Cariacica abre mais de 260 vagas para cursos gratuitos de capacitação

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 6 de março de 2026 às 14:49

Oportunidade para fazer curso superior de graça no ES
As inscrições devem ser feitas presencialmente no Centro Administrativo de Cariacica, no bairro Vera Cruz Crédito: Freepik

Moradores de Cariacica que buscam qualificação profissional têm uma nova oportunidade. A prefeitura do município abriu 268 vagas em cursos gratuitos, com formações em áreas como costura, informática, beleza e gastronomia.

As capacitações são realizadas em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e fazem parte do programa CariaciCapacita. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas presencialmente no Centro Administrativo de Cariacica, no bairro Vera Cruz, das 8h às 18h.

Entre os cursos disponíveis estão mecânica básica em máquinas de costura, técnicas de costura industrial em tecido plano, modelagem, informática avançada, PowerPoint, Excel e Microsoft Word, além de serviços de garçom e garçonete, comida de boteco e formação de bartender, entre outros.

As turmas serão oferecidas em diferentes datas e turnos, com vagas limitadas. Veja a seguir as oportunidades:

Cursos matutinos (manhã) 

    • Serviços de Garçom e Garçonete
      • 11/03 a 24/03, das 8h às 12h;
      • 20 vagas.
    • Unha de gel
      • 09/03 a 13/03, das 8h às 12h;
      • 12 vagas.
    • Qualidade em Serviços de Restaurante e Cafeteria
      • 30/03 a 01/04, das 8h às 12h;
      • 12 vagas.
    • Comida de Boteco
      • 06/04 a 10/04, das 8h às 12h;
      • 12 vagas.
    • Formação de Bartender: Preparo de Serviços e Coquetéis
      • 15/04 a 24/04, das 8h às 12h;
      • 12 vagas.

Cursos Vespertinos (tarde)

    • Qualidade em Serviços de Restaurante e Cafeteria
      • 17/03 a 19/03, das 14h às 18h;
      • 12 vagas.
    • Mecânica Básica em Máquinas de Costura
      • 09/03 a 03/04, das 13h às 17h;
      • 20 vagas.
    • Criando Apresentações Profissionais com PowerPoint
      • 24/03 a 30/03, das 13h às 17h;
      • 16 vagas.
    • Serviços de Garçom e Garçonete
      • 25/03 a 08/04, das 14h às 18h;
      • 20 vagas.
    • Planilhas Produtivas com Excel
      • 31/03 a 06/04, das 13h às 17h;
      • 16 vagas.
    • Técnicas de Costura Industrial em Tecido Plano
      • 06/04 a 18/05, das 13h às 17h;
      • 20 vagas.
    • Comida de Boteco
      • 06/04 a 10/04, das 14h às 18h;
      • 12 vagas.
    • Desvendando o Microsoft Word
      • 07/04 a 10/04, das 13h às 17h;
      • 16 vagas.
    • Formação de Bartender: Preparo de Serviços e Coquetéis
      • 15/04 a 24/04, das 14h às 18h;
      • 12 vagas.

Cursos noturnos (noite)

  • Informática Avançada — Aplicativos de Escritório
    • 24/03 a 20/04, das 18h às 22h;
    • 16 vagas.
  • Mecânica Básica em Máquinas de Costura
    • 09/03 a 03/04, das 18h às 22h;
    • 20 vagas.
  • Modelagem
    • 30/03 a 11/05, das 18h às 22h;
    • 20 vagas.

