Educação

Quer entrar na faculdade? Veja os programas de acesso ao ensino superior no ES

Além dos vestibulares tradicionais, há quatro programas que facilitam o acesso a universidades públicas e privadas no Estado. Saiba como funciona cada um e veja qual se encaixa no seu perfil

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 09:01

Portal de inscrições para o Programa Universidade Para Todos (Prouni) Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O início do ano marca também a temporada de resultados de vestibulares e a abertura dos principais editais de acesso ao ensino superior. No Espírito Santo, além das seleções próprias das instituições privadas, os estudantes podem concorrer a vagas por meio de quatro programas: o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Nossa Bolsa, o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

A seguir, confira como funciona cada iniciativa, quem pode participar e as principais datas dos editais de 2026.

Sisu

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é um programa do governo federal que seleciona estudantes para vagas em instituições públicas de ensino superior, utilizando exclusivamente a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Para o processo seletivo de 2026, podem participar candidatos que tenham feito uma das três últimas edições do Enem (2023, 2024 e 2025). Uma novidade desta edição é que quem realizou mais de uma prova nesse período poderá utilizar a nota que lhe for mais vantajosa, com base na média ponderada.

No Espírito Santo, há vagas na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). O Sisu também adota as regras da Lei de Cotas, levando em conta critérios como renda, escola de origem, raça/cor e deficiência. O candidato pode concorrer em todas as modalidades compatíveis com seu perfil, desde que comprove as informações declaradas.

As inscrições para o Sisu 2026 estarão abertas de 19 a 23 de janeiro.

Ao todo, são 6.450 vagas no Estado. A Ufes ofertará 5.007 vagas, distribuídas em 99 cursos, nos campi de Alegre, Goiabeiras, Maruípe e São Mateus. Dessas, 2.543 são reservadas para ações afirmativas. Já o Ifes disponibilizará 1.443 vagas em 57 cursos de graduação, entre bacharelados, licenciaturas e cursos tecnólogos, em 21 campi, todos presenciais.

Nossa Bolsa

Criado pelo governo do Espírito Santo, o Programa Nossa Bolsa concede bolsas de estudo para estudantes que desejam cursar a graduação em instituições privadas do Estado, mas não têm condições de arcar com as mensalidades.

O programa foi ampliado e hoje contempla não apenas a graduação, mas também bolsas de iniciação científica e bolsas de mestrado para estudantes que concluíram a graduação pelo próprio Nossa Bolsa.

Podem participar candidatos que:

Tenham realizado o Enem no ano do edital;



Residem no Espírito Santo;



Tenham concluído o ensino médio em escola pública ou em escola particular como bolsista integral, no Espírito Santo;



Tenham concluído curso técnico em Centros Estaduais de Educação Técnica (CEETs) ou em escolas do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (MEPES);



Não possuam diploma de curso superior.

As modalidades oferecidas são:

Graduação presencial ou a distância, com bolsas integrais (100%) ou parciais (50%), conforme a renda familiar per capita;



Iniciação científica, tecnológica e extensão, com duração de até 12 meses;



Mestrado, por até 24 meses, para egressos do programa.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 19 de janeiro, pelo site: fapes.es.gov.br/nossa-bolsa. Nesta edição, estão disponíveis 1.001 bolsas, distribuídas em mais de 40 cursos, em instituições privadas localizadas em 12 municípios capixabas.

Entre as novidades do edital de 2026 estão:

A ampliação do limite de renda familiar per capita, que passou de 1,5 para até 2 salários mínimos;



Um acréscimo de 5% na nota do Enem para candidatos que tenham cursado ensino técnico em instituições ou programas do governo do Estado, como os CEETs.

Prouni

O Programa Universidade para Todos (Prouni) oferece bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior, podendo ser integrais (100%) ou parciais (50%) do valor da mensalidade. As bolsas são destinadas a cursos de graduação e cursos sequenciais de formação específica. O processo seletivo ocorre duas vezes ao ano, com base na nota do Enem.

Para a bolsa integral, é exigida renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa. Já para a bolsa parcial, o limite é de até 3 salários mínimos per capita.

Podem participar estudantes que se enquadrem em pelo menos uma das seguintes condições:

Ter cursado todo o ensino médio em escola pública;



Ter cursado o ensino médio em escola privada como bolsista integral;



Ter cursado parte em escola pública e parte em escola privada como bolsista;



Ser pessoa com deficiência;



Ser professor da rede pública, exclusivamente para cursos de licenciatura e pedagogia (neste caso, não há exigência de renda).

Também é necessário ter feito uma das duas últimas edições do Enem, obtendo mínimo de 450 pontos de média, sem nota zero na redação, e não ter participado como treineiro.

Veja o calendário do Prouni 2026:

Consulta às bolsas disponíveis: até 19 de janeiro



Inscrições Prouni 2026: de 26 a 29 de janeiro



Resultado da 1ª chamada: 3 de fevereiro



Resultado da 2ª chamada: 2 de março



Manifestação de interesse na lista de espera: 25 e 26 de março



Resultado da lista de espera: 31 de março

As inscrições são gratuitas e feitas exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Fies

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa que possibilita o financiamento da graduação em cursos presenciais pagos, em instituições privadas com avaliação positiva no Ministério da Educação (MEC).

O financiamento pode cobrir até 100% do valor da mensalidade, conforme a renda familiar do estudante. O programa é voltado, prioritariamente, a quem ainda não concluiu o ensino superior e não possui pendências com financiamentos anteriores.

Para participar, é necessário:

Ter feito o Enem a partir de 2010, com média mínima de 450 pontos e nota acima de zero na redação;



Ser selecionado no processo do Fies, conforme edital publicado pelo MEC;



Atender a todos os prazos e etapas do processo seletivo.

As inscrições para o financiamento estarão abertas de quarta-feira (14) a sexta-feira (16).

Após a inscrição, o candidato deve:

Complementar os dados no sistema;

Validar as informações junto à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição, em até cinco dias úteis;

Formalizar o contrato com o agente financeiro em até dez dias, de forma digital ou presencial.

Os candidatos pré-selecionados para o Fies Social ficam dispensados da comprovação de renda, mas devem validar as demais informações dentro dos mesmos prazos.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta