TRT do ES abre seleção de estágio com bolsa de até R$ 2 mil

Publicado em 4 de março de 2026 às 10:14
O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região do Espírito Santo tem oportunidades de estágio para estudantes de ensino superior. Os interessados têm até o dia 13 de março para se inscrever no processo seletivo. A seleção é para formação de cadastro de reserva e contempla vagas tanto na capital quanto em unidades do interior do Estado.
Há oportunidades para estudantes dos cursos de administração, arquivologia, audiovisual, biblioteconomia, ciências contábeis, cinema, comunicação social (jornalismo, publicidade e propaganda), design gráfico, direito, fotografia, história, marketing e psicologia. A carga horária é de 20 horas semanais, com bolsa de R$ 1.024,80 e auxílio-transporte.
Também há vagas para estudantes de pós-graduação, nas áreas de assessoria de imprensa, comunicação institucional e organizacional, comunicação pública, comunicação social, contabilidade, design gráfico, direito, jornalismo digital, marketing em mídias digitais, produção multimídia e audiovisual, publicidade e redação publicitária. A carga horária é de 30 horas semanais, com bolsa de R$ 2.009,99 e auxílio-transporte.
Para os cursos de Ciências Contábeis e Direito, as oportunidades não se restringem a Vitória, com vagas também em Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari, Linhares, São Mateus, Nova Venécia e Venda Nova do Imigrante. Para se candidatar, é preciso acessar o site https://ciderh.org.br/documentos/TRT_17.php e realizar o cadastro. A seleção conta com uma etapa de prova, que será realizada online no dia 29 de março.
