Cariacica oferece mais de 70 vagas em cursos gratuitos de qualificação

Há oportunidades para cursos de serviços de garçom e garçonete, unha de gel e mecânica de máquina de costura; veja como se candidatar

Gabriela Maia

Estagiária / [email protected]

Publicado em 3 de março de 2026 às 14:10

Estão abertas as inscrições para diversos cursos gratuitos de qualificação profissional, ofertados pela Prefeitura de Cariacica, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semde), em parceria com o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial). A iniciativa faz parte do projeto CariaciCapacita, que visa ampliar as oportunidades de geração de renda e inserção no mercado de trabalho para os moradores do município. Todos os cursos são gratuitos, e as vagas são limitadas.

Há oportunidades para o curso de serviços de garçom e garçonete, que será realizado de 11 a 24 de março, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas, no Centro Comunitário de Alto Lage, com 20 vagas disponíveis. Também haverá nova turma do curso de garçom e garçonete, na Praça CEU, em Nova Rosa da Penha, entre os dias 25 de março e 8 de abril, das 14h às 18h, com 20 vagas.

Oportunidade para trabalhar como garçom no verão
Oportunidade para trabalhar como garçom no verão Crédito: Freepik

O curso de mecânica básica em máquina de costura será realizado de 9 a 27 de março, de segunda a sexta-feira, na unidade móvel instalada na Praça de Conquista, em Castelo Branco. As aulas acontecerão em dois turnos: das 13h às 17h e das 18h às 22h, com 20 vagas.

Para os interessados em trabalhar com estética, há oportunidade para o curso de unha de gel, com carga horária de 20 horas, que será realizado de 9 a 13 de março, das 8h às 12h, no Centro de Referência da Juventude (CRJ) de Castelo Branco. São ofertadas 12 vagas para quem deseja atuar na área da beleza e ampliar as possibilidades de geração de renda.

Para participar, os interessados devem se inscrever nos locais onde as aulas acontecerão ou no Centro Administrativo, no bairro Vera Cruz. É preciso apresentar cópias do RG, CPF, comprovante de residência emitido nos últimos três meses e comprovante de escolaridade do ensino fundamental (1º ao 5º ano). Para o curso de garçom, é exigida idade mínima de 18 anos. No curso de mecânica básica, podem se inscrever jovens a partir de 16 anos, desde que apresentem cópia do RG do responsável legal no ato da matrícula.

Serviço

  • Curso de serviços de garçom e garçonete - aulas de 11 a 24 de março, das 8 às 12 horas, (Centro Comunitário de Alto Lage) - abertas 20 vagas 
  • Curso de garçom e garçonete - aulas de 25 de março a 8 de abril, das 14h às 18h (Praça CEU, em Nova Rosa da Penha) - abertas 20 vagas
  • Curso de mecânica básica em máquina de costura - aulas de 9 a 27 de março, em dois turnos: das 13h às 17h e das 18h às 22h (unidade móvel instalada na Praça de Conquista, em Castelo Branco) - abertas 20 vagas
  • Curso de unha de gel - aulas de 9 a 13 de março, das 8h às 12h (no Centro de Referência da Juventude - CRJ de Castelo Branco) - abertas 12 vagas

