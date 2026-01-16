Com notas do Enem, simulador indica posição do candidato no Sisu

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 08:32
Depois de semanas de expectativa, os números finalmente saíram do papel. Com as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 divulgadas nesta sexta-feira (16), os candidatos já podem transformar o desempenho individual em escolhas concretas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), cujas inscrições começam na próxima segunda-feira (19) e seguem até sexta-feira (23).
Neste momento, em que cada escolha pode ser determinante para a aprovação, ferramenta de simulação, a calculadora baseada na Teoria de Resposta ao Item (TRI), desenvolvida pela startup da Gama Pré-Vestibular, surge como uma aliada para quem busca analisar o próprio desempenho e montar uma estratégia mais segura no Sisu.
A ferramenta permite que o estudante insira as notas oficiais do Enem e simule a classificação em diferentes cursos e instituições, comparando a pontuação com as notas de corte registradas em edições anteriores do sistema. A proposta é ajudar o candidato a avaliar as chances reais de aprovação, ajustar opções de curso ao longo do período de inscrição e tomar decisões mais conscientes.
A calculadora utiliza a mesma metodologia adotada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na correção do Enem. Com isso, o simulador oferece uma análise mais precisa do desempenho, considerando não apenas o número de acertos, mas também o peso e a coerência das respostas.
No Espírito Santo, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) disponibilizam, juntos, 6.450 vagas em cursos de graduação por meio do Sisu 2026. A Ufes oferece 5.007 vagas em 99 cursos, distribuídos nos campus de Alegre, Goiabeiras, Maruípe e São Mateus. Já o Ifes conta com 1.443 vagas em 57 cursos presenciais, espalhados por 21 campus no Estado.
Durante o período de inscrições, os candidatos podem alterar as opções de curso quantas vezes quiserem, sendo considerada válida apenas a última escolha registrada até o encerramento do prazo. Por isso, especialistas recomendam o uso de simuladores e o acompanhamento diário das notas de corte parciais, que são atualizadas pelo sistema.
O resultado da chamada regular do Sisu será divulgado no dia 29 de janeiro. Até lá, a combinação entre informação, planejamento e uso de ferramentas de simulação pode fazer a diferença para quem busca uma vaga no ensino superior público em 2026.
Confira o cronograma do Sisu 2026
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o