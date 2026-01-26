Ensino superior

Sisu 2026: o que explica a alta das notas de corte na Ufes e no Ifes

No Ifes, houve cursos com alta de 54 pontos; Medicina na Ufes superou os 810 pontos; especialistas falam dos motivos desse aumento por meio da análise da última parcial deste ano com o resultado final do Sisu 2025

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 14:34

A edição de 2026 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) trouxe mudanças que impactaram diretamente a disputa por vagas no ensino superior público no Espírito Santo. A principal alteração, que permite concorrer com a melhor nota das últimas três edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ampliou o número de candidatos aptos ao processo seletivo e contribuiu para um aumento generalizado das notas de corte, conforme comparação entre a última parcial deste ano e os resultados finais do Sisu 2025.

De acordo com o professor e especialista em vestibulares Paulo Victor Scherrer, o cenário atual é resultado, sobretudo, do crescimento no número de pessoas disputando as mesmas vagas. Ele explica que o Enem 2025 registrou cerca de meio milhão de inscritos a mais em relação à edição anterior, além de permitir a participação de estudantes que realizaram o exame em 2023 e 2024. “O fato concreto é que tem mais gente disputando as mesmas vagas. Só isso já faria a nota de corte subir”, afirma Scherrer.

Portal de Acesso Único ao Sisu 2026. Crédito: Nicoly Reis

Esse movimento foi observado não apenas em cursos tradicionalmente concorridos, como Medicina e Direito, mas também em graduações técnicas, licenciaturas e cursos ofertados no interior do Estado.

A nota de corte representa a pontuação mínima necessária para que o candidato esteja, em determinado momento, dentro do número de vagas disponíveis em um curso, turno e modalidade. No Sisu, esse indicador é dinâmico e varia diariamente, funcionando como um termômetro da concorrência e auxiliando os estudantes na definição de estratégias ao longo do período de inscrições.

Até 2025, o sistema considerava apenas a nota do Enem mais recente. Com a nova regra, o acesso ao processo seletivo foi ampliado, permitindo que candidatos com bom desempenho em anos anteriores retornassem à disputa. Embora isso não signifique, necessariamente, que todos esses participantes irão efetivar matrícula, a presença deles já é suficiente para pressionar as notas de corte durante as parciais.

Engenharias e cursos do interior lideram altas

Entre os cursos mais impactados estão os de engenharias e graduações ofertadas fora da Grande Vitória. No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), Engenharia Elétrica, no campus Guarapari, registrou aumento de 54,67 pontos, passando de 647,63 em 2025 para 702,3 na última parcial de 2026.

Outros cursos do Ifes também tiveram altas expressivas, como Logística, em Viana, com acréscimo de 46,75 pontos na ampla concorrência, e Administração, em Guarapari, que subiu 38,37 pontos. Na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Pedagogia, no turno matutino em Vitória, apresentou elevação de 28,43 pontos.

Nos cursos de maior competitividade, a tendência de crescimento se manteve. Medicina, em Vitória, alcançou 810,97 pontos na ampla concorrência, além de apresentar elevação nas modalidades de cotas. Psicologia, Direito, Odontologia e Engenharia de Computação seguiram o mesmo movimento. Confira, a seguir, a tabela com as principais variações.

Quedas pontuais

Apesar do cenário predominante de alta, algumas graduações apresentaram redução nas notas de corte. Sistemas de Informação, no campus Cachoeiro de Itapemirim do Ifes, teve queda de 9,41 pontos, enquanto Agronomia, no campus de São Mateus da Ufes, registrou recuo de 2,39 pontos.

Segundo o especialista, essas oscilações pontuais podem estar relacionadas a fatores como o perfil dos candidatos, a oferta de vagas em outras instituições ou estratégias adotadas durante o período de inscrições. Scherrer destaca ainda que só será possível avaliar se há um aumento real no desempenho médio dos estudantes quando o Inep divulgar os microdados do Enem 2025, o que deve ocorrer no meio do ano.

Cronograma do Sisu 2026

Resultado da chamada regular: 29 de janeiro

29 de janeiro Matrícula da chamada regular: de 29 de janeiro a 2 de fevereiro

de 29 de janeiro a 2 de fevereiro Prazo para participar da lista de espera: de 29 de janeiro a 2 de fevereiro

de 29 de janeiro a 2 de fevereiro Convocação da lista de espera: a partir de 11 de fevereiro

Além de acompanhar o cronograma, o especialista em vestibulares Lorenzo Tessari orienta que os candidatos fiquem atentos aos sites das instituições nas quais se inscreveram, já que cada universidade organiza o processo de seleção de forma diferente. As listas de espera, segundo ele, também exigem atenção especial, pois em algumas instituições é necessária mais de uma manifestação de interesse. Por isso, é fundamental acompanhar regularmente os canais oficiais das universidades.

