Nível superior

Banco abre vagas de emprego com salários a partir de R$ 7,3 mil no ES

Candidatos devem ter graduação completa ou estar no último ano do curso, além de conhecimento em Pacote Office; veja como se inscrever

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 12:54

Santander tem vagas de emprego Crédito: Divulgação

O Santander está com vagas de emprego abertas para a posição de especialista patrimonial, com salários a partir de R$ 7,3 mil. A oferta é de 537 postos em todo o país, sendo 311 na área de seguros e 226 em consórcios, incluindo oportunidades no Espírito Santo.

Para participar da seleção, os candidatos devem ter graduação completa ou estar no último ano do curso, além de conhecimento em Pacote Office.

O pacote de vencimentos do especialista inclui salário fixo no valor de R$ 2.613,50, mais um bônus garantido mensal de R$ 4.759,09 durante os oito primeiros meses, em conformidade com a política de remuneração vigente. Nesse período, a remuneração total mensal será de R$ 7.372,59. A partir do 9º mês, o profissional mantém o salário fixo e pode contar ainda com remuneração variável semestral, conforme política vigente.

Para a posição de líder, a remuneração é composta por salário fixo, mais bônus garantido, totalizando o valor mensal de R$ 10.532,00 durante os primeiros oito meses. A partir do 9º mês, o líder passa a receber salário fixo mensal de R$ 5.436,09, além de remuneração variável semestral, baseada na média de performance da equipe, com pagamentos realizados nos meses de setembro e fevereiro.

Os profissionais também recebem vale-alimentação de R$ 757,19, vale-refeição de R$ 48,00 por dia (cerca de R$ 1.056,00 mensais), 13ª cesta-alimentação no valor de R$ 757,19, auxílio-creche ou babá de R$ 522,70 mensais até os 4 anos, ou benefício para filho excepcional no valor de R$ 522,70 mensais, sem limite de idade.

A vaga também oferece assistência médica pelas operadoras SulAmérica ou Unimed, assistência odontológica pela Interodonto e seguro de vida da Zurich.

De acordo com o banco, o profissional será responsável por atendimento consultivo, com estratégias de longo prazo que contribuam para a prosperidade dos clientes.

O profissional irá realizar um atendimento com visitas presenciais em agências ou em locais escolhidos pelos clientes, gerando soluções sob medida de proteção patrimonial, além do desenvolvimento de um relacionamento com propostas alinhadas a diferentes perfis de clientes.

Como se candidatar

O candidato deve fazer o cadastro na página de carreira do banco.

No endereço, é possível buscar oportunidades em todo o Brasil de forma rápida e personalizada. Pelo campo “Local”, o candidato pode filtrar as vagas por país e estado, selecionando a região de sua preferência.

