Secretaria de Saúde do ES abre seleção com salários de até R$ 12 mil

Inscrições podem ser feitas a partir das 10 horas de 16 de janeiro; oportunidades são voltadas para cargos de níveis fundamental, médico, técnico e superior

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 10:59

Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo, SESA
Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo, SESA Crédito: Fernando Madeira

A Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais temporários. Há oportunidades para cargos de todos os níveis de escolaridade e os salários podem chegar a R$ 12 mil mensais. Ao todo, são quatro editais para a formação de cadastro de reserva.

A seleção dos candidatos será feita por meio de comprovação de requisitos, qualificação profissional e experiência profissional. 

Para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), documento nº 001/2026, os postos são para cargos de técnico em nível superior, médico patologista, técnico em laboratório, técnico em segurança do trabalho e técnico em química. Os salários variam de R$ 2.871,02 a R$ 6.100,92. A carga horária é de 20 e 40 horas semanais.

No edital 002/2026, as chances estão distribuídas para médico, nas mais diferentes especialidades. Os profissionais recebem salário de R$ 6.100,92 para carga hora de 20 horas, de R$ 7.321,11 para 24 horas e de R$ 12.201,86 para 40 horas.

Quem tem o nível superior pode se inscrever nas oportunidades listadas no edital nº 003/2026. Neste caso, a remuneração varia de R$ 3.353,92 a R$ 5.589,89.

Por fim, o edital nº 004/2026 conta com postos para profissionais de nível fundamental, médio e técnico, com ganhos que vão de R$ 1.722,60 a R$ 2.871,02.

As inscrições serão realizadas das 10 horas do dia 16 de janeiro até as 10 horas do dia 26 do mesmo mês, no site www.selecao.es.gov.br. 

Os contratos temporários terão o prazo de vigência determinado de 12 meses, podendo ser prorrogados de acordo com a necessidade da Sesa.

Edital - nº 001/2026 - Lacen

  • Técnico em nível superior (análises clínicas)
  • Técnico em nível superior (biologia molecular)
  • Técnico em nível superior (bioinformata)
  • Técnico em nível superior (gestão de almoxarifado)
  • Técnico em nível superior (gestão da qualidade)
  • Técnico em nível superior (bromatologia)
  • Técnico em nível superior (especialista em sequenciamento genômico)
  • Técnico em nível superior (gestão de patrimônio)
  • Técnico em nível superior (gestão pública)
  • Médico patologista
  • Técnico em laboratório
  • Técnico em segurança do trabalho
  • Técnico em química

Edital 002/2026 - Médico

  • Médico
  • Médico acupunturista
  • Médico alergista e imunologista
  • Médico alergista pediátrico
  • Médico anestesia
  • Médico angiologista
  • Médico cardiologista
  • Médico cirurgia de cabeça e pescoço
  • Médico cirurgião geral
  • Médico cirurgião plástico
  • Médico cirurgião vascular
  • Médico clínica médica
  • Médico dermatologista
  • Médico do trabalho
  • Médico em medicina física e reabilitação (fisiatria)
  • Médico endocrinologista e metabologista
  • Médico endocrinologista pediátrico
  • Médico gastroenterologista
  • Médico gastroenterologista pediátrico
  • Médico geneticista
  • Médico geriatra
  • Médico ginecologista e obstetra
  • Médico hematologista e hemoterapeuta
  • Médico homeopata
  • Médico infectologista
  • Médico intensivista
  • Médico intensivista pediátrico
  • Médico mastologista
  • Médico nefrologista
  • Médico nefrologista pediátrico
  • Médico neurocirurgião
  • Médico neurologista
  • Médico neuropediatra
  • Médico nutrólogo
  • Médico oftalmologista
  • Médico oncologista
  • Médico oncologista pediátrico
  • Médico ortopedista e traumatologista
  • Médico ortopedista e traumatologista (cirurgia de ombro)
  • Médico ortopedista e traumatologista (cirurgia de mão)
  • Médico otorrinolaringologista
  • Médico patologista
  • Médico paliativista
  • Médico pediatra
  • Médico pneumologista
  • Médico proctologista
  • Médico psiquiatra
  • Médico psiquiatra da infância e adolescência
  • Médico radiologista e diagnóstico por imagem
  • Médico regulador
  • Médico reumatologista
  • Médico socorrista
  • Médico urologista
  • Médico esportivo

Edital 003/2026 - Nível Superior

  • Administrador
  • Assistente social
  • Arquiteto
  • Biólogo
  • Contador
  • Enfermeiro
  • Engenheiro civil
  • Engenheiro eletricista
  • Engenheiro de segurança do trabalho
  • Farmacêutico
  • Fisioterapeuta
  • Fonoaudiólogo
  • Nutricionista
  • Odontólogo
  • Odontólogo cirurgião bucomaxilo facial
  • Psicólogo
  • Técnico de nível superior (análises clínicas)
  • Terapeuta ocupacional
  • Veterinário

Edital nº 004/2026 - Nível Fundamental, Médio e Médio Técnico

  • Auxiliar de serviços gerais
  • Motorista (veículos com lotação máxima de 8 lugares)
  • Motorista (veículo de emergência)
  • Motorista (veículos com lotação superior a 8 passageiros, inclusive micro-ônibus e caminhão)
  • Telefonista
  • Técnico em enfermagem
  • Técnico em imobilização ortopédica
  • Técnico em laboratório
  • Técnico em laboratório (hemoterapia)
  • Técnico em órtese e prótese
  • Técnico em segurança do trabalho
  • Técnico em eletrotécnica
  • Técnico em necrópsia
Professor Alexandre Amorim dá dicas para candidatos se prepararem para concursos e não caírem nas pegadinhas das provas.

