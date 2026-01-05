Home
>
Concursos
>
Câmara dos Deputados abre concurso com salário de até R$ 30 mil

Câmara dos Deputados abre concurso com salário de até R$ 30 mil

Oportunidades são voltadas para carreiras de técnico e analista legislativos, ambos para quem tem nível superior; inscrições podem ser feitas até 26 de janeiro

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 11:47

Câmara dos Deputados
Câmara dos Deputados Crédito: Edson Santos

Câmara dos Deputados está com inscrições abertas para o concurso público que oferece 140 vagas para as carreiras de analista e técnico legislativos. Do total de oportunidades, 70 são para contratação imediata e 70 para formação de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 30.853.

Recomendado para você

Oportunidades são voltadas para carreiras de técnico e analista legislativos, ambos para quem tem nível superior; inscrições podem ser feitas até 26 de janeiro

Câmara dos Deputados abre concurso com salário de até R$ 30 mil

Há vagas para professor, juiz substituto, contador, psicólogo, eletricista, agente comunitário de saúde, médico veterniário, servente, entre outros postos

Faculdade de Música, Marinha e Ifes: 36 mil vagas abertas em concursos e seleções

Há previsão de abertura de certames em órgãos estaduais, prefeituras e outras instituições capixabas; entre os destaques, estão as seleções das polícias Científica e Militar

Veja os concursos públicos no Espírito Santo para ficar de olho em 2026

Os interessados podem se inscrever até as 18 horas do dia 26 de janeiro, no site do Cebraspe, empresa responsável pelo certame. 

Os aprovados serão lotados em Brasília, mas as provas serão aplicadas em todas as capitais do país.

Vagas

  • Analista legislativo - especialidade: processo legislativo e gestão (35 imediatas e 35 para cadastro de reserva)
  • Técnico legislativo - especialidade: assistente legislativo e administrativo (35 imediatas e 35 para cadastro de reserva)

Requisito

Ter nível superior.

Qual é o salário da Câmara dos Deputados?

  • Analista: R$ 30.853,99 
  • Técnico: R$ 21.008,19

Outros benefícios

Os servidores da Casa terão direito aos seguintes benefícios:

  • Auxílio-alimentação
  • Assistência pré-escolar
  • Assistência médica e odontológica
  • Valor destinado a exames médicos periódicos.

Carga horária

40 horas semanais

Inscrições

De 5 de janeiro até as 18 horas do dia 26 do mesmo mês, no site do Cebraspe

Qual é o valor da taxa?

  • R$ 100 para técnico
  • R$ 130 para analista

Quem pode pedir a isenção do valor?

Podem pedir isenção da taxa de inscrição os candidatos que se enquadrarem em uma das seguintes condições:

  • Inscritos no CadÚnico
  • Doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

O prazo para solicitar o benefício será no período de 5 e 12 de janeiro, por meio do portal da banca organizadora.

Regime de contratação

O regime de contratação é o estatutário, que garante estabilidade ao servidor.

Etapas

O concurso contará com provas objetiva e discursiva, que serão aplicadas no dia 8 de março de 2026, em todas as capitais, nos seguintes turnos:

  • Manhã (duração de cinco horas): prova objetiva
  • Tarde (duração de três horas): prova discursiva.

Como será a prova?

O exame objetivo terá 180 itens do modelo "certo" ou "errado", padrão do Cebraspe. A banca cobrará 90 itens de Conhecimentos Gerais e 90 Específicos.

Serão exigidos conhecimentos nas seguintes áreas:

  • Conhecimentos Gerais para todos os cargos:
  • Língua Portuguesa
  • Língua Inglesa
  • Raciocínio Lógico e Analítico
  • Direito Administrativo
  • Administração Pública

  • Conhecimentos Específicos - Analista 
  • Regimento interno da Câmara dos Deputados, Regimento Comum do Congresso Nacional e Código de Ética
  • Direito Constitucional e Processo Legislativo
  • Ciência Política
  • Governança, Estratégia e Gestão
  • Noções de Tecnologia da Informação e Dados

  • Conhecimentos Específicos - Técnico
  • Noções de Direito Constitucional e Regimento Interno da Câmara dos Deputados
  • Administração Geral
  • Licitações e Contratos
  • Tecnologia da Informação, Dados e Noções de Estatística
  • Noções de Administração Orçamentária e Financeira

Já a etapa discursiva será composta por duas questões dissertativas relacionadas aos Conhecimentos Específicos, cada uma com limite de até 20 linhas para resposta. Os inscritos terão ainda que elaborar uma peça técnica, também sobre conteúdos específicos do cargo, com extensão máxima de 50 linhas.

Cronograma

  • Período de solicitação de isenção de taxa de inscrição: 5 a 12 de janeiro
  • Período de solicitação de inscrições: 5 a 26 de janeiro
  • Data final para o pagamento da taxa de inscrição: 28 de janeiro
  • Consulta aos locais de provas: 23 de fevereiro
  • Aplicação das provas objetivas e discursiva: 8 de março
  • Gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas: 10 a 12 de março
  • Prazo para a interposição de recursos: 11 a 12 de março.
Professor Alexandre Amorim orienta que os candidatos não esperem a publicação do edital para começar a estudar

LEIA MAIS SOBRE CONCURSO

Faculdade de Música, Marinha e Ifes: 36 mil vagas abertas em concursos e seleções

Concursos federais podem oferecer mais de 73 mil vagas em 2026

Alegre faz acordo com MPES e vai realizar concurso após 24 anos

Veja os concursos públicos no Espírito Santo para ficar de olho em 2026

Polícia Científica do ES deve abrir concurso público em 2026

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais