Mais de 500 oportunidades de emprego abertas em Viana

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 14:49
A Agência do Emprego de Viana está com mais de 500 oportunidades de emprego abertas em empresas dos setores de Logística, Comércio e Varejo.
Há postos para trabalhar em cargos como auxiliar de limpeza, auxiliar logística, devolução, conferente, caixa, atendente, açougueiro, auxiliar de frios, frentista e motorista (CNH D), além de vagas para pessoas com deficiência (pcd).
Os interessados devem enviar o currículo para Agência do Emprego por meio do e-mail [email protected], conforme modelo disponível no site da prefeitura.
Os candidatos serão selelecionados e encaminhados confome perfil solicitado pelas empresas. O interessado deverá colocar no campo de assunto do e-mail as áreas de interesse para atuação.
Para o caso de dúvidas, é possível procurar a Agência de Emprego, no Centro Multiuso É Pra Já, que fica na Rua Espírito Santo, em Marcílio de Noronha. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O telefone de contato do órgão é (27) 99832-6953.
