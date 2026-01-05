140 vagas

Câmara dos Deputados abre concurso com salário de até R$ 30 mil

Oportunidades são voltadas para carreiras de técnico e analista legislativos, ambos para quem tem nível superior; inscrições podem ser feitas até 26 de janeiro

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 11:47

Câmara dos Deputados Crédito: Edson Santos

A Câmara dos Deputados está com inscrições abertas para o concurso público que oferece 140 vagas para as carreiras de analista e técnico legislativos. Do total de oportunidades, 70 são para contratação imediata e 70 para formação de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 30.853.

Os interessados podem se inscrever até as 18 horas do dia 26 de janeiro, no site do Cebraspe, empresa responsável pelo certame.

Os aprovados serão lotados em Brasília, mas as provas serão aplicadas em todas as capitais do país.

Vagas

Analista legislativo - especialidade: processo legislativo e gestão (35 imediatas e 35 para cadastro de reserva)

- especialidade: processo legislativo e gestão (35 imediatas e 35 para cadastro de reserva) Técnico legislativo - especialidade: assistente legislativo e administrativo (35 imediatas e 35 para cadastro de reserva)

Requisito

Ter nível superior.

Qual é o salário da Câmara dos Deputados?

Analista: R$ 30.853,99

R$ 30.853,99 Técnico: R$ 21.008,19

Outros benefícios

Os servidores da Casa terão direito aos seguintes benefícios:

Auxílio-alimentação

Assistência pré-escolar

Assistência médica e odontológica

Valor destinado a exames médicos periódicos.

Carga horária

40 horas semanais

Inscrições

De 5 de janeiro até as 18 horas do dia 26 do mesmo mês, no site do Cebraspe.

Qual é o valor da taxa?

R$ 100 para técnico

R$ 130 para analista

Quem pode pedir a isenção do valor?

Podem pedir isenção da taxa de inscrição os candidatos que se enquadrarem em uma das seguintes condições:

Inscritos no CadÚnico

Doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

O prazo para solicitar o benefício será no período de 5 e 12 de janeiro, por meio do portal da banca organizadora.

Regime de contratação

O regime de contratação é o estatutário, que garante estabilidade ao servidor.

Etapas

O concurso contará com provas objetiva e discursiva, que serão aplicadas no dia 8 de março de 2026, em todas as capitais, nos seguintes turnos:

Manhã (duração de cinco horas): prova objetiva

(duração de cinco horas): prova objetiva Tarde (duração de três horas): prova discursiva.

Como será a prova?

O exame objetivo terá 180 itens do modelo "certo" ou "errado", padrão do Cebraspe. A banca cobrará 90 itens de Conhecimentos Gerais e 90 Específicos.

Serão exigidos conhecimentos nas seguintes áreas:

Conhecimentos Gerais para todos os cargos:

Língua Portuguesa

Língua Inglesa

Raciocínio Lógico e Analítico

Direito Administrativo

Administração Pública

Conhecimentos Específicos - Analista

Regimento interno da Câmara dos Deputados, Regimento Comum do Congresso Nacional e Código de Ética

Direito Constitucional e Processo Legislativo

Ciência Política

Governança, Estratégia e Gestão

Noções de Tecnologia da Informação e Dados

Conhecimentos Específicos - Técnico

Noções de Direito Constitucional e Regimento Interno da Câmara dos Deputados

Administração Geral

Licitações e Contratos

Tecnologia da Informação, Dados e Noções de Estatística

Noções de Administração Orçamentária e Financeira

Já a etapa discursiva será composta por duas questões dissertativas relacionadas aos Conhecimentos Específicos, cada uma com limite de até 20 linhas para resposta. Os inscritos terão ainda que elaborar uma peça técnica, também sobre conteúdos específicos do cargo, com extensão máxima de 50 linhas.

Cronograma

Período de solicitação de isenção de taxa de inscrição: 5 a 12 de janeiro

5 a 12 de janeiro Período de solicitação de inscrições: 5 a 26 de janeiro

5 a 26 de janeiro Data final para o pagamento da taxa de inscrição : 28 de janeiro

: 28 de janeiro Consulta aos locais de provas: 23 de fevereiro

23 de fevereiro Aplicação das provas objetivas e discursiva: 8 de março

8 de março Gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas: 10 a 12 de março

10 a 12 de março Prazo para a interposição de recursos: 11 a 12 de março.

