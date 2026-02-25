Vitória abre 170 vagas para cursos gratuitos em beleza, indústria e área digital

Barbeiro realiza corte de cabelo durante aula prática de qualificação profissional Crédito: Leonardo Silveira/PMV
Quem está em busca de qualificação para aprender uma profissão ou desenvolver uma nova habilidade tem mais uma oportunidade em Vitória, com a oferta de 170 vagas para cursos gratuitos em diferentes áreas. As inscrições começam na próxima sexta-feira (27), às 17h, e devem ser feitas exclusivamente pelo site Vix Cursos. As chances são destinadas a moradores ou a quem trabalha na Capital.
Entre as oportunidades, estão cursos nas áreas de gastronomia, beleza, indústria, logística e tecnologia, com turmas voltadas especialmente para mulheres e também para pessoas com 60 anos ou mais. As aulas serão realizadas em unidades de formação na Capital, conforme o curso escolhido.
As oportunidades incluem cursos de curta duração, como Preparo de Macarons (15 horas) e Oficina Digital para prevenção a golpes cibernéticos (8 horas), além de capacitações mais extensas, como Barbeiro (172 horas), Manicure e Pedicure (160 horas) e Controlador e Programador de Produção (160 horas).
Na área industrial, os cursos de Conferente de Carga e Descarga e de Controlador e Programador de Produção oferecem 30 vagas cada. Já na área da beleza, há turmas de Design de Sobrancelhas (em dois períodos), Barbeiro e Manicure e Pedicure.
A idade mínima para os candidatos às vagas varia conforme a formação, podendo ser de 16, 18 ou 60 anos. Antes de se inscrever, pelo site vixcursos.vitoria.es.gov.br, é importante conferir os pré-requisitos, a escolaridade exigida e a carga horária de cada curso.
Confira a especificação de cada oportunidade abaixo:
Preparo de Macarons
Período: 9 a 12 de março | 8h às 12h
Carga horária: 15h
Vagas: 16
Local: Senac Beira-Mar
Requisitos: mulheres a partir de 16 anos, moradoras ou trabalhadoras de Vitória, com mínimo do 5º ano do ensino fundamental (Exclusivo para mulheres – ação do Dia da Mulher).
Design de Sobrancelhas – Turma 1
Período: 16 a 26 de março | 13h às 17h
Carga horária: 36h
Vagas: 12
Local: Senac Beira-Mar
Requisitos: mulheres a partir de 16 anos, moradoras ou trabalhadoras de Vitória, com ensino fundamental até o 5º ano (Exclusivo para mulheres – ação do Dia da Mulher).
Design de Sobrancelhas – Turma 2
Período: 23 de março a 2 de abril | 8h às 12h
Carga horária: 36h
Vagas: 12
Local: Senac Beira-Mar
Requisitos: a partir de 16 anos, morador ou trabalhador de Vitória, com ensino fundamental até o 5º ano.
Barbeiro
Período: 16 de março a 21 de maio | 13h às 17h
Carga horária: 172h
Vagas: 15
Local: Senac Beira-Mar
Requisitos: a partir de 18 anos, morador ou trabalhador de Vitória, com mínimo do 5º ano do ensino fundamental.
Manicure e Pedicure
Período: 23 de março a 25 de maio | 18h às 22h
Carga horária: 160h
Vagas: 15
Local: Senac Beira-Mar
Requisitos: a partir de 18 anos, morador ou trabalhador de Vitória, com mínimo do 5º ano do ensino fundamental.
Oficina Digital – Turma 1
Período: 17 e 18 de março | 13h às 17h
Carga horária: 8h
Vagas: 20
Local: Casa do Cidadão (Maruípe)
Requisitos: mulheres com 60 anos ou mais, moradoras ou trabalhadoras de Vitória, alfabetizadas (exclusivo para mulheres – ação do Dia da Mulher)
Oficina Digital – Turma 2
Período: 24 e 25 de março | 8h às 12h
Carga horária: 8h
Vagas: 20
Local: Casa do Cidadão (Maruípe)
Requisitos: mulheres com 60 anos ou mais, moradoras ou trabalhadoras de Vitória, alfabetizadas (exclusivo para mulheres – ação do Dia da Mulher)
Conferente de Carga e Descarga
Período: 16 a 25 de março | 18h às 22h
Carga horária: 30h
Vagas: 30
Local: Senai Porto (Porto de Vitória)
Requisitos: a partir de 16 anos, morador ou trabalhador de Vitória, com mínimo do 9º ano do ensino fundamental.
Controlador e Programador de Produção
Período: 30 de março a 29 de maio | 18h às 22h
Carga horária: 160h
Vagas: 30
Local: Senai Porto (Porto de Vitória)
Requisitos: a partir de 16 anos, morador ou trabalhador de Vitória, com mínimo do 5º ano do ensino fundamental.