Oportunidades

ES tem mais de 5.880 vagas de emprego nesta segunda-feira (26)

Há postos para açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de obras, auxiliar de lavanderia, auxiliar de logística, motorista de carro de passeio, operador de caixa, pedreiro, entre outras chances

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 10:15

Vagas de trabalho para pedreiro Crédito: Pixabay

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.886 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (26). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.

Vagas: 394. Há oportunidades para ajudante de motorista, artífice de manutenção, auxiliar de obras, auxiliar de limpeza, carpinteiro, caseiro, instalador de equipamentos de comunicação, jardineiro, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.248, sendo 241 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para operador de caixa, supervisor de campo, promotor de merchandising, promotor de vendas, auxiliar administrativo, entre outros postos. Veja as vagas.

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.366. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de obras, auxiliar de lavanderia, auxiliar de logística, motorista de carro de passeio, operador de caixa, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 575. Há oportunidades para ajudante de eletricista, armador de ferros, auxiliar administrativo, carpinteiro, eletricista, merendeiro, passadeira de peças confeccionadas, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h

Vagas: 863. Há oportunidades para agente de pátio, amarrador de embarcações, auxiliar de produção, auxiliar operacional de logística, carregador, condutor de ambulância, encanador, sushiman, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 51. Há oportunidades para armador, servente de obras, carpinteiro, cozinheiro de hotel, auxiliar de estoque, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141, Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 103. Há oportunidades para alinhador de veículos, auxiliar de costura, auxiliar de departamento fiscal, borracheiro de automóveis, copeiro de hospital, motorista de ônibus, técnico agropecuário, entre outros postos. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Marataízes

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 10. Há oportunidades para assistente de escritório, auxiliar administrativo, camareira de hotel, técnico de segurança do trabalho, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria, 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 193. Há oportunidades para analista de sistemas, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de zeladoria, guarda-vidas, técnico em mecânica, vigilante, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.

Vagas: 164. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de oficina, caldeireiro, controlador de qualidade, jardineiro, mecânico diesel, operador de máquina costal, soldador, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de São Mateus

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 580. Há oportunidades para atendente de frios, atendente de farmácia, auxiliar de logística de supermercado, ajudante de obras, carpinteiro, cozinheira, empacotador de supermercado, empregada doméstica, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Barra de São Francisco

Como se candidatar: os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.

Vagas: 80. Há oportunidades para auxiliar de produção, operador de ponte rolante, auxiliar resinador, estoquista, consultor técnico, entre outras chances. Veja as vagas.

Balcão de Emprego de Baixo Guandu

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 113. Há oportunidades para ajudante florestal, auxiliar de campo, balconista de padaria, chapeiro, costureira de plano leve e malha, costureira, mecânico de autos pesados, operador de equipamentos manuais, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 156. Há oportunidades para ajudante de motorista, auxiliar de armazenamento, auxiliar de marceneiro, eletricista de instalações de veículos, encanador de redes, instalador de gesso, entre outras chances. Veja as vagas.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta