Ufes, Viana e Câmara dos Deputados: 30 mil vagas abertas em concursos e seleções

Oportunidades são para cargos de professor, juiz substituto, agente comunitário de saúde, aprendizes-marinheiros, operador de estação de esgoto, entre outras funções.

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 17:09

Pelo menos 216 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 30 mil vagas efetivas e temporárias. As oportunidades são para profissionais de todos os níveis de escolaridade, em diferentes carreiras. Os salários podem chegar a R$ 47 mil.

Os postos são voltados a profissionais de todos os níveis de escolaridade interessados em atuar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) abre inscrições nesta segunda-feira (12) para o concurso com 41 vagas para professores do magistério superior. A remuneração varia de R$ 3.090,43 a R$ 13.288,85, conforme a carga horária e a titulação do candidato. O prazo para se inscrever segue até o dia 11 de fevereiro.

Entretanto, para o Departamento de Clínica Médica, nas áreas/subáreas Medicina/Clínica Médica, Medicina/Doenças Infecciosas e Parasitárias e Medicina/Nefrologia, o prazo segue até 27 de janeiro. Já para o Departamento de Ginástica/CEFD, na área de Educação Física, os interessados podem se inscrever de 26 de janeiro a 25 de fevereiro.

A Câmara dos Deputados está com inscrições abertas até o dia 26 de janeiro para concurso que visa preencher 70 vagas, sendo 35 imediatas e 35 para cadastro de reserva. O salário chega a R$ 30 mil. As oportunidades são para carreiras de nível superior.

A Prefeitura de Viana encerra no dia 15 de janeiro as inscrições para concurso com 60 vagas, sendo 20 para agente de combate às endemias e 40 para agente comunitário de saúde. A remuneração mensal é de R$ 3.172,62, além do auxílio-alimentação de R$ 550.

A Prefeitura de Pinheiros também lançou edital para os mesmos cargos, com salários de R$ 2.824. Os interessados podem se inscrever de 26 de janeiro a 5 de fevereiro. Para participar, é necessário ter ensino médio.

As inscrições para o concurso do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange os Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, seguem até o dia 22 de janeiro. São 27 vagas para juiz federal substituto. Os candidatos precisam ter curso superior em Direito, três anos de atividade jurídica e habilitação no Exame Nacional da Magistratura.

A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) vai abrir concurso público para contratar 23 professores efetivos. A remuneração pode chegar a R$ 7.512,89, conforme a titularidade do candidato. Os interessados poderão se inscrever de 26 de janeiro a 26 de fevereiro.

Seguem até 25 de fevereiro as inscrições para o concurso de admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros, com 850 vagas distribuídas pelas unidades do Espírito Santo, Santa Catarina, Pernambuco e Ceará. Para o Estado, são 213 chances. O candidato precisa ter ensino médio e idade entre 18 e 21 anos (completados até 30 de junho de 2027).

