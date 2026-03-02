Sine de Vitória leva vagas de emprego a São Pedro quarta-feira (4)

Publicado em 2 de março de 2026 às 12:14
Moradores de São Pedro, em Vitória, vão receber a iniciativa "Sine de Vitória mais perto de você", que estará presente no bairro nesta quarta-feira (4), com o objetivo de aproximar oportunidades de emprego da população, além de oferecer orientação e encaminhamento para o mercado de trabalho e entrevistas de contratação imediata. A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid).
Os atendimentos serão realizados das 9h às 16h. Também haverá oportunidades para os jovens, que vão receber orientações e encaminhamentos para o programa Adolescente Aprendiz, que oferece a oportunidade do primeiro trabalho aliada à formação profissional. Além de São Pedro, os bairros Enseada do Suá e Jucutuquara também participarão da ação.
O gerente de Encaminhamento ao Mercado do Sine Vitória, Antônio Carlos de Alencar Barbieri, reforça que o programa possibilita maior acesso das comunidades ao emprego: "Muitas pessoas têm dificuldade de se deslocar até um posto fixo. Quando levamos o Sine de Vitória até os bairros, aumentamos as chances de que o morador saia já cadastrado e, muitas vezes, encaminhado para uma vaga", explicou.
