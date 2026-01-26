Mais de 500 vagas

Governo do ES abre vagas em diversas áreas com salário de até R$ 5 mil

Oportunidades são para cargos de asistente social, bibliotecário, psicólogo, assistente administrativo e auxiliar de serviços gerais; inscrições seguem até 23 de fevereiro

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 12:09

Provas serão aplicadas em março Crédito: jannoon028/ Freepik

O governo do Espírito Santo lançou edital de processo seletivo para contratar profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os selecionados vão prestar serviços terceirizados em órgãos do Poder Executivo estadual e contratados pela empresa pública Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (MGS).

São mais de 500 vagas disponíveis, com salários que variam de R$ 1.682,70 a R$ 5.792,56. A carga horária varia entre 30 e 44 horas semanais.

As oportunidades são para cargos de:

Assistente social

Bibliotecário

Psicólogo (30h e 40h, conforme localidade)

Assistente administrativo

Auxiliar de serviços gerais.

As chances estão distribuídas por todos os municípios capixabas. As contratações ocorrerão conforme a necessidade da empresa, respeitando a ordem de classificação. O contrato de trabalho será regido pelos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Além da remuneração, os profissionais recebem vale-alimentação, vale-transporte e seguro de vida.

Como se inscrever?

As inscrições podem ser feitas de 26 de janeiro de 2026 até as 23h do dia 23 de fevereiro de 2026, no endereço eletrônico do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

A taxa de participação é de R$ 50 para os cargos de nível fundamental, R$ 59 para os de nível médio e R$ 66,50 para os de nível superior.

Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), forem de família de baixa renda e indicarem o Número de Identificação Social (NIS). A solicitação deve ser feita nos dias 26 e 27 de janeiro.

Etapas

O processo seletivo contará com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos, prevista para ser aplicada no dia 29 de março de 2026.

Os candidatos aos cargos de nível superior também terão avaliação de títulos, de caráter classificatório.

Validade

A validade da seleção será de um ano, a contar da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da MGS.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta