Empresa de saneamento abre 42 vagas em quatro cidades do ES

Oportunidades são para diferentes funções técnicas e operacionais, como eletricista de manutenção, mecânico de manutenção e almoxarifado

Publicado em 6 de março de 2026 às 15:56

As oportunidades são voltadas para atuação em estações de tratamento de esgoto Crédito: CESAN/DIVULGAÇÃO

A empresa Espírito Santo Saneamento está com 42 vagas de emprego abertas para cargos técnicos e operacionais no Espírito Santo. As oportunidades são voltadas para atuação em estações de tratamento de esgoto (ETEs) e estão distribuídas entre os municípios de Vitória, Nova Venécia, Venda Nova do Imigrante e Santa Teresa.

A empresa integra a nova Parceria Público-Privada (PPP) da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) e faz parte da multinacional GS Inima Brasil, especializada no tratamento de todo o ciclo da água. A atuação envolve serviços de esgotamento sanitário em diferentes cidades do Estado.

As vagas contemplam funções como operador de Centro de Controle Operacional (CCO), eletricista de manutenção, mecânico de manutenção, técnicos e auxiliares nas áreas elétrica e mecânica, além de cargos em almoxarifado.

Distribuição das vagas

Vitória

Operador CCO (2);



Auxiliar de Almoxarife (1);



Auxiliar Mecânico (1);



Eletricista de Manutenção (1).

Nova Venécia

Eletricista de Manutenção (3);



Auxiliar Eletricista (2);



Mecânico de Manutenção (2);



Auxiliar Mecânico (1);



Técnico em Automação (1);



Almoxarife (1).

Venda Nova do Imigrante

Auxiliar Eletricista (4);



Eletricista de Manutenção (4);



Auxiliar Mecânico (2);



Mecânico de Manutenção (2);



Almoxarife (1);



Técnico em Segurança do Trabalho (1);



Técnico em Automação (1).

Santa Teresa

Auxiliar Eletricista (4);



Auxiliar Mecânico (2);



Eletricista de Manutenção (2);



Mecânico de Manutenção (2);



Auxiliar de Almoxarife (1);



Técnico em Automação (1).

Requisitos

Para os cargos de almoxarifado, é exigido ensino médio completo. Já para as funções de mecânico, técnico, eletricista e operador, serão consideradas experiência na área e/ou formação técnica.

Como se inscrever?

As inscrições estão abertas até o final deste mês. Os interessados podem se candidatar por diferentes canais:

Cadastro online: https://lnkd.in/ddi-vJyQ;

https://lnkd.in/ddi-vJyQ; Envio de currículo pelo WhatsApp: (27) 99768-4209;

pelo WhatsApp: (27) 99768-4209; E-mail: [email protected]. No envio por e-mail, é necessário informar no assunto o nome da vaga e a cidade de interesse.

