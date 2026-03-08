Em todo o país

Prefeituras e universidades: veja vagas em mais de 100 concursos e seleções no país

Há oportunidades para os níveis fundamental, médio, técnico e superior; as vagas são para contratação imediata e cadastro de reserva

Gabriela Maia Estagiária / [email protected]

Publicado em 8 de março de 2026 às 17:49

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) tem edital aberto com 57 vagas Crédito: Henrique Almeida/UFSC/Divulgação

Ao menos 104 concursos públicos e seleções estão abertos em todo o país e reúnem vagas imediatas, além de formar cadastro de reserva. Ao todo, são mais de 12 mil vagas para profissionais com ensino fundamental, médio, superior e técnico, com salários que chegam a R$ 35.877.

Entre concursos em instituições de ensino superior, destaque para o da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que tem edital aberto com 57 vagas para os campi de Araranguá, Curitibanos e Florianópolis. Há oportunidades para os cargos de auditor, assistente social, médico, nutricionista, técnico de enfermagem, técnico de tecnologia da informação, entre outros postos. As inscrições podem ser feitas até a próxima terça-feira (10). A remuneração é de até R$ 6.142. Veja vagas.

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas tem seleção aberta com 936 vagas para diferentes níveis de escolaridade. As chances são para os cargos de assistente administrativo, educador físico, biomédico, cuidador de idoso, técnico de informática, nutricionista, motorista de ambulância, entre outras funções. A jornada varia de 20 a 40 horas semanais, podendo ser em escala de 12x36, conforme o cargo. A remuneração é de até R$ 10.758. Os interessados podem se inscrever até o dia 15 de março. Veja vagas.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) tem edital aberto com 274 vagas para contratação, sendo 169 para o cargo de professor da carreira do ensino básico, técnico e tecnológico e 105 vagas para técnicos administrativos em educação. O edital contempla oportunidades de níveis médio, técnico e superior. As inscrições podem ser feitas até as 14h do dia 20 de março, de forma online. A remuneração é de até R$ 13.288. Veja vagas.

A Prefeitura Municipal de Boa Esperança, no Espírito Santo, tem seleção aberta para formação de cadastro de reserva de servidores temporários. Há oportunidades para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As chances são para as funções de agente administrativo, motorista, administrador, técnico em edificações, vigilante, entre outros postos. A remuneração é de até R$ 2.003. Os interessados podem se inscrever até a próxima terça-feira (10). Veja vagas.

