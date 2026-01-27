40 vagas

Câmara dos Deputados abre novo concurso com salário de R$ 21 mil

Para participar do certame, o candidato precisa ter nível superior em qualquer área e carteira de habilitação, no mínimo, na categoria B

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 14:12

A Câmara dos Deputados vai abrir novo concurso público com 80 vagas para o cargo de técnico legislativo especialidade policial legislativo federal. Do total de oportunidades, 40 são imediatas e 40 para formação de cadastro de reserva. O saslário é de R$ 21.328, para carga horária de 40 horas semanais.

Para participar do certame, o candidato precisa ter nível superior em qualquer área e carteira de habilitação, no mínimo, na categoria B.

O profissional terá como atribuições desempenhar as atividades típicas da Polícia Legislativa Federal da Câmara dos Deputados, que envolvem ações de policiamento, segurança institucional, segurança pessoal, investigação criminal, inteligência e prevenção e combate a sinistros. Os aprovados vão trabalhar em Brasília.

As inscrições poderão ser feitas das 10 horas de 29 de janeiro até as 18 horas do dia 20 de fevereiro, no site do Cebraspe, empresa responsável pelo certame.

A taxa de participação é de R$ 150 e o pagamento poderá ser feito até o dia 12 de março.

Quem pode pedir isenção da taxa?

Pode pedir isenção do valor o candidato inscrito no CadÚnico e doador de medula óssea. O prazo para pedir isenção será o mesmo da inscrição.

Etapas

O concurso da Câmara dos Deputados contará com as seguintes etapas:

Provas objetivas e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório

Teste de aptidão física, de caráter eliminatório

Sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório

Avaliação psicológica (primeiro momento), sem caráter eliminatório e de presença obrigatória

Avaliação de saúde física e mental, de caráter eliminatório

Curso de formação

Quando serão as provas?

A aplicação das provas objetivas e discursivas do concurso Câmara dos Deputados está prevista para ser aplicada no dia 26 de abril.

O exame objetivo, que será aplicado pela manhã, contará com 180 questões e os candidatos terão cinco horas para respondê-las. Já a avaliação dissertativa terá duração de três horas e será realizada no período da tarde.

O que cai na prova?

Os candidatos terão que responder questões de:

CONHECIMENTOS GERAIS

Língua portuguesa

Língua inglesa

Raciocínio lógico e noções de estatística

Direito constitucional e legislação interna da Câmara dos Deputados

Direito administrativo

Informática e dados

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Direito penal e processual penal

Criminologia e noções de criminalística

Direitos humanos e legislação correlata

Atividade de inteligência

