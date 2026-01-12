Quer entrar na faculdade? Veja os programas de acesso ao ensino superior no ES

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 09:01
O início do ano marca também a temporada de resultados de vestibulares e a abertura dos principais editais de acesso ao ensino superior. No Espírito Santo, além das seleções próprias das instituições privadas, os estudantes podem concorrer a vagas por meio de quatro programas: o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Nossa Bolsa, o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
A seguir, confira como funciona cada iniciativa, quem pode participar e as principais datas dos editais de 2026.
O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é um programa do governo federal que seleciona estudantes para vagas em instituições públicas de ensino superior, utilizando exclusivamente a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Para o processo seletivo de 2026, podem participar candidatos que tenham feito uma das três últimas edições do Enem (2023, 2024 e 2025). Uma novidade desta edição é que quem realizou mais de uma prova nesse período poderá utilizar a nota que lhe for mais vantajosa, com base na média ponderada.
No Espírito Santo, há vagas na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). O Sisu também adota as regras da Lei de Cotas, levando em conta critérios como renda, escola de origem, raça/cor e deficiência. O candidato pode concorrer em todas as modalidades compatíveis com seu perfil, desde que comprove as informações declaradas.
As inscrições para o Sisu 2026 estarão abertas de 19 a 23 de janeiro.
Ao todo, são 6.450 vagas no Estado. A Ufes ofertará 5.007 vagas, distribuídas em 99 cursos, nos campi de Alegre, Goiabeiras, Maruípe e São Mateus. Dessas, 2.543 são reservadas para ações afirmativas. Já o Ifes disponibilizará 1.443 vagas em 57 cursos de graduação, entre bacharelados, licenciaturas e cursos tecnólogos, em 21 campi, todos presenciais.
Criado pelo governo do Espírito Santo, o Programa Nossa Bolsa concede bolsas de estudo para estudantes que desejam cursar a graduação em instituições privadas do Estado, mas não têm condições de arcar com as mensalidades.
O programa foi ampliado e hoje contempla não apenas a graduação, mas também bolsas de iniciação científica e bolsas de mestrado para estudantes que concluíram a graduação pelo próprio Nossa Bolsa.
Podem participar candidatos que:
As modalidades oferecidas são:
As inscrições devem ser realizadas até o dia 19 de janeiro, pelo site: fapes.es.gov.br/nossa-bolsa. Nesta edição, estão disponíveis 1.001 bolsas, distribuídas em mais de 40 cursos, em instituições privadas localizadas em 12 municípios capixabas.
Entre as novidades do edital de 2026 estão:
O Programa Universidade para Todos (Prouni) oferece bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior, podendo ser integrais (100%) ou parciais (50%) do valor da mensalidade. As bolsas são destinadas a cursos de graduação e cursos sequenciais de formação específica. O processo seletivo ocorre duas vezes ao ano, com base na nota do Enem.
Para a bolsa integral, é exigida renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa. Já para a bolsa parcial, o limite é de até 3 salários mínimos per capita.
Podem participar estudantes que se enquadrem em pelo menos uma das seguintes condições:
Também é necessário ter feito uma das duas últimas edições do Enem, obtendo mínimo de 450 pontos de média, sem nota zero na redação, e não ter participado como treineiro.
Veja o calendário do Prouni 2026:
As inscrições são gratuitas e feitas exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa que possibilita o financiamento da graduação em cursos presenciais pagos, em instituições privadas com avaliação positiva no Ministério da Educação (MEC).
O financiamento pode cobrir até 100% do valor da mensalidade, conforme a renda familiar do estudante. O programa é voltado, prioritariamente, a quem ainda não concluiu o ensino superior e não possui pendências com financiamentos anteriores.
Para participar, é necessário:
As inscrições para o financiamento estarão abertas de quarta-feira (14) a sexta-feira (16).
Após a inscrição, o candidato deve:
Os candidatos pré-selecionados para o Fies Social ficam dispensados da comprovação de renda, mas devem validar as demais informações dentro dos mesmos prazos.
