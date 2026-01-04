Carreira pública

Faculdade de Música, Marinha e Ifes: 36 mil vagas abertas em concursos e seleções

Há vagas para professor, juiz substituto, contador, psicólogo, eletricista, agente comunitário de saúde, médico veterniário, servente, entre outros postos

A primeira semana de 2026 começa com mais de 36 mil vagas abertas em 210 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. As oportunidades são para ocupar cargos efetivos e temporários nas mais diferentes carreiras. Os salários podem chegar a R$ 47 mil.

Os postos são voltados a profissionais de todos os níveis de escolaridade que queiram trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) vai abrir concurso público para contratar 23 professores efetivos. A remuneração pode chegar a R$ 7.512,89, conforme a titularidade do candidato. Os interessados poderão se inscrever de 26 de janeiro a 26 de fevereiro.

A Marinha do Brasil está com inscrições abertas até o dia 25 de fevereiro para admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros, com 850 vagas distribuídas pelas unidades do Espírito Santo, Santa Catarina, Pernambuco e Ceará. Para participar, é necessário ter o ensino médio e idade entre 18 e 21 anos (completados até 30 de junho de 2027).

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) lançou dois editais para a contratação de professor substituto nos campi de Santa Teresa e Piúma. Os ganhos chegam a R$ 8.058, e os prazos de inscrição vão depender de cada documento.

O concurso do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, oferece 27 vagas para juiz federal substituto. Os candidatos precisam ter curso superior em Direito, três anos em atividade jurídica e habilitação no Exame Nacional da Magistratura. As inscrições podem ser feitas até 22 de janeiro.

A Prefeitura de Montanha, município localizado no Norte do Espírito Santo, lançou edital de processo seletivo simplificado para a contratação de professores em designação temporária. O objetivo é preencher cadastro de reserva, e o salário chega a R$ 3.212. O atendimento aos candidatos ocorre de 12 a 14 de janeiro.

