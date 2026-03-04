Oportunidades

Prefeituras e Bombeiros: ES tem 15 concursos e seleções abertas

Há chances para nível fundamental, médio, técnico e superior; as vagas são para contratação imediata e cadastro de reserva

Gabriela Maia

Publicado em 4 de março de 2026

A Prefeitura de Vitória tem seleção aberta com 16 vagas para a função de auditor de atividades urbanas Crédito: André Sobral/Divulgação

Ao menos 15 concursos públicos e seleções estão abertos em todo o Espírito Santo e reúnem vagas imediatas, além de formar cadastro de reserva. As oportunidades somam 655 vagas para profissionais com ensino fundamental, médio, técnico e superior, com salários que chegam a R$ 10.221.

A Prefeitura de Pinheiros tem seleção aberta com 33 vagas destinadas à Secretaria Municipal de Saúde. O certame prevê contratação imediata, além de formação de cadastro de reserva. Há oportunidades para nível fundamental, médio, técnico e superior. As chances são para os cargos de psicólogo, fonoaudiólogo, assistente social, auxiliar de farmácia, nutricionista, entre outros.

As remunerações vão até R$ 6.874, além de complemento de piso nacional para técnico em enfermagem. As inscrições podem ser feitas exclusivamente pelo site, das 8h do dia 13 de março de 2026 até as 23h59 do dia 18 de março. Veja vagas.

A Prefeitura de Vitória tem seleção aberta com 16 vagas para a função de auditor de atividades urbanas, que exige nível superior. O salário é de R$ 3.922,44, acrescido de produtividade de até R$ 2.833,27 e auxílio-alimentação de R$ 825,00. As oportunidades são para as áreas de consumo, meio ambiente, postura e obras, e vigilância sanitária. O período de inscrições começou na última segunda-feira (2) e vai até as 16h do dia 1º de abril. Veja vagas.

A Prefeitura de Aracruz tem edital aberto com 86 vagas para contratação e cadastro de reserva. Há oportunidades para técnico de enfermagem, biólogo, contador, psicólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional e auxiliar de saúde bucal. Os interessados podem se inscrever entre os dias 6 e 18 de março. A jornada de trabalho varia de 20 a 40 horas semanais, com remuneração de R$ 1.600 a R$ 6.226, a depender do cargo, podendo haver complementos, gratificações ou benefícios específicos previstos em lei. Veja vagas.

E terminam nesta quinta-feira (4) as inscrições para o concurso do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, para o cargo de oficial combatente. A oferta é de seis vagas imediatas e outras 400 para formação de cadastro de reserva. Após a conclusão do curso de formação, a remuneração chega a R$ 10.221. Os candidatos precisam ter nível médio, idade entre 18 e 28 anos, entre outros requisitos.

Confira editais abertos

