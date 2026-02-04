Indústria

Vale, Biancogrês e outras 11 empresas abrem vagas de emprego na Grande Vitória

Há postos assistente administrativo, auxiliar de logística, analista contábil, eletromecânico, operador industrial, auxiliar de produção, técnico mecânico, entre outras chances

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 14:09

Quem procura emprego ou estágio na indústria do Espírito Santo já pode separar o currículo. Isso porque 13 empresas da Grande Vitória estão com vagas abertas para profissionais de vários níveis de escolaridade.

Os interessados devem enviar o currículo conforme o modelo adotado pelas organizações. É importante lembrar que as oportunidades são atualizadas constantemente, à medida que são preenchidas.

Adcos

Como participar: os interessados podem fazer o cadastro na página do Linkedin da empresa.

Vagas:

Assistente administrativo (logística) (Vitória)

Estagiário (a) comunicação interna (Serra)

Auxiliar de logística (Cariacica)

Assistente de compras (Serra)

Analista contábil (Serra)

Biancogrês

Como participar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vagas: para Serra

para Serra Eletromecânico

Programa de estágio Construir

Analista de processos e qualidade

Auxiliar de serviços gerais pcd

Auxiliar de serviços gerais

Auxiliar de limpeza industrial

Assistente de PCP

Operador industrial

Supervisor administrativo - vinílico

Operador de classificação

Libertador de produto

Almoxarife

Comprador

Cedisa

Como participar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vagas: para Serra

para Serra Auxiliar de armazenista

Auxiliar de produção - noturno

Auxiliar de serviços gerais

Consultor de vendas interno - matriz

Coca-Cola Andina

Como participar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vagas: para Cariacica

para Cariacica Ajudante de entregas

Assistente administração equipamentos pcd

Assistente administrativo pcd

Auxiliar de carregamento

Auxiliar de serviços gerais

Motorista de entregas

Operador de empilhadeira

Repositor ativador

Repositor

Supervisor segurança do trabalho

Técnico de enfermagem do trabalho

Fibrasa

Como participar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vagas: para Serra

para Serra Analista de projetos - Engenharia Elétrica

Estágio - TI

Lubrificador

Operador de produção - sem experiência

Técnico mecânico junior - sem experiência

Fortbras

Como participar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vagas: a maioria para Serra

a maioria para Serra Analista de sistemas

Assistente administrativo(a)

Assistente administrativo(a) pcd

Assistente de atendimento - Hipervarejo

Assistente de cobrança

Auxiliar administrativo(a)

Auxiliar de estoque (Vila Velha, Serra)

Auxiliar de serviços gerais (Vitória)

Auxiliar de estoque

Líder de operações

Mecânico SR (Cariacica, Vila Velha)

Motorista entregador(a) (Viana)

Operador(a) de logística (Vila Velha, Cariacica, Serra, Vitória)

Vendedor(a) interno(a) (Serra, Cariacica, Vila Velha, Viana)

Fortlev

Como participar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vagas: 14, todas para Serra

14, todas para Serra Analista de sistemas jr – ABAP

Analista de sistemas jr - QA

Analista de suprimentos - cadastro de materiais

Analista logístico JR

Auxiliar de produção

Desenvolvedor full stack (PJ)

Eletricista de manutenção

Especialista de produto - irrigação

Estagiário(a) - custos e orçamento

Estagiário(a) de contabilidade

Estagiário (a) – funcional sap tm

Estagiário de crédito

Estagiário - TI N1

Grupo Argalit

Como participar: os interessados podem curriculo pelo whatsapp (27) 99947-4302, informando o título da vaga

Vagas: para Viana

para Viana Auxiliar de produção

Operador de máquina de produção

Conferente

Mecânico de manutenção industrial

Auxiliar de almoxarifado

Grupo Tristão

Como participar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vagas: para Viana

para Viana Estágio em Nível Superior

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de gestão de resíduos

Auxiliar de higienização

Auxiliar de produção

Auxiliar de serviços gerais

Técnico de planejamento e manutenção PL

Supervisor de operações logísticas

Simec

Como participar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vagas: para Cariacica

para Cariacica Analista de qualidade - metrologia

Auxiliar de serviços industriais

Estágio nível técnico em mecânica

Estágio técnico em elétrica

Estágio técnico em metalurgia

Maçariqueiro

Operador de laminação

Operador de ponte rolante

Operador refratário

Técnico em planejamento e programação da manutenção

Vale

Como participar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vagas: 25, todas para Vitória

25, todas para Vitória Analista de tecnologia da informação

Analista de tecnologia da informação sênior

Coordenador processos confiabilidade e planejamento operacional - porto

Engenheira especialista sênior - estrutura de túneis - corporativo

Engenheira sênior - gestão de projetos

Estagiário superior 6H

Mecânica (o) manutenção - porto

Operador equipamentos instalações - vaga afirmativa para pessoas com deficiência - operação de insumos - pelotização - pcd

Operadora equipamentos instalações - vaga afirmativa para mulheres - operação de insumos - pelotização

Operadora equipamentos instalações- vaga afirmativa para mulheres

Operadora equipamentos instalações - vaga afirmativa para mulheres - usinas de pelotização 5 a 7 - pelotização

Operadora(o) de equipamentos e instalações - operação - usina - vaga afirmativa para pessoas com deficiência

Técnica(o) prevenção controle perdas - vaga preferencial para mulheres - emergência - porto tubarão

Técnico (a) prevenção controle perdas - vaga preferencial para mulheres

Técnico mecânico - vaga afirmativa para pessoas com deficiência

Vulcanizadora(or) - manutenção porto de tubarão - vaga preferencia para mulher

Viminas

Como participar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vagas: para Serra

para Serra Motorista

Analista de projetos

Assistente de departamento pessoal

Supervisor de manutenção mecânica

Oficial de manutenção predial

Auxiliar de expedição

Auxiliar de produção

