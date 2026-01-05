Câmara dos Deputados abre concurso com salário de até R$ 30 mil

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 11:47
A Câmara dos Deputados está com inscrições abertas para o concurso público que oferece 140 vagas para as carreiras de analista e técnico legislativos. Do total de oportunidades, 70 são para contratação imediata e 70 para formação de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 30.853.
Os interessados podem se inscrever até as 18 horas do dia 26 de janeiro, no site do Cebraspe, empresa responsável pelo certame.
Os aprovados serão lotados em Brasília, mas as provas serão aplicadas em todas as capitais do país.
Ter nível superior.
Os servidores da Casa terão direito aos seguintes benefícios:
40 horas semanais
De 5 de janeiro até as 18 horas do dia 26 do mesmo mês, no site do Cebraspe.
Podem pedir isenção da taxa de inscrição os candidatos que se enquadrarem em uma das seguintes condições:
O prazo para solicitar o benefício será no período de 5 e 12 de janeiro, por meio do portal da banca organizadora.
O regime de contratação é o estatutário, que garante estabilidade ao servidor.
O concurso contará com provas objetiva e discursiva, que serão aplicadas no dia 8 de março de 2026, em todas as capitais, nos seguintes turnos:
O exame objetivo terá 180 itens do modelo "certo" ou "errado", padrão do Cebraspe. A banca cobrará 90 itens de Conhecimentos Gerais e 90 Específicos.
Serão exigidos conhecimentos nas seguintes áreas:
Já a etapa discursiva será composta por duas questões dissertativas relacionadas aos Conhecimentos Específicos, cada uma com limite de até 20 linhas para resposta. Os inscritos terão ainda que elaborar uma peça técnica, também sobre conteúdos específicos do cargo, com extensão máxima de 50 linhas.
