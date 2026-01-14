Home
13 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 37 mil no ES

Há postos para profissionais como professor, agente comunitário de saúde, odontólogo, juiz substituto, pedagogo e operador de estação de tratamento de esgoto

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 10:24

Justiça Federal, Vitória
Justiça Federal, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Pelo menos 13 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem centenas de vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.

Remuneração da carreira de escriturário foi atualizada e agora chega a R$ 4.189,05 nos primeiros 90 dias de trabalho. Após esse período, o valor sobe para R$ 4.314,69

Banco do Brasil prepara novo concurso para quem tem o nível médio

Oportunidades são para cargos de professor, juiz substituto, agente comunitário de saúde, aprendizes-marinheiros, operador de estação de esgoto, entre outras funções.

Ufes, Viana e Câmara dos Deputados: 30 mil vagas abertas em concursos e seleções

O maior salário chega a R$ 37 mil no concurso para juiz substituto do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange os Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Os interessados podem se inscrever até o dia 22 de janeiro. Ao todo, são oferecidas 27 vagas para juiz federal substituto. Os candidatos precisam ter curso superior em Direito, três anos em atividade jurídica e habilitação no Exame Nacional da Magistratura.

A Prefeitura de Viana encerra nesta quinta-feira (15 de janeiro) as inscrições para o concurso com 60 vagas, sendo 20 para agente de combate às endemias e 40 para agente comunitário de saúde. A remuneração mensal é de R$ 3.172,62, além do auxílio-alimentação de R$ 550.

Estão abertas as inscrições para o certame de professores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A oferta é de 41 vagas, com remuneração que varia de R$ R$ 3.090,43 a R$ 13.288,85, conforme a carga horária e a titulação do candidato. O prazo para se inscrever segue até o dia 11 de fevereiro.

Entretanto, para o Departamento de Clínica Médica, área/subárea: Medicina/Clínica Médica e área/subárea: Medicina/Doenças Infecciosas e Parasitárias e área/subárea: Medicina/Nefrologia, o prazo segue até 27 de janeiro. Já para o Departamento de Ginástica/CEFD, área: Educação Física. Tema: Educação Física, os interessados podem se inscrever de 26 de janeiro a 25 de fevereiro.

A Prefeitura de Pinheiros também lançou edital para os mesmos cargos, com salários de R$ 2.824. Os interessados podem se inscrever de 26 de janeiro a 5 de fevereiro. Para participar, é necessário ter o ensino médio.

Professor Alexandre Amorim orienta que os candidatos não esperem a publicação do edital para começar a estudar

