Vitória abre 170 vagas para cursos gratuitos em beleza, indústria e área digital

Inscrições começam na próxima sexta-feira (27), às 17h, pelo site Vix Cursos; aulas serão realizadas em unidades na Capital

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 15:20

Barbeiro realiza corte de cabelo durante aula prática de qualificação profissional; curso é uma das oportunidades oferecidas nas novas vagas abertas na capital.
Barbeiro realiza corte de cabelo durante aula prática de qualificação profissional Crédito: Leonardo Silveira/PMV

Quem está em busca de qualificação para aprender uma profissão ou desenvolver uma nova habilidade tem mais uma oportunidade em Vitória, com a oferta de 170 vagas para cursos gratuitos em diferentes áreas. As inscrições começam na próxima sexta-feira (27), às 17h, e devem ser feitas exclusivamente pelo site Vix Cursos. As chances são destinadas a moradores ou a quem trabalha na Capital.

Entre as oportunidades, estão cursos nas áreas de gastronomia, beleza, indústria, logística e tecnologia, com turmas voltadas especialmente para mulheres e também para pessoas com 60 anos ou mais. As aulas serão realizadas em unidades de formação na Capital, conforme o curso escolhido.

Os cursos são ofertados pela Prefeitura de Vitória, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

As oportunidades incluem cursos de curta duração, como Preparo de Macarons (15 horas) e Oficina Digital para prevenção a golpes cibernéticos (8 horas), além de capacitações mais extensas, como Barbeiro (172 horas), Manicure e Pedicure (160 horas) e Controlador e Programador de Produção (160 horas).

Na área industrial, os cursos de Conferente de Carga e Descarga e de Controlador e Programador de Produção oferecem 30 vagas cada. Já na área da beleza, há turmas de Design de Sobrancelhas (em dois períodos), Barbeiro e Manicure e Pedicure.

A idade mínima para os candidatos às vagas varia conforme a formação, podendo ser de 16, 18 ou 60 anos. Antes de se inscrever, pelo site vixcursos.vitoria.es.gov.br, é importante conferir os pré-requisitos, a escolaridade exigida e a carga horária de cada curso.

Confira a especificação de cada oportunidade abaixo:

Preparo de Macarons

  • Período: 9 a 12 de março | 8h às 12h
  • Carga horária: 15h
  • Vagas: 16
  • Local: Senac Beira-Mar
  • Requisitos: mulheres a partir de 16 anos, moradoras ou trabalhadoras de Vitória, com mínimo do 5º ano do ensino fundamental (Exclusivo para mulheres – ação do Dia da Mulher).

Design de Sobrancelhas – Turma 1

  • Período: 16 a 26 de março | 13h às 17h
  • Carga horária: 36h
  • Vagas: 12
  • Local: Senac Beira-Mar
  • Requisitos: mulheres a partir de 16 anos, moradoras ou trabalhadoras de Vitória, com ensino fundamental até o 5º ano (Exclusivo para mulheres – ação do Dia da Mulher).

Design de Sobrancelhas – Turma 2

  • Período: 23 de março a 2 de abril | 8h às 12h
  • Carga horária: 36h  
  • Vagas: 12
  • Local: Senac Beira-Mar
  • Requisitos: a partir de 16 anos, morador ou trabalhador de Vitória, com ensino fundamental até o 5º ano.

Barbeiro

  • Período: 16 de março a 21 de maio | 13h às 17h
  • Carga horária: 172h   
  • Vagas: 15
  • Local: Senac Beira-Mar
  • Requisitos: a partir de 18 anos, morador ou trabalhador de Vitória, com mínimo do 5º ano do ensino fundamental.

Manicure e Pedicure

  • Período: 23 de março a 25 de maio | 18h às 22h
  • Carga horária: 160h   
  • Vagas: 15
  • Local: Senac Beira-Mar
  • Requisitos: a partir de 18 anos, morador ou trabalhador de Vitória, com mínimo do 5º ano do ensino fundamental.

Oficina Digital – Turma 1

  • Período: 17 e 18 de março | 13h às 17h
  • Carga horária: 8h  
  • Vagas: 20
  • Local: Casa do Cidadão (Maruípe)
  • Requisitos: mulheres com 60 anos ou mais, moradoras ou trabalhadoras de Vitória, alfabetizadas (exclusivo para mulheres – ação do Dia da Mulher)

Oficina Digital – Turma 2

  • Período: 24 e 25 de março | 8h às 12h
  • Carga horária: 8h   
  • Vagas: 20
  • Local: Casa do Cidadão (Maruípe)
  • Requisitos: mulheres com 60 anos ou mais, moradoras ou trabalhadoras de Vitória, alfabetizadas (exclusivo para mulheres – ação do Dia da Mulher)

Conferente de Carga e Descarga

  • Período: 16 a 25 de março | 18h às 22h
  • Carga horária: 30h 
  • Vagas: 30
  • Local: Senai Porto (Porto de Vitória)
  • Requisitos: a partir de 16 anos, morador ou trabalhador de Vitória, com mínimo do 9º ano do ensino fundamental.

Controlador e Programador de Produção

  • Período: 30 de março a 29 de maio | 18h às 22h
  • Carga horária: 160h   
  • Vagas: 30
  • Local: Senai Porto (Porto de Vitória)
  • Requisitos: a partir de 16 anos, morador ou trabalhador de Vitória, com mínimo do 5º ano do ensino fundamental.

