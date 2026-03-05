Oportunidade

Empresa abre programa de trainee para engenheiros com vagas no ES

Atuante no armazenamento e logística de produtos químicos e combustíveis, Otamerica oferece vagas em Vitória e também na Argentina e no Peru para recém-formados em diversas engenharias

Publicado em 5 de março de 2026 às 14:52

Programa é estruturado em módulos que combinam desenvolvimento técnico e formação em competências profissionais Crédito: Freepik

Estão abertas até 16 de março as inscrições para o Programa de Desenvolvimento Júnior (JDP) da Otamerica, voltado a profissionais recém-graduados que buscam iniciar carreira no setor de energia e logística. O programa tem duração de 18 meses e inclui oportunidades em Vitória (ES), no Brasil, além de unidades na Argentina e no Peru.

A iniciativa é estruturada em módulos que combinam desenvolvimento técnico e formação em competências profissionais. No Brasil, a oportunidade é para atuação em Vitória (ES), nas áreas de Saúde, Segurança, Proteção e Meio Ambiente (HSSE). Podem participar candidatos formados em Engenharia Industrial, Engenharia Ambiental ou Engenharia Química.

Para quem optar pela Argentina, a atuação será em Puerto Rosales, na região de Buenos Aires. Já no Peru, as operações ficam em Paracas, na cidade de Pisco. Nessas duas localidades, as vagas são para a área de Ativos e Operações e contemplam profissionais formados em:

Engenharia Industrial;

Engenharia Mecânica;

Engenharia Química;

Engenharia de Processos;

Segurança do Trabalho;

Engenharia Ambiental;

Engenharia de Petróleo;

Engenharia Portuária;

Engenharia Naval.

Além da formação, os candidatos precisam ter disponibilidade para residir na cidade da vaga e realizar mudança internacional durante o programa, já que o segundo módulo prevê experiência em outro país. Por esse motivo, é necessário possuir passaporte válido.

Entre os benefícios oferecidos estão treinamentos presenciais e on-line, exposição internacional, bônus anual por desempenho, plano de saúde, seguro de vida, vale-transporte, auxílio-alimentação e dia de folga no aniversário, além de acompanhamento individual com feedbacks periódicos.

Experiência internacional

O programa de trainee foi estruturado para proporcionar uma imersão completa nas operações da empresa. O programa é dividido em duas etapas. Nos primeiros nove meses, os participantes atuam em terminais da empresa e conhecem diferentes áreas que dão suporte ao setor petrolífero.

Na segunda fase, os trainees recebem uma designação regional, o que pode incluir a experiência de morar em outro país da América Latina, permitindo contato com uma nova cultura e com a dinâmica do trabalho internacional.

Ao final dos 18 meses, os participantes retornam ao país de origem e podem ser efetivados na empresa, dependendo do desempenho ao longo do programa.

A Otamerica faz parte do grupo alemão Marquard & Bahls e atua no armazenamento e logística de produtos químicos, gases e petróleo, operando 12 terminais na América Latina, incluindo Brasil, Argentina, Colômbia, Panamá e Peru.

Serviço

Programa de Desenvolvimento Júnior (JDP) – Otamerica

Prazo de inscrição: até 16 de março;

até 16 de março;

Quem pode participar: recém-formados nas engenharias indicadas para cada vaga;

recém-formados nas engenharias indicadas para cada vaga;

Locais das vagas:



Vitória (ES), Brasil – área de HSSE;





Puerto Rosales, Buenos Aires, Argentina – Ativos e Operações;





Paracas, Pisco, Peru – Ativos e Operações.



Requisitos principais:



Graduação nas áreas de engenharia listadas;





Disponibilidade para mudança de cidade e experiência internacional;





Passaporte válido.



Duração do programa: 18 meses

18 meses

Benefícios:



Treinamentos técnicos e de desenvolvimento;





Experiência internacional;





Bônus anual por desempenho;





Plano de saúde e seguro de vida;





Vale-transporte e auxílio-alimentação;





Dia de folga no aniversário;





Mentoria e feedback contínuo.





Inscrições: https://www.grupociadetalentos.com/OTAMERICA2026/

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta