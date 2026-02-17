Efetivos e temporários

Samu, Bombeiros e prefeituras do ES: 23 mil vagas em concursos e seleções

Postos são para cargos de médico, enfermeiro, professor, policial legislativo, diplomata, trabalhador braçal, contador, fiscal de meio ambiente, entre outras oportunidades

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 15:55

Corpo de Bombeiros lançou edital para preencher seis vagas de oficial combatente Crédito: Ricardo Medeiros

A semana é mais curta por conta do feriado de carnaval, mas está cheia de oportunidades para quem quer trabalhar no serviço público. São mais de 23 mil vagas abertas em 208 concursos públicos e processos seletivos em todo o país, além da formação de cadastro de reserva. Os aprovados poderão receber salários que chegam a R$ 37 mil (veja na lista abaixo).

Os postos visam selecionar servidores efetivos e temporários para governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Judiciário, polícias militares, entre outros órgãos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), no Espírito Santo, lançou edital de processo seletivo para compor equipes e formar cadastro de reserva na região de Linhares, áreas adjacentes e na Região Metropolitana da Grande Vitória. As oportunidades são para os cargos de médico e enfermeiro, com ganhos de até R$ 13.358,52. As inscrições seguem até 22 de fevereiro.

As inscrições para os concursos públicos da Prefeitura e da Câmara de Venda Nova do Imigrante, município da Região Serrana do Espírito Santo, terminam em 19 de fevereiro. No total, são 373 vagas, entre oportunidades imediatas e formação de cadastro de reserva. Os salários chegam a R$ 7.653,12.

A Prefeitura de João Neiva, município do norte capixaba, tem 22 oportunidades abertas para profissionais temporários. Há vagas para candidatos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração chega a R$ 4.060. Os interessados podem se inscrever de 23 a 27 de fevereiro.

O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo lançou edital de concurso público para preencher seis vagas de oficial combatente, além de 400 para formação de cadastro de reserva. Após a conclusão do curso de formação, a remuneração chega a R$ 10.221. Os candidatos precisam ter nível médio, idade entre 18 e 28 anos, entre outros requisitos. As inscrições seguem até 5 de março.

O Instituto Rio Branco, órgão vinculado ao Ministério das Relações Exteriores, abriu concurso de admissão à carreira de diplomata. São 60 vagas destinadas a candidatos com nível superior. O salário inicial é de R$ 22.558,56. Os interessados podem se inscrever até as 18h do dia 25 de fevereiro de 2026.

Já o prazo para se inscrever no concurso da Câmara dos Deputados termina no dia 20 de fevereiro. A oferta é de 80 vagas para o cargo de técnico legislativo, especialidade policial legislativo federal, sendo 40 imediatas e 40 para formação de cadastro de reserva. O salário é de R$ 21.328 para carga horária de 40 horas semanais. Os candidatos precisam ter nível superior.

