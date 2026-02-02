Oportunidades

Câmara, Bombeiros e Marinha: 29 mil vagas abertas em concursos e seleções

Fevereiro começa com 208 editais disponíveis em todo o país; salários chegam a R$ 47 mil e há chances para todos os níveis de escolaridade

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 10:06

O mês de fevereiro começa com mais de 29 mil vagas em 208 concursos públicos e processos seletivos abertos em todo o país. Além das oportunidades imediatas, há previsão de formação de cadastro de reserva. Os aprovados poderão ter salários que chegam a R$ 47 mil.

Os postos são para a seleção de servidores efetivos e temporários em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras legislativas, Poder Judiciário, polícias militares, entre outros órgãos.

A Câmara dos Deputados está com inscrições abertas para concurso público com 80 vagas para o cargo de técnico legislativo, na especialidade de policial legislativo federal. Do total de oportunidades, 40 são imediatas e 40 destinadas à formação de cadastro de reserva. O salário é de R$ 21.328, para carga horária de 40 horas semanais. Os candidatos precisam ter nível superior. O prazo de inscrição segue até 20 de fevereiro.

O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo lançou edital de concurso público para o cargo de oficial combatente. A oferta é de seis vagas imediatas e outras 400 para formação de cadastro de reserva. Após a conclusão do curso de formação, a remuneração chega a R$ 10.221. Os candidatos precisam ter nível médio, idade entre 18 e 28 anos, além de outros requisitos. As inscrições seguem até 5 de março.

O governo do Espírito Santo divulgou a abertura de processo seletivo para contratar profissionais das áreas administrativa, social, psicológica, de biblioteconomia e de serviços gerais. Os selecionados vão prestar serviços terceirizados na Secretaria de Educação do Estado (Sedu) e serão contratados pela empresa pública Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (MGS). São mais de 500 vagas disponíveis, com salários que variam de R$ 1.682,70 a R$ 5.792,56. O prazo de inscrição vai até 23 de fevereiro.

As inscrições para o concurso de admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros podem ser feitas até 25 de fevereiro. São 850 vagas distribuídas pelas unidades do Espírito Santo, Santa Catarina, Pernambuco e Ceará. Para o Estado, são 213 vagas. O candidato precisa ter ensino médio e idade entre 18 e 21 anos, completados até 30 de junho de 2027.

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) prorrogou até o dia 5 de fevereiro as inscrições para o concurso de médicos. A oferta é de 152 vagas, distribuídas por hospitais universitários de todo o país, incluindo o Hospital Universitário Cassiano Antônio de Morais (Hucam), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

