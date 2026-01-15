Secretaria de Saúde do ES abre seleção com salários de até R$ 12 mil

Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo, SESA Crédito: Fernando Madeira
A Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais temporários. Há oportunidades para cargos de todos os níveis de escolaridade e os salários podem chegar a R$ 12 mil mensais. Ao todo, são quatro editais para a formação de cadastro de reserva.
A seleção dos candidatos será feita por meio de comprovação de requisitos, qualificação profissional e experiência profissional.
Para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), documento nº 001/2026, os postos são para cargos de técnico em nível superior, médico patologista, técnico em laboratório, técnico em segurança do trabalho e técnico em química. Os salários variam de R$ 2.871,02 a R$ 6.100,92. A carga horária é de 20 e 40 horas semanais.
No edital 002/2026, as chances estão distribuídas para médico, nas mais diferentes especialidades. Os profissionais recebem salário de R$ 6.100,92 para carga hora de 20 horas, de R$ 7.321,11 para 24 horas e de R$ 12.201,86 para 40 horas.
Quem tem o nível superior pode se inscrever nas oportunidades listadas no edital nº 003/2026. Neste caso, a remuneração varia de R$ 3.353,92 a R$ 5.589,89.
Por fim, o edital nº 004/2026 conta com postos para profissionais de nível fundamental, médio e técnico, com ganhos que vão de R$ 1.722,60 a R$ 2.871,02.
As inscrições serão realizadas das 10 horas do dia 16 de janeiro até as 10 horas do dia 26 do mesmo mês, no site www.selecao.es.gov.br.
Os contratos temporários terão o prazo de vigência determinado de 12 meses, podendo ser prorrogados de acordo com a necessidade da Sesa.
Edital - nº 001/2026 - Lacen
Técnico em nível superior (análises clínicas)
Técnico em nível superior (biologia molecular)
Técnico em nível superior (bioinformata)
Técnico em nível superior (gestão de almoxarifado)
Técnico em nível superior (gestão da qualidade)
Técnico em nível superior (bromatologia)
Técnico em nível superior (especialista em sequenciamento genômico)
Técnico em nível superior (gestão de patrimônio)
Técnico em nível superior (gestão pública)
Médico patologista
Técnico em laboratório
Técnico em segurança do trabalho
Técnico em química
Edital 002/2026 - Médico
Médico
Médico acupunturista
Médico alergista e imunologista
Médico alergista pediátrico
Médico anestesia
Médico angiologista
Médico cardiologista
Médico cirurgia de cabeça e pescoço
Médico cirurgião geral
Médico cirurgião plástico
Médico cirurgião vascular
Médico clínica médica
Médico dermatologista
Médico do trabalho
Médico em medicina física e reabilitação (fisiatria)
Médico endocrinologista e metabologista
Médico endocrinologista pediátrico
Médico gastroenterologista
Médico gastroenterologista pediátrico
Médico geneticista
Médico geriatra
Médico ginecologista e obstetra
Médico hematologista e hemoterapeuta
Médico homeopata
Médico infectologista
Médico intensivista
Médico intensivista pediátrico
Médico mastologista
Médico nefrologista
Médico nefrologista pediátrico
Médico neurocirurgião
Médico neurologista
Médico neuropediatra
Médico nutrólogo
Médico oftalmologista
Médico oncologista
Médico oncologista pediátrico
Médico ortopedista e traumatologista
Médico ortopedista e traumatologista (cirurgia de ombro)
Médico ortopedista e traumatologista (cirurgia de mão)
Médico otorrinolaringologista
Médico patologista
Médico paliativista
Médico pediatra
Médico pneumologista
Médico proctologista
Médico psiquiatra
Médico psiquiatra da infância e adolescência
Médico radiologista e diagnóstico por imagem
Médico regulador
Médico reumatologista
Médico socorrista
Médico urologista
Médico esportivo
Edital 003/2026 - Nível Superior
Administrador
Assistente social
Arquiteto
Biólogo
Contador
Enfermeiro
Engenheiro civil
Engenheiro eletricista
Engenheiro de segurança do trabalho
Farmacêutico
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo
Nutricionista
Odontólogo
Odontólogo cirurgião bucomaxilo facial
Psicólogo
Técnico de nível superior (análises clínicas)
Terapeuta ocupacional
Veterinário
Edital nº 004/2026 - Nível Fundamental, Médio e Médio Técnico
Auxiliar de serviços gerais
Motorista (veículos com lotação máxima de 8 lugares)
Motorista (veículo de emergência)
Motorista (veículos com lotação superior a 8 passageiros, inclusive micro-ônibus e caminhão)