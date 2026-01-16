Home
>
Cotidiano
>
Com notas do Enem, simulador indica posição do candidato no Sisu

Com notas do Enem, simulador indica posição do candidato no Sisu

Ferramenta baseada na TRI permite comparar pontuação com as notas de corte durante o período de inscrições, da próxima segunda-feira (19) até sexta-feira (23)

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 08:32

Página do Sisu 2023 na internet
Página do Sisu 2023 na internet Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Depois de semanas de expectativa, os números finalmente saíram do papel. Com as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 divulgadas nesta sexta-feira (16), os candidatos já podem transformar o desempenho individual em escolhas concretas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), cujas inscrições começam na próxima segunda-feira (19) e seguem até sexta-feira (23).

Recomendado para você

Romualdo Gianordoli Neto foi exonerado e, após gravar vídeo com críticas à corporação, seu chefe o criticou publicamente nas redes sociais; caso foi parar na Justiça

Entenda a briga entre delegado e comando da Polícia Civil do ES

Moradores relatam falta de água há cerca de 60 dias em regiões da Capital; caso foi encaminhado à agência reguladora estadual

Falta de água em Vitória: MP abre notícia de fato e encaminha caso à ARSP

No programa desta sexta (16), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: prevenção de afogamentos, IA em eletrodomésticos e dicas financeiras

Neste momento, em que cada escolha pode ser determinante para a aprovação, ferramenta de simulação, a calculadora baseada na Teoria de Resposta ao Item (TRI), desenvolvida pela startup da Gama Pré-Vestibular, surge como uma aliada para quem busca analisar o próprio desempenho e montar uma estratégia mais segura no Sisu.

A ferramenta permite que o estudante insira as notas oficiais do Enem e simule a classificação em diferentes cursos e instituições, comparando a pontuação com as notas de corte registradas em edições anteriores do sistema. A proposta é ajudar o candidato a avaliar as chances reais de aprovação, ajustar opções de curso ao longo do período de inscrição e tomar decisões mais conscientes.

A calculadora utiliza a mesma metodologia adotada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na correção do Enem. Com isso, o simulador oferece uma análise mais precisa do desempenho, considerando não apenas o número de acertos, mas também o peso e a coerência das respostas.

No Espírito Santo, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) disponibilizam, juntos, 6.450 vagas em cursos de graduação por meio do Sisu 2026. A Ufes oferece 5.007 vagas em 99 cursos, distribuídos nos campus de Alegre, Goiabeiras, Maruípe e São Mateus. Já o Ifes conta com 1.443 vagas em 57 cursos presenciais, espalhados por 21 campus no Estado.

Leia mais

Imagem - Simule em qual faculdade você consegue passar com a nota do Enem 2025

Simule em qual faculdade você consegue passar com a nota do Enem 2025

Durante o período de inscrições, os candidatos podem alterar as opções de curso quantas vezes quiserem, sendo considerada válida apenas a última escolha registrada até o encerramento do prazo. Por isso, especialistas recomendam o uso de simuladores e o acompanhamento diário das notas de corte parciais, que são atualizadas pelo sistema.

O resultado da chamada regular do Sisu será divulgado no dia 29 de janeiro. Até lá, a combinação entre informação, planejamento e uso de ferramentas de simulação pode fazer a diferença para quem busca uma vaga no ensino superior público em 2026.

Confira o cronograma do Sisu 2026

  • Inscrições: 19 a 23 de janeiro
  • Resultado da chamada regular: 29 de janeiro
  • Matrícula da chamada regular: 29 de janeiro a 2 de fevereiro
  • Prazo para participar da lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro
  • Convocação da lista de espera: a partir de 11 de fevereiro

Leia mais

Imagem - MEC libera notas do Enem 2025; veja como acessar

MEC libera notas do Enem 2025; veja como acessar

Imagem - A Gazeta transmite lives com orientações para o Sisu

A Gazeta transmite lives com orientações para o Sisu

Imagem - Quer entrar na faculdade? Veja os programas de acesso ao ensino superior no ES

Quer entrar na faculdade? Veja os programas de acesso ao ensino superior no ES

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Enem 2025

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais