Secretaria de Saúde do ES abre seleção com salários de até R$ 12 mil

Inscrições podem ser feitas a partir das 10 horas de 16 de janeiro; oportunidades são voltadas para cargos de níveis fundamental, médico, técnico e superior

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 10:59

Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo, SESA Crédito: Fernando Madeira

A Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais temporários. Há oportunidades para cargos de todos os níveis de escolaridade e os salários podem chegar a R$ 12 mil mensais. Ao todo, são quatro editais para a formação de cadastro de reserva.

A seleção dos candidatos será feita por meio de comprovação de requisitos, qualificação profissional e experiência profissional.

Para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), documento nº 001/2026, os postos são para cargos de técnico em nível superior, médico patologista, técnico em laboratório, técnico em segurança do trabalho e técnico em química. Os salários variam de R$ 2.871,02 a R$ 6.100,92. A carga horária é de 20 e 40 horas semanais.

No edital 002/2026, as chances estão distribuídas para médico, nas mais diferentes especialidades. Os profissionais recebem salário de R$ 6.100,92 para carga hora de 20 horas, de R$ 7.321,11 para 24 horas e de R$ 12.201,86 para 40 horas.

Quem tem o nível superior pode se inscrever nas oportunidades listadas no edital nº 003/2026. Neste caso, a remuneração varia de R$ 3.353,92 a R$ 5.589,89.

Por fim, o edital nº 004/2026 conta com postos para profissionais de nível fundamental, médio e técnico, com ganhos que vão de R$ 1.722,60 a R$ 2.871,02.

As inscrições serão realizadas das 10 horas do dia 16 de janeiro até as 10 horas do dia 26 do mesmo mês, no site www.selecao.es.gov.br.

Os contratos temporários terão o prazo de vigência determinado de 12 meses, podendo ser prorrogados de acordo com a necessidade da Sesa.

Edital - nº 001/2026 - Lacen

Técnico em nível superior (análises clínicas)

Técnico em nível superior (biologia molecular)

Técnico em nível superior (bioinformata)

Técnico em nível superior (gestão de almoxarifado)

Técnico em nível superior (gestão da qualidade)

Técnico em nível superior (bromatologia)

Técnico em nível superior (especialista em sequenciamento genômico)

Técnico em nível superior (gestão de patrimônio)

Técnico em nível superior (gestão pública)

Médico patologista

Técnico em laboratório

Técnico em segurança do trabalho

Técnico em química

Edital 002/2026 - Médico

Médico

Médico acupunturista

Médico alergista e imunologista

Médico alergista pediátrico

Médico anestesia

Médico angiologista

Médico cardiologista

Médico cirurgia de cabeça e pescoço

Médico cirurgião geral

Médico cirurgião plástico

Médico cirurgião vascular

Médico clínica médica

Médico dermatologista

Médico do trabalho

Médico em medicina física e reabilitação (fisiatria)

Médico endocrinologista e metabologista

Médico endocrinologista pediátrico

Médico gastroenterologista

Médico gastroenterologista pediátrico

Médico geneticista

Médico geriatra

Médico ginecologista e obstetra

Médico hematologista e hemoterapeuta

Médico homeopata

Médico infectologista

Médico intensivista

Médico intensivista pediátrico

Médico mastologista

Médico nefrologista

Médico nefrologista pediátrico

Médico neurocirurgião

Médico neurologista

Médico neuropediatra

Médico nutrólogo

Médico oftalmologista

Médico oncologista

Médico oncologista pediátrico

Médico ortopedista e traumatologista

Médico ortopedista e traumatologista (cirurgia de ombro)

Médico ortopedista e traumatologista (cirurgia de mão)

Médico otorrinolaringologista

Médico patologista

Médico paliativista

Médico pediatra

Médico pneumologista

Médico proctologista

Médico psiquiatra

Médico psiquiatra da infância e adolescência

Médico radiologista e diagnóstico por imagem

Médico regulador

Médico reumatologista

Médico socorrista

Médico urologista

Médico esportivo

Edital 003/2026 - Nível Superior

Administrador

Assistente social

Arquiteto

Biólogo

Contador

Enfermeiro

Engenheiro civil

Engenheiro eletricista

Engenheiro de segurança do trabalho

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Nutricionista

Odontólogo

Odontólogo cirurgião bucomaxilo facial

Psicólogo

Técnico de nível superior (análises clínicas)

Terapeuta ocupacional

Veterinário

Edital nº 004/2026 - Nível Fundamental, Médio e Médio Técnico

Auxiliar de serviços gerais

Motorista (veículos com lotação máxima de 8 lugares)

Motorista (veículo de emergência)

Motorista (veículos com lotação superior a 8 passageiros, inclusive micro-ônibus e caminhão)

Telefonista

Técnico em enfermagem

Técnico em imobilização ortopédica

Técnico em laboratório

Técnico em laboratório (hemoterapia)

Técnico em órtese e prótese

Técnico em segurança do trabalho

Técnico em eletrotécnica

Técnico em necrópsia

