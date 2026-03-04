Justiça do Trabalho

TRT do ES abre seleção de estágio com bolsa de até R$ 2 mil

As oportunidades são para estudantes do ensino superior para preenchimento de vagas em diversos municípios capixabas

Gabriela Maia Estagiária / [email protected]

Publicado em 4 de março de 2026 às 10:14

A seleção conta com uma etapa de prova será realizada online no dia 29 de março. Crédito: Carlos Alberto Silva

O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região do Espírito Santo tem oportunidades de estágio para estudantes de ensino superior. Os interessados têm até o dia 13 de março para se inscrever no processo seletivo. A seleção é para formação de cadastro de reserva e contempla vagas tanto na capital quanto em unidades do interior do Estado.

Há oportunidades para estudantes dos cursos de administração, arquivologia, audiovisual, biblioteconomia, ciências contábeis, cinema, comunicação social (jornalismo, publicidade e propaganda), design gráfico, direito, fotografia, história, marketing e psicologia. A carga horária é de 20 horas semanais, com bolsa de R$ 1.024,80 e auxílio-transporte.

Também há vagas para estudantes de pós-graduação, nas áreas de assessoria de imprensa, comunicação institucional e organizacional, comunicação pública, comunicação social, contabilidade, design gráfico, direito, jornalismo digital, marketing em mídias digitais, produção multimídia e audiovisual, publicidade e redação publicitária. A carga horária é de 30 horas semanais, com bolsa de R$ 2.009,99 e auxílio-transporte.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta