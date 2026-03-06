Empresa de saneamento abre 42 vagas em quatro cidades do ES

Publicado em 6 de março de 2026 às 15:56
A empresa Espírito Santo Saneamento está com 42 vagas de emprego abertas para cargos técnicos e operacionais no Espírito Santo. As oportunidades são voltadas para atuação em estações de tratamento de esgoto (ETEs) e estão distribuídas entre os municípios de Vitória, Nova Venécia, Venda Nova do Imigrante e Santa Teresa.
A empresa integra a nova Parceria Público-Privada (PPP) da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) e faz parte da multinacional GS Inima Brasil, especializada no tratamento de todo o ciclo da água. A atuação envolve serviços de esgotamento sanitário em diferentes cidades do Estado.
As vagas contemplam funções como operador de Centro de Controle Operacional (CCO), eletricista de manutenção, mecânico de manutenção, técnicos e auxiliares nas áreas elétrica e mecânica, além de cargos em almoxarifado.
Vitória
Nova Venécia
Venda Nova do Imigrante
Santa Teresa
Requisitos
Para os cargos de almoxarifado, é exigido ensino médio completo. Já para as funções de mecânico, técnico, eletricista e operador, serão consideradas experiência na área e/ou formação técnica.
Como se inscrever?
As inscrições estão abertas até o final deste mês. Os interessados podem se candidatar por diferentes canais:
