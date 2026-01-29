Home
Entenda como funciona a lista de espera do Sisu 2026

Quem foi aprovado em qualquer uma das opções perde automaticamente o direito de concorrer na lista; inscrição para a lista deve ser feita entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro

LUCAS LEITE

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 14:53

SÃO PAULO - Com a divulgação do resultado do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2026 nesta quinta-feira (29), surgem dúvidas sobre o funcionamento da lista de espera e do período de matrículas.

Entenda como funciona a lista de espera do Sisu 2026

O candidato consegue consultar se foi aprovado em uma das opções escolhidas durante o período de inscrições no site Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Aqueles aprovados na primeira ou na segunda opção poderão realizar a matrícula a partir do dia 2 de fevereiro, de acordo com o calendário estabelecido pelo MEC (Ministério da Educação).

Uma das principais dúvidas envolve a possibilidade de participar da lista de espera quando há uma reprovação na primeira opção desejada, mas aprovação na segunda opção.

De acordo com o MEC, candidatos aprovados em qualquer uma das opções indicadas no momento da inscrição — seja na primeira ou na segunda — não podem participar da lista de espera do Sisu.

Ao serem selecionados, esses estudantes ficam automaticamente disponíveis apenas para a matrícula no curso em que conquistaram aprovação, perdendo o direito de concorrer a vagas da outra opção.

A lista de espera é destinada exclusivamente aos candidatos que não foram selecionados na chamada regular em nenhuma das duas escolhas.

Para disputar uma vaga por meio da lista de espera, o candidato deve manifestar interesse no site Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, de 29 de janeiro a 2 de fevereiro. Apenas quem não foi aprovado na etapa regular pode realizar essa inscrição.

A convocação dos selecionados pela lista de espera será divulgada no dia 11 de fevereiro.

A edição de 2026 do Sisu foi marcada pela novidade da inclusão da possibilidade de utilizar as três últimas notas do Enem — 2023, 2024 e 2025. Com isso, o sistema considerou a pontuação da edição em que o participante alcançou as melhores notas.

