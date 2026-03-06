Qualificação profissional

Cariacica abre mais de 260 vagas para cursos gratuitos de capacitação

Formação em parceria com o Senac inclui áreas como costura, informática e gastronomia; as inscrições são presenciais, no Centro Administrativo de Vera Cruz

Publicado em 6 de março de 2026 às 14:49

As inscrições devem ser feitas presencialmente no Centro Administrativo de Cariacica, no bairro Vera Cruz Crédito: Freepik

Moradores de Cariacica que buscam qualificação profissional têm uma nova oportunidade. A prefeitura do município abriu 268 vagas em cursos gratuitos, com formações em áreas como costura, informática, beleza e gastronomia.

As capacitações são realizadas em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e fazem parte do programa CariaciCapacita. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas presencialmente no Centro Administrativo de Cariacica, no bairro Vera Cruz, das 8h às 18h.

Entre os cursos disponíveis estão mecânica básica em máquinas de costura, técnicas de costura industrial em tecido plano, modelagem, informática avançada, PowerPoint, Excel e Microsoft Word, além de serviços de garçom e garçonete, comida de boteco e formação de bartender, entre outros.

As turmas serão oferecidas em diferentes datas e turnos, com vagas limitadas. Veja a seguir as oportunidades:

Cursos matutinos (manhã)

Serviços de Garçom e Garçonete



11/03 a 24/03, das 8h às 12h;





20 vagas.



Unha de gel



09/03 a 13/03, das 8h às 12h;





12 vagas.



Qualidade em Serviços de Restaurante e Cafeteria



30/03 a 01/04, das 8h às 12h;





12 vagas.



Comida de Boteco



06/04 a 10/04, das 8h às 12h;





12 vagas.



Formação de Bartender: Preparo de Serviços e Coquetéis



15/04 a 24/04, das 8h às 12h;





12 vagas.

Cursos Vespertinos (tarde)

Qualidade em Serviços de Restaurante e Cafeteria



17/03 a 19/03, das 14h às 18h;





12 vagas.



Mecânica Básica em Máquinas de Costura



09/03 a 03/04, das 13h às 17h;





20 vagas.



Criando Apresentações Profissionais com PowerPoint



24/03 a 30/03, das 13h às 17h;





16 vagas.



Serviços de Garçom e Garçonete



25/03 a 08/04, das 14h às 18h;





20 vagas.



Planilhas Produtivas com Excel



31/03 a 06/04, das 13h às 17h;





16 vagas.



Técnicas de Costura Industrial em Tecido Plano



06/04 a 18/05, das 13h às 17h;





20 vagas.



Comida de Boteco



06/04 a 10/04, das 14h às 18h;





12 vagas.



Desvendando o Microsoft Word



07/04 a 10/04, das 13h às 17h;





16 vagas.



Formação de Bartender: Preparo de Serviços e Coquetéis



15/04 a 24/04, das 14h às 18h;





12 vagas.

Cursos noturnos (noite)

Informática Avançada — Aplicativos de Escritório

24/03 a 20/04, das 18h às 22h;



16 vagas.

Mecânica Básica em Máquinas de Costura

09/03 a 03/04, das 18h às 22h;



20 vagas.

Modelagem

30/03 a 11/05, das 18h às 22h;



20 vagas.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta