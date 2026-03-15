Concursos nacionais

Universidades e Ministério Público: mais de 12 mil vagas em concursos públicos no país

Há oportunidades para contratação imediata e formação de cadastro de reserva em diferentes níveis de escolaridade

Publicado em 15 de março de 2026 às 17:36

Sede do MInistério Público do Estado do ES - MPES Crédito: Carlos Alberto Silva

Ao menos 108 concursos públicos e seleções estão abertos em todo o país, reunindo vagas para contratação imediata e também para formação de cadastro de reserva. As oportunidades contemplam profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior, com salários que podem ultrapassar R$ 22 mil, dependendo do cargo.

No Espírito Santo, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) publicou edital — após 13 anos — para a seleção de novos servidores. Ao todo, são 60 vagas para candidatos de nível médio e superior, com remuneração que pode chegar a R$ 10.453,81. Entre as áreas contempladas estão: administrador, antropólogo, arquiteto, assistente social, atuário, bacharel em logística, biólogo, contador, entre outros profissões. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 9 de abril, pelo site da banca organizadora (conhecimento.fgv.br).

Para a área acadêmica, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) publicou nove editais de concurso público com o objetivo de preencher vagas no campo da pesquisa. A remuneração varia de R$ 6.978,63 a R$ 13.957,27, conforme a carga horária. Os aprovados também terão direito a benefícios como auxílio-alimentação, vale-refeição por dia trabalhado e auxílio-saúde.

As oportunidades são para os seguintes cargos de pesquisador:

Modelagem Ambiental e Socioecologia (1 vaga);

Memória, Cidade e Educação (2 vagas);

Tecnologias Digitais na Educação, no Núcleo de Informática Aplicada à Educação (1 vaga);

Elevação e Escoamento de Petróleo (1 vaga);

Caracterização Geológica (1 vaga);

Saúde Reprodutiva e Sexualidade (1 vaga);

Demografia e Etnias do Núcleo de Estudos de População “Elza Berquó” (1 vaga).

As inscrições devem ser realizadas das 9h do dia 2 de março de 2026 até as 23h59 do dia 31 de março de 2026, pelo site oficial da universidade (solicita.dados.unicamp.br/concurso).

Além dessas oportunidades, termina nesta segunda-feira (16) o prazo de inscrição para o concurso da Prefeitura de Catalão, em Goiás, por meio do Fundo Municipal de Saúde. Ao todo, são 623 vagas — para nível fundamental, médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 1.569,26 a R$ 22.147,42, de acordo com o cargo. As oportunidades são para cargos de: assistente social, educador físico, enfermeiro, auxiliar de almoxarifado, fiscal de vigilância sanitária, entre outras. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.aroeira.org.br.

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