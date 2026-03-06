Home
Empresa de saneamento abre 42 vagas em quatro cidades do ES

Oportunidades são para diferentes funções técnicas e operacionais, como eletricista de manutenção, mecânico de manutenção e almoxarifado

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 6 de março de 2026 às 15:56

Estação de tratamento da Cesan, que planeja implantar usina de dessalinização da água do mar na Grande Vitória
As oportunidades são voltadas para atuação em estações de tratamento de esgoto Crédito: CESAN/DIVULGAÇÃO

A empresa Espírito Santo Saneamento está com 42 vagas de emprego abertas para cargos técnicos e operacionais no Espírito Santo. As oportunidades são voltadas para atuação em estações de tratamento de esgoto (ETEs) e estão distribuídas entre os municípios de VitóriaNova VenéciaVenda Nova do Imigrante e Santa Teresa.

A empresa integra a nova Parceria Público-Privada (PPP) da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) e faz parte da multinacional GS Inima Brasil, especializada no tratamento de todo o ciclo da água. A atuação envolve serviços de esgotamento sanitário em diferentes cidades do Estado.

As vagas contemplam funções como operador de Centro de Controle Operacional (CCO), eletricista de manutenção, mecânico de manutenção, técnicos e auxiliares nas áreas elétrica e mecânica, além de cargos em almoxarifado.

Distribuição das vagas

Vitória

    • Operador CCO (2);
    • Auxiliar de Almoxarife (1);
    • Auxiliar Mecânico (1);
    • Eletricista de Manutenção (1).

Nova Venécia

    • Eletricista de Manutenção (3);
    • Auxiliar Eletricista (2);
    • Mecânico de Manutenção (2);
    • Auxiliar Mecânico (1);
    • Técnico em Automação (1);
    • Almoxarife (1).

Venda Nova do Imigrante

    • Auxiliar Eletricista (4);
    • Eletricista de Manutenção (4);
    • Auxiliar Mecânico (2);
    • Mecânico de Manutenção (2);
    • Almoxarife (1);
    • Técnico em Segurança do Trabalho (1);
    • Técnico em Automação (1).

Santa Teresa

    • Auxiliar Eletricista (4);
    • Auxiliar Mecânico (2);
    • Eletricista de Manutenção (2);
    • Mecânico de Manutenção (2);
    • Auxiliar de Almoxarife (1);
    • Técnico em Automação (1).

Requisitos
Para os cargos de almoxarifado, é exigido ensino médio completo. Já para as funções de mecânico, técnico, eletricista e operador, serão consideradas experiência na área e/ou formação técnica.

Como se inscrever?
As inscrições estão abertas até o final deste mês. Os interessados podem se candidatar por diferentes canais:

No envio por e-mail, é necessário informar no assunto o nome da vaga e a cidade de interesse.

