Vale, Biancogrês e outras 11 empresas abrem vagas de emprego na Grande Vitória
Há postos assistente administrativo, auxiliar de logística, analista contábil, eletromecânico, operador industrial, auxiliar de produção, técnico mecânico, entre outras chances
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 14:09
Oportunidade para quem quer trabalhar na Viminas
Crédito: Divulgação/Viminas
Quem procura
emprego ou estágio na indústria do Espírito Santo já pode separar o currículo. Isso porque 13 empresas da Grande Vitória estão com vagas abertas para profissionais de vários níveis de escolaridade.
Os interessados devem enviar o currículo conforme o modelo adotado pelas organizações. É importante lembrar que as oportunidades são atualizadas constantemente, à medida que são preenchidas.
Adcos
Como participar: os interessados podem fazer o cadastro na página do Linkedin da empresa.
Vagas: Assistente administrativo (logística) (Vitória) Estagiário (a) comunicação interna (Serra) Auxiliar de logística (Cariacica) Assistente de compras (Serra) Analista contábil (Serra)
Biancogrês
Como participar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
Vagas: para Serra Eletromecânico Programa de estágio Construir Analista de processos e qualidade Auxiliar de serviços gerais pcd Auxiliar de serviços gerais Auxiliar de limpeza industrial Assistente de PCP Operador industrial Supervisor administrativo - vinílico Operador de classificação Libertador de produto Almoxarife Comprador
Cedisa
Como participar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
Vagas: para Serra Auxiliar de armazenista Auxiliar de produção - noturno Auxiliar de serviços gerais Consultor de vendas interno - matriz
Coca-Cola Andina
Como participar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
Vagas: para Cariacica Ajudante de entregas Assistente administração equipamentos pcd Assistente administrativo pcd Auxiliar de carregamento Auxiliar de serviços gerais Motorista de entregas Operador de empilhadeira Repositor ativador Repositor Supervisor segurança do trabalho Técnico de enfermagem do trabalho
Fibrasa
Como participar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
Vagas: para Serra Analista de projetos - Engenharia Elétrica Estágio - TI Lubrificador Operador de produção - sem experiência Técnico mecânico junior - sem experiência
Fortbras
Como participar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
Vagas: a maioria para Serra Analista de sistemas Assistente administrativo(a) Assistente administrativo(a) pcd Assistente de atendimento - Hipervarejo Assistente de cobrança Auxiliar administrativo(a) Auxiliar de estoque (Vila Velha, Serra) Auxiliar de serviços gerais (Vitória) Auxiliar de estoque Líder de operações Mecânico SR (Cariacica, Vila Velha) Motorista entregador(a) (Viana) Operador(a) de logística (Vila Velha, Cariacica, Serra, Vitória) Vendedor(a) interno(a) (Serra, Cariacica, Vila Velha, Viana)
Fortlev
Como participar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
Vagas: 14, todas para Serra Analista de sistemas jr – ABAP Analista de sistemas jr - QA Analista de suprimentos - cadastro de materiais Analista logístico JR Auxiliar de produção Desenvolvedor full stack (PJ) Eletricista de manutenção Especialista de produto - irrigação Estagiário(a) - custos e orçamento Estagiário(a) de contabilidade Estagiário (a) – funcional sap tm Estagiário de crédito Estagiário - TI N1
Grupo Argalit
Como participar: os interessados podem curriculo pelo whatsapp (27) 99947-4302, informando o título da vaga
Vagas: para Viana Auxiliar de produção Operador de máquina de produção Conferente Mecânico de manutenção industrial Auxiliar de almoxarifado
Grupo Tristão
Como participar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
Vagas: para Viana Estágio em Nível Superior Auxiliar de cozinha Auxiliar de gestão de resíduos Auxiliar de higienização Auxiliar de produção Auxiliar de serviços gerais Técnico de planejamento e manutenção PL Supervisor de operações logísticas
Simec
Como participar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
Vagas: para Cariacica Analista de qualidade - metrologia Auxiliar de serviços industriais Estágio nível técnico em mecânica Estágio técnico em elétrica Estágio técnico em metalurgia Maçariqueiro Operador de laminação Operador de ponte rolante Operador refratário Técnico em planejamento e programação da manutenção
Vale
Como participar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
Vagas: 25, todas para Vitória Analista de tecnologia da informação Analista de tecnologia da informação sênior Coordenador processos confiabilidade e planejamento operacional - porto Engenheira especialista sênior - estrutura de túneis - corporativo Engenheira sênior - gestão de projetos Estagiário superior 6H Mecânica (o) manutenção - porto Operador equipamentos instalações - vaga afirmativa para pessoas com deficiência - operação de insumos - pelotização - pcd Operadora equipamentos instalações - vaga afirmativa para mulheres - operação de insumos - pelotização Operadora equipamentos instalações- vaga afirmativa para mulheres Operadora equipamentos instalações - vaga afirmativa para mulheres - usinas de pelotização 5 a 7 - pelotização Operadora(o) de equipamentos e instalações - operação - usina - vaga afirmativa para pessoas com deficiência Técnica(o) prevenção controle perdas - vaga preferencial para mulheres - emergência - porto tubarão Técnico (a) prevenção controle perdas - vaga preferencial para mulheres Técnico mecânico - vaga afirmativa para pessoas com deficiência Vulcanizadora(or) - manutenção porto de tubarão - vaga preferencia para mulher
Viminas
Como participar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
Vagas: para Serra Motorista Analista de projetos Assistente de departamento pessoal Supervisor de manutenção mecânica Oficial de manutenção predial Auxiliar de expedição Auxiliar de produção
