Idaf prepara novo concurso público com salário de até R$ 7 mil

Idaf prepara novo concurso público com salário de até R$ 7 mil

Oportunidades serão para os cargos de técnico de fiscalização e desenvolvimento agropecuário e fiscal estadual agropecuário; candidatos precisam ter níveis técnico e superior, respectivamente

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 12:25

sede administrativa do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) passa a funcionar no Centro de Vitória,
Sede administrativa do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) passa a funcionar no Centro de Vitória Crédito: Divulgação/Idaf

concurso público do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). O nome da banca foi confirmado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Oportunidades são para oficial combatente, professor, gari, psicólogo, arquiteto, operador de patrol, educador social, entre outros postos; veja tabela completa

Concursos e seleções têm 1.200 vagas e salários de até R$ 10 mil no ES

Oportunidades serão para os cargos de médico perito, assistente social e psicólogo; também haverá formação de cadastro de reserva

IPAJM prepara concurso para servidores com salário de até R$ 7 mil

O processo de contratação da empresa ainda não foi encerrado, pois o contrato ainda precisa ser assinado. Após a formalização, o edital poderá ser publicado.

O termo de referência confirma diversas informações sobre o concurso, como o número de vagas e a estrutura das provas.

O certame vai oferecer 14 vagas para o cargo de técnico de fiscalização e desenvolvimento agropecuário, destinado a candidatos com ensino técnico. O subsídio inicial da carreira é de R$ 3.828,59, além de R$ 800 de auxílio-alimentação.

Também haverá formação de cadastro de reserva para outros cargos da carreira de fiscal estadual agropecuário (nível superior). O cargo tem remuneração de R$ 7.547,78.

O concurso do Idaf contará com prova objetiva, composta por 50 questões de conhecimentos gerais e específicos. Já a prova discursiva será composta por uma redação.

De acordo com o termo de referência, as oportunidades serão para os cargos de técnico de fiscalização e desenvolvimento agropecuário e fiscal estadual agropecuário. Veja os detalhes abaixo:

Técnico de fiscalização e desenvolvimento agropecuário

  • Requisito: nível médio técnico 
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Subsídio: R$ 3.828,59
  • Auxílio-alimentação: R$ 800

  • Técnico em Agropecuária/técnico agrícola
  • Vagas: 13 imediatas, além de cadastro de reserva
  • Requisito: ensino médio técnico em Agropecuária ou Agrícola, com registro no conselho profissional equivalente

  • Técnico em cartografia/agrimensura/geomática/geoprocessamento
  • Vagas: 1 imediata, além da formação de cadastro de reserva
  • Requisito: ensino médio técnico na área correspondente, com registro no conselho profissional equivalente

  • Técnico de Laboratório
  • Vagas: cadastro de reserva
  • Requisito: ensino médio técnico em Laboratório, Análises Clínicas ou Patologia Clínica, com registro no conselho profissional equivalente

Fiscal Estadual Agropecuário

  • Requisito: nível superior
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Vagas: cadastro de reserva
  • Salário: R$ 7.547,78, mais auxílio-alimentação de R$ 800.

  • Especialidades previstas:
  • Engenharia Agronômica
  • Medicina Veterinária
  • Engenharia Florestal
  • Engenharia Cartográfica ou Agrimensura
  • Geografia
  • Engenharia Química
  • Engenharia Civil
  • Engenharia de Alimentos
  • Química
Professor Alexandre Amorim orienta que os candidatos não esperem a publicação do edital para começar a estudar

