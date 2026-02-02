Oportunidades

ES tem mais de 5.060 vagas de emprego nesta segunda-feira (2)

Há postos para ajudante de obras, artífice de manutenção, auxiliar de limpeza, carpinteiro, estoquista, lavador de artefatos de tapeçaria, serralheiro, professor de inglês, entre outras chances

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 10:19

Vaga de trabalho para serralheiro no Sine Crédito: Freepik

O mês de fevereiro começa com 5.066 vagas de emprego e estágio nas agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo. Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.

Vagas: 296. Há oportunidades para ajudante de obras, artífice de manutenção, atendente de mesa, auxiliar de limpeza, carpinteiro, desenhista técnico de engenharia, estoquista, lavador de artefatos de tapeçaria, serralheiro, professor de inglês, entre outras chances. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.287, sendo 241 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para operador de caixa, promotor de vendas, atendente, bombeiro hidráulico, carpinteiro, entre outros postos. Veja as vagas.

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.420. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga, artífice de manutenção, auxiliar de limpeza, camareiro de hotel, dedetizador, motorista de carro de passeio, pedreiro, soldador, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 163. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadorias, ajudante de cozinha, auxiliar de limpeza, padeiro, técnico em automação industrial, vendedor interno, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h

Vagas: 733. Há oportunidades para agente de pátio, ajudante de motorista, amarrador de embarcações, auxiliar de armazenamento, auxiliar operacional de logística, coletor de lixo, concreteiro, costureira, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 38. Há oportunidades para armador, servente de obras, carpinteiro, cozinheiro de hotel, atendente comercial, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141, Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 88. Há oportunidades para auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de logística, eletricista de automóveis, eletricista industrial, mecânico de empilhadeira e outros veículos leves, resinador, químico, entre outros postos. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Marataízes

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 12. Há oportunidades para ajudante de motorista, auxiliar de estoque, farmacêutico, professor de línguas estrangeiras, técnico de segurança do trabalho, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria, 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 163. Há oportunidades para ajudante de confeiteiro, analista de testes pleno, assistente de padaria, gerente de projeto, guarda-vidas, inspetor de medição alpinista, pintor industrial alpinista, programador, técnico florestal líder, vigilante, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.

Vagas: 155. Há oportunidades para auxiliar de logística, ajudante de aterro, caldeireiro, auxiliar de limpeza, operador de máquina costal, operador de motosserra, operador de roçadeira, auxiliar de produção, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de São Mateus

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 439. Há oportunidades para atendente de frios, ajudante de depósito, ajudante de obras, balconista de padaria, borracheiro, carpinteiro, caldeireiro alpinista, empregada doméstica, faxineira, frentista, operador de retroescavadeira, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Barra de São Francisco

Como se candidatar: os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.

Vagas: 80. Há oportunidades para auxiliar de produção, operador de ponte ventosa, encarregado de açougue, operador de caixa, consultor técnico, auxiliar de mesa de corte, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Colatina

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Vagas: 43. Há oportunidades para abastecedor de linha de produção, ajudante de obras, auxiliar de corte, armador de estrutura de concreto, pintor de obras, supervisor de costura do vestuário, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 149. Há oportunidades para ajudante armador de estrutura de concreto armado, eletricista de manutenção, encanador de redes, instalador de equipamento de comunicação, promotor de vendas, servente de obras, entre outras chances. Veja as vagas.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta