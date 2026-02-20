CNU 2025

Enem dos Concursos divulga listas de classificação e de espera; veja como consultar

Classificados terão entre os dias 21 e 23 de fevereiro para confirmar interesse nas vagas

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 14:23

SÃO PAULO - O MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) divulgou no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (20) as listas de classificação do CNU (Concurso Nacional Unificado) para as vagas imediatas e para a lista de espera, além do próximo passo do concurso: o edital da primeira convocação para a confirmação de interesse, que é obrigatória.

Além da listagem geral, a partir das 16h, os candidatos podem consultar o resultado individual do seu desempenho no site da FGV (Fundação Getúlio Vargas), incluindo notas, classificações e situação em cada um dos cargos para os quais se inscreveu.

A consulta, no entanto, pode ter que ser adiada, pois o site da FGV eestá fora do ar desde 7h30. Segundo a instituição, a equipe de TI está trabalhando para normalização, porém ainda não há previsão de retorno.

No DOU, as listas gerais são apresentadas em formato de texto corrido, organizadas por bloco e por cargo ou especialidade. A consulta tem de ser feita pelo numero de inscrição, pois o documento não traz o nome dos candidatos.

Para cada cargo ou especialidade, a lista informa em sequência:

número de inscrição

nota final ponderada

ordem de classificação na ampla concorrência

classificações nas modalidades de reserva de vagas, quando aplicável (pessoas com deficiência, pessoas negras, indígenas e quilombolas)

situação no cargo: aprovado em vaga imediata, aprovado em vaga imediata por conversão, aprovado em cadastro de reserva (somente para o cargo de Analista Técnico Administrativo) e aprovado em lista de espera

As vagas imediatas incluem aquelas que possuem cursos de formação (somente para Ancine e ANP) e as 1 mil vagas do cargo de Analista Técnico Administrativo (consideradas cadastro de reserva).

Todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas imediatas deverão manifestar formalmente interesse na nomeação.

Os candidatos classificados na primeira convocação do CNU terão entre os dias 21 e 23 de fevereiro para confirmar o interesse nas vagas para as quais foram aprovados.

Em 27 de fevereiro, será divulgada uma nova lista de classificação do CNU, já atualizada após o resultado da primeira confirmação de interesse. Na mesma data, ocorre a segunda convocação, e os candidatos terão de 28 de fevereiro a 2 de março para confirmar o interesse.

A previsão é que, em 6 de março, sejam publicadas as listas de classificação do CNU após o resultado da segunda confirmação de interesse. Com isso, ocorrerá a terceira e última convocação para a confirmação de interesse no concurso.

O período para a terceira confirmação de interesse será de 7 a 9 de março. Já a divulgação das listas finais de classificação, com vagas imediatas e lista de espera após a terceira etapa, está prevista para 16 de março de 2026.

A partir de 16 de março, também devem ser iniciadas as convocações para nomeação, juntamente com o procedimento de investigação social e funcional, quando necessário. Entre os dias 6 e 10 de abril, há ainda a previsão de uma etapa final, que exige o envio da documentação referente à defesa de memorial e à prova oral.

A prova discursiva do CNU 2 foi aplicada em 7 de dezembro de 2025, em 228 cidades do país. Mais de 42 mil candidatos estavam inscritos para essa etapa, mas cerca de 8.500 não compareceram, o que representa abstenção de 20%.

Coordenado pelo MGI em parceria com a Enap (Escola Nacional de Administração Pública) e executado pela FGV (Fundação Getulio Vargas), a segunda edição do CNU foi aplicada, de forma simultânea, em 228 cidades do país, com 3.652 vagas distribuídas entre 32 órgãos federais.

VEJA O CALENDÁRIO DO CNU

Previsão de divulgação das listas com as classificações das pessoas candidatas, em vagas imediatas e lista de espera, após a realização das fases 1 a 4: 20/02

1ª convocação para confirmação de interesse das pessoas candidatas classificadas: 20/02

Período para a 1ª confirmação de interesse das pessoas candidatas classificadas: 21/02 a 23/02

Previsão de divulgação das listas com as classificações das pessoas candidatas, em vagas imediatas e lista de espera, após o resultado da 1ª confirmação de interesse: 27/02

2ª convocação para confirmação de interesse das pessoas candidatas classificadas: 27/02

Período para a 2ª confirmação de interesse das pessoas candidatas classificadas: 28/02 a 02/03

Previsão de divulgação das listas com as classificações das pessoas candidatas, em vagas imediatas e lista de espera, após o resultado da 2ª confirmação de interesse: 06/03

3ª convocação para confirmação de interesse das pessoas candidatas classificadas: 06/03

Período para a 3ª confirmação de interesse das pessoas candidatas classificadas - 07/03 a 09/03

Previsão de divulgação das listas com as classificações das pessoas candidatas, em vagas imediatas e lista de espera, após o resultado da 3ª confirmação de interesse: 16/03

Início das convocações para nomeação, e, quando couber, para o procedimento de investigação social e funcional, a realização da defesa de memorial e prova oral e o curso ou programa de formação: 16/03

