Serra oferece curso gratuito de eletricista predial para mulheres

Publicado em 3 de março de 2026 às 12:26
O Programa Mulheres Mil, realizada por meio da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (Seppom) da Prefeitura da Serra, está com inscrições abertas para o curso gratuito de eletricista instalador predial em baixa tensão. A formação ocorrerá no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) campus Serra, parceiro do município na oferta de qualificação profissional e tecnológica. A aula inaugural será realizada no dia 12 de março.
O público-alvo do programa são mulheres moradoras da Serra em situação de vulnerabilidade social, especialmente aquelas pertencentes a grupos historicamente impactados por desigualdades, como indígenas, negras (pretas e pardas), quilombolas, ciganas, pescadoras, marisqueiras, ribeirinhas, migrantes, transexuais, travestis e vítimas de violência doméstica.
Serão 30 vagas para o turno vespertino, com aulas às terças e quintas-feiras, das 13h às 17h, entre os meses de março e julho. A carga horária é de 192 horas/aula e inclui o módulo de NR-10, voltado à segurança em serviços com eletricidade. As inscrições podem ser realizadas até o próximo sábado (7), no site https://beneficios.serra.es.gov.br/#/cursos/cadastro.
Curso Eletricista Instalador Predial em Baixa Tensão (com módulo NR10)
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o