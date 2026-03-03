Home
Serra oferece curso gratuito de eletricista predial para mulheres

Serão 30 vagas para qualificação profissional com aulas às terças e quintas-feiras, das 13h às 17h, entre os meses de março e julho

Gabriela Maia

Estagiária / [email protected]

Publicado em 3 de março de 2026 às 12:26

Curso de eletricista predial
As inscrições podem ser realizadas de forma online até o próximo sábado (7) Crédito: Prefeitura da Serra/Divulgação

O Programa Mulheres Mil, realizada por meio da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (Seppom) da Prefeitura da Serra, está com inscrições abertas para o curso gratuito de eletricista instalador predial em baixa tensão. A formação ocorrerá no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) campus Serra, parceiro do município na oferta de qualificação profissional e tecnológica. A aula inaugural será realizada no dia 12 de março.

O público-alvo do programa são mulheres moradoras da Serra em situação de vulnerabilidade social, especialmente aquelas pertencentes a grupos historicamente impactados por desigualdades, como indígenas, negras (pretas e pardas), quilombolas, ciganas, pescadoras, marisqueiras, ribeirinhas, migrantes, transexuais, travestis e vítimas de violência doméstica.

Serão 30 vagas para o turno vespertino, com aulas às terças e quintas-feiras, das 13h às 17h, entre os meses de março e julho. A carga horária é de 192 horas/aula e inclui o módulo de NR-10, voltado à segurança em serviços com eletricidade. As inscrições podem ser realizadas até o próximo sábado (7), no site https://beneficios.serra.es.gov.br/#/cursos/cadastro.

Serviço

Curso Eletricista Instalador Predial em Baixa Tensão (com módulo NR10)

  • Inscrições: 27/02 até 07/03
  • Link: https://beneficios.serra.es.gov.br/#/cursos/cadastro 
  • Carga horária: 192 horas/aula
  • Período: entre 12 de março e 11 de julho (terças e quintas-feiras)
  • Horário: 13h às 17h
  • Vagas: 30
  • Local: Campus Ifes Serra – Morada de Laranjeiras
  • Endereço: Av. dos Sabiás, 330 - Morada de Laranjeiras, Serra
  • Público: mulheres moradoras da Serra em situação de vulnerabilidade social

