Sine de Vitória leva vagas de emprego a São Pedro quarta-feira (4)

A iniciativa busca ampliar o acesso ao emprego para moradores da Capital; há chances para adultos e jovens interessados no programa Adolescente Aprendiz

Publicado em 2 de março de 2026 às 12:14

Moradores de São Pedro, em Vitória, vão receber a iniciativa "Sine de Vitória mais perto de você", que estará presente no bairro nesta quarta-feira (4), com o objetivo de aproximar oportunidades de emprego da população, além de oferecer orientação e encaminhamento para o mercado de trabalho e entrevistas de contratação imediata. A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid).

Os atendimentos serão realizados das 9h às 16h. Também haverá oportunidades para os jovens, que vão receber orientações e encaminhamentos para o programa Adolescente Aprendiz, que oferece a oportunidade do primeiro trabalho aliada à formação profissional. Além de São Pedro, os bairros Enseada do Suá e Jucutuquara também participarão da ação.

O gerente de Encaminhamento ao Mercado do Sine Vitória, Antônio Carlos de Alencar Barbieri, reforça que o programa possibilita  maior acesso das comunidades ao emprego: "Muitas pessoas têm dificuldade de se deslocar até um posto fixo. Quando levamos o Sine de Vitória até os bairros, aumentamos as chances de que o morador saia já cadastrado e, muitas vezes, encaminhado para uma vaga", explicou.

Cronograma

  • São Pedro
  • Data: 04/03
  • Horário: das 9h às 16h
  • Local: Casa da Juventude - Rua Guilherme Bassini, 13 (em frente ao campo Racing)

  • Enseada do Suá
  • Data: 11/03
  • Horário: das 9h às 16h 
  • Local: Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão (Ciac) - Rua Vitório Nunes da Motta, 220

  • São Pedro
  • Data: 25/03
  • Horário: das 9h às 16h
  • Local: Casa da Juventude - Rua Guilherme Bassini, 13 (em frente ao campo Racing)

  • Jucutuquara
  • Data: 31/03
  • Horário: das 9h às 16h
  • Local: Centro de Referência da Juventude (CRJ) - Avenida Vitória, 1.320

