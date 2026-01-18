205 editais

Saúde do ES, Marinha e Câmara: 31 mil vagas abertas em concursos e seleções

Há postos para guarda-vidas, professor, analista administrativo, médico, policial militar, enfermeiro, nutricionista, agente comunitário de saúde, entre outras oportunidades

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 16:55

Quem quer ingressar na carreira pública para ocupar cargo efetivo ou temporário deve ficar atento aos concursos e processos seletivos abertos em todo o país. São 205 editais publicados, que totalizam mais de 31 mil vagas. Os salários podem chegar a R$ 47 mil.

Os postos são voltados para profissionais de todos os níveis de escolaridade que queiram trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

A Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) lançou quatro editais para a contratação temporária de profissionais de todos os níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 12.201. Os interessados podem se inscrever até o dia 26 de janeiro.

Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo, SESA Crédito: Fernando Madeira

Também até o dia 26 seguem as inscrições do concurso da Câmara dos Deputados. São 70 vagas, sendo 35 imediatas e 35 para cadastro de reserva, com salário que chega a R$ 30 mil mensais. As oportunidades são para carreiras de nível superior.

Seguem até 25 de fevereiro as inscrições para o concurso de admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros, com 850 vagas distribuídas pelo Espírito Santo, Santa Catarina, Pernambuco e Ceará. Para a unidade capixaba, são 213 chances. O candidato precisa ter o ensino médio e idade entre 18 e 21 anos (completados até 30 de junho de 2027).

A Prefeitura de Sooretama reabriu as inscrições do processo seletivo para a contratação temporária de guarda-vidas. Os profissionais terão salário de R$ 2.090. O objetivo é reforçar a segurança dos banhistas que aproveitam o balneário do Patrimônio da Lagoa Juparanã durante o verão. O oatendimento segue até 28 de janeiro.

As inscrições para o concurso público de professores da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) começam no dia 26 de janeiro e vão até 26 de fevereiro. São 23 vagas, com ganhos de até R$ 7.512,89, conforme a titularidade do candidato.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta