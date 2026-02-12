14 vagas

Idaf prepara novo concurso público com salário de até R$ 7 mil

Oportunidades serão para os cargos de técnico de fiscalização e desenvolvimento agropecuário e fiscal estadual agropecuário; candidatos precisam ter níveis técnico e superior, respectivamente

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 12:25

Sede administrativa do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) passa a funcionar no Centro de Vitória Crédito: Divulgação/Idaf

O concurso público do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). O nome da banca foi confirmado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

O processo de contratação da empresa ainda não foi encerrado, pois o contrato ainda precisa ser assinado. Após a formalização, o edital poderá ser publicado.

O termo de referência confirma diversas informações sobre o concurso, como o número de vagas e a estrutura das provas.

O certame vai oferecer 14 vagas para o cargo de técnico de fiscalização e desenvolvimento agropecuário, destinado a candidatos com ensino técnico. O subsídio inicial da carreira é de R$ 3.828,59, além de R$ 800 de auxílio-alimentação.

Também haverá formação de cadastro de reserva para outros cargos da carreira de fiscal estadual agropecuário (nível superior). O cargo tem remuneração de R$ 7.547,78.

O concurso do Idaf contará com prova objetiva, composta por 50 questões de conhecimentos gerais e específicos. Já a prova discursiva será composta por uma redação.

De acordo com o termo de referência, as oportunidades serão para os cargos de técnico de fiscalização e desenvolvimento agropecuário e fiscal estadual agropecuário. Veja os detalhes abaixo:

Técnico de fiscalização e desenvolvimento agropecuário

Requisito: nível médio técnico

nível médio técnico Carga horária: 40 horas semanais

40 horas semanais Subsídio: R$ 3.828,59

R$ 3.828,59 Auxílio-alimentação: R$ 800

Técnico em Agropecuária/técnico agrícola

Vagas: 13 imediatas, além de cadastro de reserva

13 imediatas, além de cadastro de reserva Requisito: ensino médio técnico em Agropecuária ou Agrícola, com registro no conselho profissional equivalente

Técnico em cartografia/agrimensura/geomática/geoprocessamento

Vagas: 1 imediata, além da formação de cadastro de reserva

1 imediata, além da formação de cadastro de reserva Requisito: ensino médio técnico na área correspondente, com registro no conselho profissional equivalente

Técnico de Laboratório

Vagas: cadastro de reserva

cadastro de reserva Requisito: ensino médio técnico em Laboratório, Análises Clínicas ou Patologia Clínica, com registro no conselho profissional equivalente

Fiscal Estadual Agropecuário

Requisito: nível superior

nível superior Carga horária: 40 horas semanais

40 horas semanais Vagas: cadastro de reserva

cadastro de reserva Salário: R$ 7.547,78, mais auxílio-alimentação de R$ 800.

Especialidades previstas:

Engenharia Agronômica

Medicina Veterinária

Engenharia Florestal

Engenharia Cartográfica ou Agrimensura

Geografia

Engenharia Química

Engenharia Civil

Engenharia de Alimentos

Química

