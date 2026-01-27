Home
>
Concursos
>
Câmara dos Deputados abre novo concurso com salário de R$ 21 mil

Câmara dos Deputados abre novo concurso com salário de R$ 21 mil

Para participar do certame, o candidato precisa ter nível superior em qualquer área e carteira de habilitação, no mínimo, na categoria B

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 14:12

Câmara dos Deputados
Câmara dos Deputados Crédito: Edson Santos

A Câmara dos Deputados vai abrir novo concurso público com 80 vagas para o cargo de técnico legislativo especialidade policial legislativo federal. Do total de oportunidades, 40 são imediatas e 40 para formação de cadastro de reserva. O saslário é de R$ 21.328, para carga horária de 40 horas semanais. 

Recomendado para você

Para participar do certame, o candidato precisa ter nível superior em qualquer área e carteira de habilitação, no mínimo, na categoria B

Câmara dos Deputados abre novo concurso com salário de R$ 21 mil

Oportunidades são para cargos de asistente social, bibliotecário, psicólogo, assistente administrativo e auxiliar de serviços gerais; inscrições seguem até 23 de fevereiro

Governo do ES abre vagas em diversas áreas com salário de até R$ 5 mil

Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, em todo o país; confira os prazos e os editais

Concursos e seleções: mais de 26 mil vagas com salários de até R$ 47 mil

Para participar do certame, o candidato precisa ter nível superior em qualquer área e carteira de habilitação, no mínimo, na categoria B. 

O profissional terá como atribuições desempenhar as atividades típicas da Polícia Legislativa Federal da Câmara dos Deputados, que envolvem ações de policiamento, segurança institucional, segurança pessoal, investigação criminal, inteligência e prevenção e combate a sinistros. Os aprovados vão trabalhar em Brasília. 

As inscrições poderão ser feitas das 10 horas de 29 de janeiro até as 18 horas do dia 20 de fevereiro, no site do Cebraspe, empresa responsável pelo certame.

A taxa de participação é de R$ 150 e o pagamento poderá ser feito até o dia 12 de março.

Quem pode pedir isenção da taxa?

Pode pedir isenção do valor o candidato inscrito no CadÚnico e doador de medula óssea. O prazo para pedir isenção será o mesmo da inscrição.

Etapas

O concurso da Câmara dos Deputados contará com as seguintes etapas:

  • Provas objetivas e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório
  • Teste de aptidão física, de caráter eliminatório
  • Sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório
  • Avaliação psicológica (primeiro momento), sem caráter eliminatório e de presença obrigatória
  • Avaliação de saúde física e mental, de caráter eliminatório
  • Curso de formação

Quando serão as provas?

A aplicação das provas objetivas e discursivas do concurso Câmara dos Deputados está prevista para ser aplicada no dia 26 de abril.

O exame objetivo, que será aplicado pela manhã, contará com 180 questões e os candidatos terão cinco horas para respondê-las. Já a avaliação dissertativa terá duração de três horas e será realizada no período da tarde.

O que cai na prova?

Os candidatos terão que responder questões de:

  • CONHECIMENTOS GERAIS
  • Língua portuguesa
  • Língua inglesa
  • Raciocínio lógico e noções de estatística
  • Direito constitucional e legislação interna da Câmara dos Deputados
  • Direito administrativo
  • Informática e dados

  • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
  • Direito penal e processual penal
  • Criminologia e noções de criminalística
  • Direitos humanos e legislação correlata
  • Atividade de inteligência
Professor Alexandre Amorim orienta que os candidatos não esperem a publicação do edital para começar a estudar

LEIA MAIS SOBRE CONCURSO

Concursos e seleções: mais de 26 mil vagas com salários de até R$ 47 mil

Cidade do ES abre 373 vagas em dois concursos e salários de até R$ 7 mil

Prefeitura de Vila Velha prepara concurso para auditor e cargos do magistério

Governo do ES estrutura carreira da Polícia Científica e abre espaço para novo concurso

Concursos federais podem oferecer mais de 73 mil vagas em 2026

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais