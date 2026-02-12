Idaf prepara novo concurso público com salário de até R$ 7 mil

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 12:25
O concurso público do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). O nome da banca foi confirmado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).
O processo de contratação da empresa ainda não foi encerrado, pois o contrato ainda precisa ser assinado. Após a formalização, o edital poderá ser publicado.
O termo de referência confirma diversas informações sobre o concurso, como o número de vagas e a estrutura das provas.
O certame vai oferecer 14 vagas para o cargo de técnico de fiscalização e desenvolvimento agropecuário, destinado a candidatos com ensino técnico. O subsídio inicial da carreira é de R$ 3.828,59, além de R$ 800 de auxílio-alimentação.
Também haverá formação de cadastro de reserva para outros cargos da carreira de fiscal estadual agropecuário (nível superior). O cargo tem remuneração de R$ 7.547,78.
O concurso do Idaf contará com prova objetiva, composta por 50 questões de conhecimentos gerais e específicos. Já a prova discursiva será composta por uma redação.
De acordo com o termo de referência, as oportunidades serão para os cargos de técnico de fiscalização e desenvolvimento agropecuário e fiscal estadual agropecuário. Veja os detalhes abaixo:
