferencial para mulheres
  • Técnico mecânico - vaga afirmativa para pessoas com deficiência
  • Vulcanizadora(or) - manutenção porto de tubarão - vaga preferencia para mulher

Viminas

Como participar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 

  • Vagas: para Serra
  • Motorista
  • Analista de projetos
  • Assistente de departamento pessoal
  • Supervisor de manutenção mecânica
  • Oficial de manutenção predial
  • Auxiliar de expedição
  • Auxiliar de produção
