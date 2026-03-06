Cariacica abre mais de 260 vagas para cursos gratuitos de capacitação

Publicado em 6 de março de 2026 às 14:49
Moradores de Cariacica que buscam qualificação profissional têm uma nova oportunidade. A prefeitura do município abriu 268 vagas em cursos gratuitos, com formações em áreas como costura, informática, beleza e gastronomia.
As capacitações são realizadas em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e fazem parte do programa CariaciCapacita. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas presencialmente no Centro Administrativo de Cariacica, no bairro Vera Cruz, das 8h às 18h.
Entre os cursos disponíveis estão mecânica básica em máquinas de costura, técnicas de costura industrial em tecido plano, modelagem, informática avançada, PowerPoint, Excel e Microsoft Word, além de serviços de garçom e garçonete, comida de boteco e formação de bartender, entre outros.
As turmas serão oferecidas em diferentes datas e turnos, com vagas limitadas. Veja a seguir as oportunidades:
Cursos matutinos (manhã)
Cursos Vespertinos (tarde)
Cursos noturnos (noite)
