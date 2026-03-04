Home
>
Empregos
>
TRT do ES abre seleção de estágio com bolsa de até R$ 2 mil

TRT do ES abre seleção de estágio com bolsa de até R$ 2 mil

As oportunidades são para estudantes do ensino superior para preenchimento de vagas em diversos municípios capixabas

Gabriela Maia

Estagiária / [email protected]

Publicado em 4 de março de 2026 às 10:14

TRT
A seleção conta com uma etapa de prova será realizada online no dia 29 de março. Crédito: Carlos Alberto Silva

O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região do Espírito Santo tem oportunidades de estágio para estudantes de ensino superior. Os interessados têm até o dia 13 de março para se inscrever no processo seletivo. A seleção é para formação de cadastro de reserva e contempla vagas tanto na capital quanto em unidades do interior do Estado.

Recomendado para você

As oportunidades são para estudantes do ensino superior para preenchimento de vagas em diversos municípios capixabas

TRT do ES abre seleção de estágio com bolsa de até R$ 2 mil

As chances contemplam diferentes áreas operacionais nas lojas do Estado

Assaí abre mais de 130 vagas para PCD no Espírito Santo

Há oportunidades para cursos de serviços de garçom e garçonete, unha de gel e mecânica de máquina de costura; veja como se candidatar

Cariacica oferece mais de 70 vagas em cursos gratuitos de qualificação

Há oportunidades para estudantes dos cursos de administração, arquivologia, audiovisual, biblioteconomia, ciências contábeis, cinema, comunicação social (jornalismo, publicidade e propaganda), design gráfico, direito, fotografia, história, marketing e psicologia. A carga horária é de 20 horas semanais, com bolsa de R$ 1.024,80 e auxílio-transporte.

Leia mais

Imagem - Polícia Penal do ES vai reaplicar teste a candidatas após recomendação do MPES

Polícia Penal do ES vai reaplicar teste a candidatas após recomendação do MPES

Imagem - Ministério Público do ES vai lançar edital de concurso para 40 funções

Ministério Público do ES vai lançar edital de concurso para 40 funções

Imagem - Vitória abre concurso para auditores; ganhos chegam a R$ 7,5 mil

Vitória abre concurso para auditores; ganhos chegam a R$ 7,5 mil

Também há vagas para estudantes de pós-graduação, nas áreas de assessoria de imprensa, comunicação institucional e organizacional, comunicação pública, comunicação social, contabilidade, design gráfico, direito, jornalismo digital, marketing em mídias digitais, produção multimídia e audiovisual, publicidade e redação publicitária. A carga horária é de 30 horas semanais, com bolsa de R$ 2.009,99 e auxílio-transporte.

Para os cursos de Ciências Contábeis e Direito, as oportunidades não se restringem a Vitória, com vagas também em Aracruz, Cachoeiro de ItapemirimColatinaGuarapariLinharesSão MateusNova Venécia e Venda Nova do Imigrante. Para se candidatar, é preciso acessar o site https://ciderh.org.br/documentos/TRT_17.php e realizar o cadastro. A seleção conta com uma etapa de prova, que será realizada online no dia 29 de março.

Leia mais

Imagem - Polícia Penal do ES vai reaplicar teste a candidatas após recomendação do MPES

Polícia Penal do ES vai reaplicar teste a candidatas após recomendação do MPES

Imagem - Ministério Público do ES vai lançar edital de concurso para 40 funções

Ministério Público do ES vai lançar edital de concurso para 40 funções

Imagem - Procon, PM e instituto federal: mais de 12 mil vagas em concursos e seleções

Procon, PM e instituto federal: mais de 12 mil vagas em concursos e seleções

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

TRT

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais