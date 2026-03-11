Home
Vitória, Aracruz e Pinheiros: confira concursos e seleções abertos no ES

Há oportunidade para farmacêutico, nutricionista, assistente social, biólogo, educador físico, técnico em edificações, contador e outros cargos

Gabriela Maia

Estagiária / [email protected]

Publicado em 11 de março de 2026 às 08:20

Fachada da Prefeitura de Vitória: contrato da folha de pagamento com banco será de 5 anos
A Prefeitura de Vitória possui dois editais abertos para contratação imediata e cadastro de reserva Crédito: André Sobral/Divulgação

Ao menos 12 concursos públicos e seleções estão abertos no Espírito Santo e reúnem vagas imediatas, além de formar cadastro de reserva. Ao todo, são mais de 250 vagas para profissionais com ensino fundamental, médio, técnico e superior, com salários que chegam a R$ 35.877.

Há oportunidade para farmacêutico, nutricionista, assistente social, biólogo, educador físico, técnico em edificações, contador e outros cargos

A Prefeitura de Pinheiros tem edital aberto para 33 vagas de preenchimento imediato, além de formação de cadastro de reserva. Há oportunidades para os cargos de farmacêutico, odontólogo, nutricionista, psicólogo, assistente social, auxiliar de farmácia, técnico em enfermagem e outros cargos. As inscrições podem ser feitas até a próxima quarta-feira (18). A remuneração é de até R$ 6.874.

A jornada de trabalho varia entre 24 e 44 horas semanais, podendo ser em regime de escala 12 x 36 ou 24 x 72, conforme o cargo. Veja vagas.

Esta é a última semana para se candidatar no processo seletivo da Prefeitura de Vitória. Há chances para preencher 4 vagas imediatas e formar cadastro de reserva, com cargos de nível superior. As vagas são para farmacêutico (bioquímico e farmácia), fisioterapeuta e nutricionista.

A jornada de trabalho varia entre 30 e 40 horas semanais, conforme a função. A remuneração é de até R$ 4.109, além de gratificação. Os interessados na seleção devem se inscrever até a próxima sexta-feira (13). Veja vagas.

Prefeitura de Aracruz tem edital aberto com 86 vagas para contratação imediata, além de formar cadastro de reserva. A seleção conta com oportunidades de nível fundamental, médio, técnico e superior. As chances são para os cargos de biólogo, médico, auditor de controle interno, analista de gestão pública, assistente social, contador, educador físico, técnico educacional e outros cargos. As inscrições podem ser feitas até a próxima quarta-feira (18). A remuneração é de até R$ 6.226. Veja vagas.

