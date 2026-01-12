Home
Quer entrar na faculdade? Veja os programas de acesso ao ensino superior no ES

Além dos vestibulares tradicionais, há quatro programas que facilitam o acesso a universidades públicas e privadas no Estado. Saiba como funciona cada um e veja qual se encaixa no seu perfil

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 09:01

Portal de inscrições para o Programa Universidade Para Todos (Prouni)
Portal de inscrições para o Programa Universidade Para Todos (Prouni) Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O início do ano marca também a temporada de resultados de vestibulares e a abertura dos principais editais de acesso ao ensino superior. No Espírito Santo, além das seleções próprias das instituições privadas, os estudantes podem concorrer a vagas por meio de quatro programas: o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Nossa Bolsa, o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

A seguir, confira como funciona cada iniciativa, quem pode participar e as principais datas dos editais de 2026.

Sisu

Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é um programa do governo federal que seleciona estudantes para vagas em instituições públicas de ensino superior, utilizando exclusivamente a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Para o processo seletivo de 2026, podem participar candidatos que tenham feito uma das três últimas edições do Enem (2023, 2024 e 2025). Uma novidade desta edição é que quem realizou mais de uma prova nesse período poderá utilizar a nota que lhe for mais vantajosa, com base na média ponderada.

No Espírito Santo, há vagas na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). O Sisu também adota as regras da Lei de Cotas, levando em conta critérios como renda, escola de origem, raça/cor e deficiência. O candidato pode concorrer em todas as modalidades compatíveis com seu perfil, desde que comprove as informações declaradas.

As inscrições para o Sisu 2026 estarão abertas de 19 a 23 de janeiro.

Ao todo, são 6.450 vagas no Estado. A Ufes ofertará 5.007 vagas, distribuídas em 99 cursos, nos campi de Alegre, Goiabeiras, Maruípe e São Mateus. Dessas, 2.543 são reservadas para ações afirmativas. Já o Ifes disponibilizará 1.443 vagas em 57 cursos de graduação, entre bacharelados, licenciaturas e cursos tecnólogos, em 21 campi, todos presenciais.

Nossa Bolsa

Criado pelo governo do Espírito Santo, o Programa Nossa Bolsa concede bolsas de estudo para estudantes que desejam cursar a graduação em instituições privadas do Estado, mas não têm condições de arcar com as mensalidades.

O programa foi ampliado e hoje contempla não apenas a graduação, mas também bolsas de iniciação científica e bolsas de mestrado para estudantes que concluíram a graduação pelo próprio Nossa Bolsa.

Podem participar candidatos que:

    • Tenham realizado o Enem no ano do edital;
    • Residem no Espírito Santo;
    • Tenham concluído o ensino médio em escola pública ou em escola particular como bolsista integral, no Espírito Santo;
    • Tenham concluído curso técnico em Centros Estaduais de Educação Técnica (CEETs) ou em escolas do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (MEPES);
    • Não possuam diploma de curso superior.

As modalidades oferecidas são:

    • Graduação presencial ou a distância, com bolsas integrais (100%) ou parciais (50%), conforme a renda familiar per capita;
    • Iniciação científica, tecnológica e extensão, com duração de até 12 meses;
    • Mestrado, por até 24 meses, para egressos do programa.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 19 de janeiro, pelo site: fapes.es.gov.br/nossa-bolsa. Nesta edição, estão disponíveis 1.001 bolsas, distribuídas em mais de 40 cursos, em instituições privadas localizadas em 12 municípios capixabas.

Veja o edital completo aqui.

Entre as novidades do edital de 2026 estão:

    • A ampliação do limite de renda familiar per capita, que passou de 1,5 para até 2 salários mínimos;
    • Um acréscimo de 5% na nota do Enem para candidatos que tenham cursado ensino técnico em instituições ou programas do governo do Estado, como os CEETs.

Prouni

Programa Universidade para Todos (Prouni) oferece bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior, podendo ser integrais (100%) ou parciais (50%) do valor da mensalidade. As bolsas são destinadas a cursos de graduação e cursos sequenciais de formação específica. O processo seletivo ocorre duas vezes ao ano, com base na nota do Enem.

Para a bolsa integral, é exigida renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa. Já para a bolsa parcial, o limite é de até 3 salários mínimos per capita.

Podem participar estudantes que se enquadrem em pelo menos uma das seguintes condições:

    • Ter cursado todo o ensino médio em escola pública;
    • Ter cursado o ensino médio em escola privada como bolsista integral;
    • Ter cursado parte em escola pública e parte em escola privada como bolsista;
    • Ser pessoa com deficiência;
    • Ser professor da rede pública, exclusivamente para cursos de licenciatura e pedagogia (neste caso, não há exigência de renda).

Também é necessário ter feito uma das duas últimas edições do Enem, obtendo mínimo de 450 pontos de média, sem nota zero na redação, e não ter participado como treineiro.

Veja o calendário do Prouni 2026:

    • Consulta às bolsas disponíveis: até 19 de janeiro
    • Inscrições Prouni 2026: de 26 a 29 de janeiro
    • Resultado da 1ª chamada: 3 de fevereiro
    • Resultado da 2ª chamada: 2 de março
    • Manifestação de interesse na lista de espera: 25 e 26 de março
    • Resultado da lista de espera: 31 de março

As inscrições são gratuitas e feitas exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Fies

Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa que possibilita o financiamento da graduação em cursos presenciais pagos, em instituições privadas com avaliação positiva no Ministério da Educação (MEC).

O financiamento pode cobrir até 100% do valor da mensalidade, conforme a renda familiar do estudante. O programa é voltado, prioritariamente, a quem ainda não concluiu o ensino superior e não possui pendências com financiamentos anteriores.

Para participar, é necessário:

    • Ter feito o Enem a partir de 2010, com média mínima de 450 pontos e nota acima de zero na redação;
    • Ser selecionado no processo do Fies, conforme edital publicado pelo MEC;
    • Atender a todos os prazos e etapas do processo seletivo.

As inscrições para o financiamento estarão abertas de quarta-feira (14) a sexta-feira (16).

Após a inscrição, o candidato deve:

    1. Complementar os dados no sistema;
    2. Validar as informações junto à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição, em até cinco dias úteis;
    3. Formalizar o contrato com o agente financeiro em até dez dias, de forma digital ou presencial.

Os candidatos pré-selecionados para o Fies Social ficam dispensados da comprovação de renda, mas devem validar as demais informações dentro dos mesmos prazos.

